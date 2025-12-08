  1. Realting.com
  Géorgie
  Batoumi
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

maisons
7

Appart-hôtel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Appart-hôtel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Batoumi, Géorgie
depuis
$163,381
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2030
Nombre d'étages 66
The first branded Lamborghini hotel complex with a branded Casino from the brand The apartments are available on a turnkey basis with Italian furniture and Lamborghini-style decoration Brand loyalty program, exclusive accommodation conditions in Lamborghini hotels around the world A…
Agence
Satellite Estate
Appart-hôtel Montemar By Gumbati
Batoumi, Géorgie
depuis
$65,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 16
Surface 31–162 m²
4 objets immobiliers 4
Multifonctionnel, type Hôtel, complexe de 16 étages comprendtrois blocsArchitecture distinctiveSituation exceptionnelle - près de la mer(Vue panoramique sur la montagne et la mer)Multifonctionnel - équipé avec commercial,divertissements et espaces de loisirsConvient pour la vie, les loisirs …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
109,650
Apartment 2 chambres
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Appartement
31.3
79,815
Développeur
Гумбати Групп
Complexe résidentiel Thalassa
Batoumi, Géorgie
depuis
$34,600
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Un complexe résidentiel de classe Premium Thalassa est situé dans l'une des zones touristiques écologiquement propres et confortables exceptionnelles de Batoumi, près du jardin botanique, à 800 mètres de la mer. Les appartements sont présentés avec une vue panoramique sur la mer, le jardin b…
Développeur
Thalassa Group LLC
OneOne
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Nombre d'étages 10
Surface 32–72 m²
24 objets immobiliers 24
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.5 – 49.6
40,000 – 89,280
Apartment 2 chambres
62.0 – 72.1
67,720 – 79,310
Développeur
Green Cape
Développeur
Green Cape
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Batoumi, Géorgie
depuis
$59,040
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 31
Surface 29–61 m²
2 objets immobiliers 2
💎 Nouveau complexe donnant sur la mer🔥 Prépayer est en dessous du marché🔥 Augmentation des coûts de livraison à +48 %🔥 Rendement des investissements jusqu'à 12 % par anA vendre studios, appartements avec 1 et 2 chambres dans le complexe premium sur New Boulevard.Vers la mer - 100 m, fenêtres…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.0
122,000
Appartement
29.1
59,665
Agence
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel NB Residence HO
Batoumi, Géorgie
depuis
$23,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 27
🔹La résidence NB est située à 5 minutes du plus grand boulevard et promenade de la ville. A proximité se trouvent les arrêts de transports en commun, le plus grand supermarché français Carrefour dans le centre commercial Metro. Aussi dans cet endroit il ya 2 plus grands casinos Eclipse et Gr…
Agence
Gulfstream
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batoumi, Géorgie
depuis
$135,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Chambres d'hôtel à Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - un complexe résidentiel et hôtelier exclusif de 5* 26 étages avec un CASINO sur la mer, conception exclusive de résidences utilisant des matériaux, meubles et équipements selon les normes internationale…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batoumi, Géorgie
depuis
$78,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!La citoyenneté européenne - passeport roumain - en tant que GIFT!Il est possible d'acheter 1/2, 1/4 d'une chambre - vérifiez le prix et les conditions avec nos gesti…
Agence
Smart Home
Appart-hôtel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Batoumi, Géorgie
depuis
$65,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Next Collection est un complexe résidentiel moderne dans la banlieue d'élite de Batumi - Makhinjauri.Ce premier complexe tout-en-un sur la côte géorgienne offre tout pour une vie confortable et un revenu stable.Le projet propose à la vente des studios, des appartements de 1 et 2 chambres d'u…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Lux Residence Lot P037DL
Batoumi, Géorgie
depuis
$25,200
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 16
Agence
Gulfstream
Complexe résidentiel Villas Batumi - Gonio
Batoumi, Géorgie
depuis
