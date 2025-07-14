Complexe résidentiel Reverance by otium

La révérence est plus qu'un nom - c'est une approche qui reflète notre attitude envers l'espace, le confort et l'esthétique. Ce projet a été créé avec l'idée que chaque détail devrait incarner l'élégance, le calme fonctionnel et la sophistication.

Notre vision est de créer un espace de vie où l'énergie de la ville et les exigences de la vie moderne se mêlent harmonieusement à la tranquillité intérieure et à un lien avec la nature.

Reverance établit un nouveau niveau de vie contemporain - combinant architecture raffinée, confort et design centré sur l'homme.

Reverance est un développement conjoint par Otium et MN Group - un complexe résidentiel qui réunit l'architecture moderne, le design axé sur les résidents, et un niveau de vie élevé.

Le projet est situé dans l'un des quartiers les plus dynamiques de Batumi, dans la zone côtière de la mer Noire. La construction comprend deux bâtiments de 16 étages avec un total de 360 appartements - chacun soigneusement conçu pour atteindre un équilibre parfait entre la lumière, le calme et la fonctionnalité.



La révérence est plus qu'une simple demeure — c'est un espace où l'architecture inspirée par le mouvement, l'élégance minimaliste et les aménagements adaptés à la vie s'unissent pour définir un nouveau niveau de vie contemporain.

Achèvement prévu : juillet 2028