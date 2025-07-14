  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Complexe résidentiel A Sector

Complexe résidentiel A Sector

Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Paiement avec crypto-monnaie
5
ID: 183
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi
  • Adresse
    Megobroba Street, 2

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    20

À propos du complexe

  • Complexe de 20 étages
  • Achèvement des travaux — avril 2024
  • Emplacement de première ligne, à 120 mètres de la mer
  • Total des appartements — 247 / Appartements par étage — 13

INFRASTRUCTURE

  • Salle de jeux
  • Réception
  • Plage privée
  • Restaurant de plage
  • Service de conciergerie
  • Espaces commerciaux
  • Stationnement souterrain
  • Société de gestion d'appartements

TECHNIQUE

  • Mise en page libre
  • 2 grands ascenseurs
  • Système de sécurité incendie
  • Fenêtres panoramiques
  • Le complexe a du gaz
  • Porte/fenêtre en aluminium
  • Balcons en aluminium
  • Tous les appartements avec vue sur la mer

APPARTEMENTS CONDITION

Murs blancs:

  • Câblé
  • Plancher
  • Auges de chauffage
  • Balcon fini
  • Porte d'entrée en fer
  • partitions plaquées
  • Porte/fenêtre en aluminium
  • Riseurs (eau, gaz, eaux usées)

L'option clé en main sera disponible moyennant des frais supplémentaires en fin de construction !

DISTANCE

  • Mer — 120 m
  • Jardin botanique — 1,5 km
  • Batumi — 2 km / Vieille ville — 6 km
  • Kobuleti — 20 km
  • Turquie — 25 km
  • Station de ski (Goderdzi) — 114 km
  • Tbilissi — 365 km
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 51.2 – 69.4
Prix ​​par m², USD 1,110 – 2,000
Prix ​​de l'appartement, USD 58,608 – 138,800
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Attique
Surface, m² 798.3
Prix ​​par m², USD 812
Prix ​​de l'appartement, USD 648,000
Appartements Studio
Surface, m² 26.4 – 39.0
Prix ​​par m², USD 1,150 – 1,380
Prix ​​de l'appartement, USD 36,432 – 44,850

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Calculateur d'hypothèque

Actualités des développeurs

14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Toutes les nouvelles
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