$119,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 174 m²
2 objets immobiliers 2
Nous présentons à votre attention un complexe de villas de deux étages, qui sont une version premium de la suite présidentielle sous la marque 5* Wyndham Grand Hôtel avec des services All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. Sur deux étages de la maison de ville se trouvent 3 chambres spacieuses…
Agence
Geo Estate
Immeuble Green Cape Botanico
Batoumi, Géorgie
depuis
$2,200
Nombre d'étages 7
Information about the project About the project Nestled in evergreen subtropical surroundings, Green Cape Botanico is a unique project a 2-minute walk from the Botanical Garden, across from the pebble beach of the Black Sea. The construction project was completed in 2023. The complex i…
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel
depuis
$32,470
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
Surface 26–798 m²
13 objets immobiliers 13
Complexe de 20 étagesAchèvement des travaux — avril 2024Emplacement de première ligne, à 120 mètres de la merTotal des appartements — 247 / Appartements par étage — 13INFRASTRUCTURESalle de jeuxRéceptionPlage privéeRestaurant de plageService de conciergerieEspaces commerciauxStationnement so…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.2 – 69.4
58,608 – 138,800
Attique
798.3
648,000
Studio
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Agence
Geo Estate
Immeuble White
Batoumi, Géorgie
depuis
$56,950
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 19
🔹Next est un développeur géorgien leader mettant en œuvre des projets premium sur la côte de la mer Noire.  🔹Le portefeuille de Next comprend des complexes résidentiels et d'affaires emblématiques, des résidences 5 étoiles créées en collaboration avec Radisson Blu et Windham, des complexes h…
Agence
Gulfstream
Appart-hôtel Marina Club
Batoumi, Géorgie
depuis
$78,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 18
Le quartier ELT est en cours de construction sur un terrain de 7 hectares sur un nouveau boulevard à Batoumi. Le complexe a été conçu par des architectes et designers de renommée mondiale en partenariat avec Wyndham Hotels & Resorts. L'entreprise va au-delà du concept de quartier et crée une…
Agence
sisnogroup
Complexe résident
Batoumi, Géorgie
depuis
$138,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
À propos du projetNiché dans un environnement subtropical verdoyant, Green Cape Botanico est un projet unique à 2 minutes à pied du jardin botanique, en face de la plage de galets de la mer Noire. Le projet de construction a été achevé en 2023. Le complexe comprend deux bâtiments résidentiel…
Développeur
Silk Development
Batoumi, Géorgie
depuis
$49,020
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 15
Surface 34–231 m²
52 objets immobiliers 52
La collection verte est un complexe de classe affaires situé près du jardin botanique de Batumi. Le complexe dispose de 5 piscines et une plage privée, 3 restaurants, un spa et des centres de remise en forme, des salles de réunion, un café-bibliothèque, un espace de loisirs pour enfants, une…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.2 – 122.7
57,888 – 306,750
Apartment 2 chambres
112.4 – 158.7
252,900 – 372,851
Apartment 3 chambres
231.4
578,575
Studio
33.8 – 73.4
54,144 – 145,272
Agence
Geo Estate
Batoumi, Géorgie
depuis
$74,450
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
Surface 28–121 m²
6 objets immobiliers 6
Le complexe résidentiel Luxor Residence dispose d'une zone de loisirs de 13 000 m2, une piscine extérieure de 27 mètres, piscine intérieure, casino, SPA, fitness, salon de beauté, supermarché 24/7, pharmacie, restaurants, cafés, points de restauration rapide, terrains de sport, zones de dive…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.9 – 55.8
107,800 – 152,334
Apartment 2 chambres
74.8
200,300
Apartment 3 chambres
118.3 – 121.4
272,090 – 279,220
Studio
27.8
74,450
Agence
Geo Estate
Batoumi, Géorgie
depuis
$47,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 47
Vente studio en affectation dans le complexe d'élite Adresse suivante (Batumi, Block B, 7e étage)💰 Régime de paiement flexible• Prix de transfert : 47 500 dollars :- Contribution initiale : 27 500 dollarsReliquat : 20 000 versements jusqu'en juin 2027 sans intérêts et trop-payés• Zone protég…
Agence
Gulfstream
Batoumi, Géorgie
depuis
$133,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Chambres d'hôtel à Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - un complexe résidentiel et hôtelier exclusif de 5* 26 étages avec un CASINO sur la mer, conception exclusive de résidences utilisant des matériaux, meubles et équipements selon les normes internationale…
