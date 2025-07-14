  1. Realting.com
Complexe résidentiel Reverance by otium

Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
ID: 32946
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    16

À propos du complexe

La révérence est plus qu'un nom - c'est une approche qui reflète notre attitude envers l'espace, le confort et l'esthétique. Ce projet a été créé avec l'idée que chaque détail devrait incarner l'élégance, le calme fonctionnel et la sophistication.

Notre vision est de créer un espace de vie où l'énergie de la ville et les exigences de la vie moderne se mêlent harmonieusement à la tranquillité intérieure et à un lien avec la nature.
Reverance établit un nouveau niveau de vie contemporain - combinant architecture raffinée, confort et design centré sur l'homme.

Reverance est un développement conjoint par Otium et MN Group - un complexe résidentiel qui réunit l'architecture moderne, le design axé sur les résidents, et un niveau de vie élevé.
Le projet est situé dans l'un des quartiers les plus dynamiques de Batumi, dans la zone côtière de la mer Noire. La construction comprend deux bâtiments de 16 étages avec un total de 360 appartements - chacun soigneusement conçu pour atteindre un équilibre parfait entre la lumière, le calme et la fonctionnalité.


La révérence est plus qu'une simple demeure — c'est un espace où l'architecture inspirée par le mouvement, l'élégance minimaliste et les aménagements adaptés à la vie s'unissent pour définir un nouveau niveau de vie contemporain.
Achèvement prévu : juillet 2028

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Revue vidéo de complexe résidentiel Reverance by otium

