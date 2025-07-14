  1. Realting.com
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,150
depuis
$1,800/m²
;
6
ID: 28004
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Métro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    12

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

English English

Saburtalo , Avto Varazi str, N36, Complexe Deka Lisi, 53.6 Sq.m , 1 prix carré est 1550$ , Prix total 83.080$, 3ème étage, acompte 30% , qui s'élève à 24.924$ , et le reste 70% est payé après 20 mois

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé

Complexe résidentiel Deka Lisi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,150