Agence
Smart Home
Batoumi, Géorgie
depuis
$49,165
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 22
Séjour & Rent est un mode de vie actif.Facile à acheter, confortable à vivre, rentable à louerDemande de localisation aujourd'huiNew Boulevard est une nouvelle zone en développement rapide par la mer avec des prix immobiliers encore bas. L'atmosphère dynamique, moderne et sportive de la vie …
Développeur
One Development
Batoumi, Géorgie
depuis
$2,100
Nombre d'étages 20
Bianca Batumi by York Towers est développé sur la parcelle de 29 445 mètres carrés et comprend deux appartements de 16 étages et deux appartements de 18 étages, un immeuble résidentiel de 20 étages et deux hôtels de marque, dont Ibis Styles Batumi. Plus de 1000 appartements construits selon …
Agence
sisnogroup
Batoumi, Géorgie
depuis
$161,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Hotel rooms at Grand Life Batumi Guaranteed 8% income for the first 5 years! The complex is part of the international BWH Hotels (Best Western) chain, managed by Aimbridge Hospitality. Purchase of a half or quarter room is also available – please contact our managers for pricing and ter…
Agence
Smart Home
Batoumi, Géorgie
depuis
$47,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Nouveau projet par Elt Building - "Compact House" à Batumi, dans l'une des zones les plus actives de la ville, avec des infrastructures bien équipées. Le complexe se compose de 6 étages, où seront présentés: Service de conciergerie; Supermarché; La terrasse; Cour arrière; Espaces commerciau…
Agence
sisnogroup
Batoumi, Géorgie
depuis
$30,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 34
AVENUE by ORBI - is located in the tourist center of Batumi, in the beautiful Alley of Heroes. All apartments have panoramic views of the sea, the alley and the city The Alley of Heroes, as one of Batumi's business cards, is the largest avenue of the city - with modern architectural buildin…
Agence
sisnogroup
Batoumi, Géorgie
depuis
$70,320
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Lagoon Resort is a new premium residential complex. Located in a quiet, picturesque location 500 meters from the sea and the New Boulevard, the project offers guests and residents a stunning atmosphere, services, and a new quality of life in Batumi. Lagoon Resort consists of three bloc…
Agence
Smart Home
Batoumi, Géorgie
depuis
$53,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Hotel rooms at Grand Life Batumi Guaranteed 8% income for the first 5 years! The complex is part of the international BWH Hotels (Best Western) chain, managed by Aimbridge Hospitality. Prices for a quarter room start at USD 53,100. Purchase of a half or quarter room is also available –…
Agence
Smart Home
Batoumi, Géorgie
depuis
$268,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. L'Aqua.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!La citoyenneté européenne - passeport roumain - en tant que GIFT!Nous gagnons des revenus dès le premier jour après l'achat, et non après l'achèvement de la …
Agence
Smart Home
Batoumi, Géorgie
depuis
$133,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Chambres d'hôtel à Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - un complexe résidentiel et hôtelier exclusif de 5* 26 étages avec un CASINO sur la mer, conception exclusive de résidences utilisant des matériaux, meubles et équipements selon les normes internationale…
Agence
Smart Home
Batoumi, Géorgie
depuis
$1,734
L'année de construction 2027
Batumi, Tbel Absalidze rue N11 , Complexe -Adresse suivante , 1 m2 de prix à partir de 1510$, Taille des appartements minimum à partir de 31 m2 , 15% de mise à disposition , et l'acompte jusqu'à 48 mois , Le processus de construction sera complété au milieu de 2027 , Appartement sera livré d…
Agence
Integrated Real Estate Services
Agence
Integrated Real Estate Services
Langues
English, Русский
Batoumi, Géorgie
depuis
$23,460
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 20
Description de la propriété : Nouveau complexe résidentiel moderne dans un quartier en développement dynamique de Batoumi, à 1300 mètres de la plage, de la promenade paysagée et du parc balnéaire. Le complexe présente tous les avantages d'une maison de ville moderne : - quartier résidentiel …
Agence
Gulfstream
Batoumi, Géorgie
depuis
$73,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 38–148 m²
28 objets immobiliers 28
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusive & Ultra All-Inclusive, est créé sur le principe de la « ville-resort » et se compose de 5 emplacements, reliés par des navettes et des infrastructures. L'infrastructure du complexe dépasse 27 000 m…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
49.1 – 112.3
145,172 – 891,100
Apartment 2 chambres
62.5 – 137.4
184,530 – 703,674
Apartment 3 chambres
128.0 – 148.3
466,971 – 679,263
Studio
38.0 – 40.9
117,306 – 130,045
Agence
Geo Estate
Batoumi, Géorgie
depuis
$43,670
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 29
Real Palace Blue apartments are available in installments until the end of 2026. Down payment from $13,100 to $53,708 You can also purchase a parking space from $17,000 to $20,000 in installments, down payment from $4,500 to $8,700 Real Palace Blue is a modern multi—storey premium reside…
Agence
Gulfstream
Batoumi, Géorgie
depuis
$51,324
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Vous pouvez acheter 1/2, 1/4, 1/8 d'une chambre - demandez à nos gestionnaires le prix et les conditions.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!Prix:1/8 d'une chambre à partir de 51 324 USD de revenus - à…
Agence
Smart Home
Batoumi, Géorgie
depuis
$350,000
Surface 320 m²
2 objets immobiliers 2
Batumi-unique project The town of European Village has already been nicknamed Batumi Rublevka, and this is no coincidence. The combination of these factors makes the complex exceptional: The flimsy of the sea is real 500 meters. Panoramic sea views, mountain views and a garden fr…
Développeur
European Village
Batoumi, Géorgie
depuis
$50,250
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Bienvenue dans notre complexe résidentiel unique, l'incarnation même de la vie de luxe, du travail et du divertissement. Nous sommes fiers d'offrir à nos résidents une expérience vraiment unique, avec trois blocs de confort et d'élégance inégalés, ainsi qu'une infrastructure cinq étoiles qui…
Développeur
LTD homex
Batoumi, Géorgie
depuis
$33,480
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 19
Le complexe résidentiel La Batumi Familia est situé dans le quartier du Nouveau Boulevard, dans l'un des quartiers jeunes et en développement dynamique. Près de la maison se trouvent un grand parc Lekha et Maria Kaczynski, le centre commercial Metro City, des casinos, des restaurants, des éc…
Agence
Gulfstream
Batoumi, Géorgie
depuis
$38,307
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 19
Résidence Royale - sur la côte de la mer Noire, situé dans le secteur du nouveau boulevard à Batumi, Géorgie dans la rue. Nizharadze. Le complexe sera construit dans un endroit respectueux de l'environnement et sans bruit, à 2 minutes à pied de la mer. 100m. Les prix dépendent de la vue depu…
Agence
Gulfstream
Batoumi, Géorgie
depuis
$81,750
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 25
Surface 30–58 m²
13 objets immobiliers 13
Wyndham Deluxe est un complexe hôtelier 5* avec une société de gestion internationale. Le complexe est situé sur la première ligne de la côte, et l'infrastructure comprend un bar-salon sur le toit, fitness, restaurant, salles de conférence, une piscine extérieure, un casino et une plage privée
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.5 – 58.3
138,792 – 250,357
Appartement
30.4
87,029
Studio
29.8 – 43.3
95,268 – 138,673
Agence
Geo Estate
Batoumi, Géorgie
depuis
$78,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. L'Aqua.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!La citoyenneté européenne - passeport roumain - en tant que GIFT!Il est possible d'acheter 1/2, 1/4 d'une chambre - vérifiez le prix et les conditions avec n…
Agence
Smart Home
Batoumi, Géorgie
depuis
$268,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. L'Aqua.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!La citoyenneté européenne - passeport roumain - en tant que GIFT!Nous gagnons des revenus dès le premier jour après l'achat, et non après l'achèvement de la …
Agence
Smart Home
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 45
Premières résidences de marque dans le centre de BatumiService Premium selon les normes internationalesInfrastructure intérieure développéeIndicateurs d'occupation et croissance du coût des objets au-dessus du marchéWyndham Hotels & Resorts est le choix #1 pour les investisseurs du monde ent…
Développeur
One Development
Batoumi, Géorgie
depuis
$102,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 130–151 m²
4 objets immobiliers 4
Nous présentons à votre attention des hôtels de trois étages sur la pente de montagne, qui sont une version premium de la suite présidentielle sous la marque 5* Wyndham Grand Hotel avec des services All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. Sur trois étages de la maison de ville, il y a 3 chambre…
Agence
Geo Estate
Batoumi, Géorgie
depuis
$63,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 20
Surface 31–58 m²
9 objets immobiliers 9
Elite Hotel Complex 5* avec des services All-Inclusive & Ultra All-Inclusive de Wyndham Grand, créé sur le principe de la « ville-resort » et se compose de 5 emplacements reliés par des navettes et des infrastructures. L'infrastructure du complexe dépasse 27 000 m2 et comprend des piscines, …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.8 – 58.2
479,091 – 622,391
Appartement
31.2
317,772
Studio
32.2 – 51.1
327,957 – 536,857
Agence
Geo Estate
Batoumi, Géorgie
depuis
$83,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 18
Appartements à 300 mètres de la mer dans le complexe de la Résidence Optima La résidence Optima est le sixième projet du complexe multifonctionnel du quartier de l'ELT, qui est construit sur 7 hectares de terrain sur le nouveau boulevard Batumi. Le complexe a été conçu par des architectes et…
Agence
sisnogroup
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 16
1 objet immobilier 1
La révérence est plus qu'un nom - c'est une approche qui reflète notre attitude envers l'espace, le confort et l'esthétique. Ce projet a été créé avec l'idée que chaque détail devrait incarner l'élégance, le calme fonctionnel et la sophistication.Notre vision est de créer un espace de vie où…
Développeur
Otium Development
Développeur
Otium Development
Langues
English
Batoumi, Géorgie
depuis
$141,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Surface 32–151 m²
7 objets immobiliers 7
Résidence de luxe pour les familles avec vue panoramique sur la mer, créée selon le principe de "ville desort", qui se compose de 5 emplacements reliés par des navettes et des infrastructures. L'infrastructure du complexe dépasse 27 000 m2 et comprend des piscines, des restaurants, des centr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
46.9 – 77.8
141,000 – 218,000
Apartment 2 chambres
86.9 – 93.9
185,650 – 205,800
Apartment 3 chambres
143.9 – 151.4
291,000 – 344,500
Studio
31.8
81,000
Agence
Geo Estate
Batoumi, Géorgie
depuis
$31,414
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 19
Agence
Gulfstream
Batoumi, Géorgie
depuis
$82,000
Options de finition Аvec finition
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Vous pouvez acheter 1/2, 1/4, 1/8 d'une chambre - demandez à nos gestionnaires le prix et les conditions.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!Prix:1/8 d'une chambre à partir de 51 324 USD de revenus - à…
Agence
Smart Home
Batoumi, Géorgie
depuis
$62,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 9
Lagoon Resort is the first elite private resort in Batumi under the Hilton international brand. The complex includes 320 limited apartments, of which only 100 are intended for investment. Location: The project is located in the area of the New Boulevard: 3 minutes to the sea 5…
Agence
Gulfstream
Batoumi, Géorgie
depuis
$51,000
Options de finition Аvec finition
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Vous pouvez acheter 1/2, 1/4, 1/8 d'une chambre - demandez à nos gestionnaires le prix et les conditions.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!Prix:1/8 d'une chambre à partir de 51 324 USD de revenus - à…
Agence
Smart Home
depuis
$70,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 34
Le projet est situé au cœur d'Atumi, dans la zone urbaine la plus développée. "Oval" est le plus grand projet d'investissement dans l'Alley of Heroes. La mer est à seulement 200 mètres, et les fontaines de danse et le stade central de Batumi sont à quelques minutes à pied. 5 minutes de la…
Agence
sisnogroup
Batoumi, Géorgie
depuis
$83,000
Nombre d'étages 55
The complex's location is one of the most elite and unique in Batumi: it is located between the famous Rustaveli Street, Lake Nurigeli, and the 6 May Park on one side, and on the other, it borders the historical part of Batumi Boulevard and directly the seashore
Agence
sisnogroup
Batoumi, Géorgie
depuis
$36,852
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 27
"Horizont Grand Residence"Il s'agit d'un complexe multifonctionnel moderne doté d'une infrastructure commerciale et de services diversifiée. Il est unique dans la mesure où il a un toit vert, une rareté pour le nouveau centre-ville. Située à 400 mètres de la mer Noire, la maison permet aux r…
Agence
Gulfstream
Batoumi, Géorgie
depuis
$81,360
T.V.A.
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 19
Surface 32–70 m²
4 objets immobiliers 4
Green Side Gonio est un complexe résidentiel haut de gamme situé à seulement 50 mètres de la côte de la mer Noire dans le village pittoresque de Gonio, Batoumi. Ce développement moderne combine le confort d'un hôtel cinq étoiles avec la liberté de vie sans restriction pour les propriétaires …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.1 – 56.1
81,360 – 155,680
Apartment 2 chambres
69.7
223,040
Développeur
GREEN SIDE
Développeur
GREEN SIDE
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Batoumi, Géorgie
depuis
$135,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Chambres d'hôtel à Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - un complexe résidentiel et hôtelier exclusif de 5* 26 étages avec un CASINO sur la mer, conception exclusive de résidences utilisant des matériaux, meubles et équipements selon les normes internationale…
Agence
Smart Home
Batoumi, Géorgie
depuis
$43,560
Nombre d'étages 29
GURU Statut est un complexe résidentiel premium situé sur un nouveau boulevard à 150 mètres de la mer. Vue panoramique sur la mer et les montagnes. Le salon est sur le toit. Riche infrastructure et le plus grand parc de loisirs (3000 m2) à Batumi! La meilleure qualité de construction à Batum…
Agence
Gulfstream
Batoumi, Géorgie
depuis
$45,100
Nombre d'étages 18
The residential complex "MTZ Luxe Living" in Batumi, 27 Shartava Street, which was completed in 2024! This complex is ideal for both comfortable living and successful investments. The residential complex "MTZ Luxe Living“ is located in the heart of Batumi, in one of the most attractive areas…
Agence
Gulfstream
Batoumi, Géorgie
depuis
$2,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 30
Shalva Inasaridze St, 25 Archi Ramada Batumi est un aparthotel multifonctionnel de standard européen, dont le partenaire est Ramada Encore de Wyndham, la principale chaîne hôtelière mondiale Wyndham. Archi Ramada Batumi se distingue par ses matériaux de construction et ses infrastructures, …
Agence
sisnogroup
Batoumi, Géorgie
depuis
$103,680
Nombre d'étages 40
Surface 46–94 m²
3 objets immobiliers 3
Twin Residence est un complexe résidentiel multifonctionnel haut de gamme situé sur la première ligne du littoral, à 100 mètres de la mer. Le complexe résidentiel dispose d'un centre de remise en forme, spa, piscines intérieures et extérieures, un salon de beauté, un café, une aire de jeux, …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Apartment 2 chambres
94.4
188,780
Agence
Geo Estate
Batoumi, Géorgie
depuis
$65,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Next Collection est un complexe résidentiel moderne dans la banlieue d'élite de Batumi - Makhinjauri.Ce premier complexe tout-en-un sur la côte géorgienne offre tout pour une vie confortable et un revenu stable.Le projet propose à la vente des studios, des appartements de 1 et 2 chambres d'u…
Agence
Smart Home
depuis
$85,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 18
ELT Le quartier est construit sur 7 hectares de terrain sur le nouveau boulevard de Batumi. Le complexe a été conçu par des architectes de renommée mondiale en partenariat avec Wyndham Hotels & Resorts. L'entreprise va au-delà du concept de quartier et crée une nouvelle dimension sous la for…
Développeur
ELT Building
Développeur
ELT Building
Langues
English, Русский
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Nombre d'étages 14
Surface 33–42 m²
2 objets immobiliers 2
Construction company LTD “EVROMSHENI” was established in 2014 and its main work is construction. The company offers comfortable and high quality flats built according to modern standards. Our purpose is to perform work with high quality and do it in strictly planed schedule, with 24 hours se…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
33.4 – 41.5
25,050 – 49,800
Développeur
LTD EVROMSHENI
Batoumi, Géorgie
depuis
$360,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Via Villas Batumi est un nouveau projet attrayant qui offre une collection de villas confortables entourées par la nature.Avantages:Distance de marche de la mer (10-12 minutes)Piscine et terrasse privéeGroenland.Parking et aire de jeuxIsolation du bruit - et isolation thermiqueSurveillance v…
Agence
Gulfstream
Batoumi, Géorgie
depuis
$35,000
Nombre d'étages 26
Votre espace est un bâtiment élégant et haut de gamme avec une grande cour paysagée et des appartements modernes avec un aménagement efficace, d'où une vue panoramique sur la mer et la station Batumi s'ouvrent. Le nouveau bâtiment est situé dans le quartier de l'aéroport, au 24 Grigola Lortk…
Agence
sisnogroup
Batoumi, Géorgie
depuis
$45,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 35
A brand new project “The Parallel” will be located in the heart of Batumi, on one of the main streets of the city and right in front of the stadium. This location offers convenient access to public transportation and is close to shopping malls, schools, medical services, and the beach. Build…
Agence
sisnogroup
Batoumi, Géorgie
depuis
$67,830
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 16
16-storey multifunctional hotel complex in Gonio-Kvariati. The project is located in a picturesque area between the Black Sea and the mountains, providing a multifunctional infrastructure designed to meet the diverse needs of future guests, with stunning panoramic views and comfortable ap…
Agence
Satellite Estate
Batoumi, Géorgie
depuis
$35,000
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 34
Agence
FA real estate
Batoumi, Géorgie
depuis
$78,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!La citoyenneté européenne - passeport roumain - en tant que GIFT!Il est possible d'acheter 1/2, 1/4 d'une chambre - vérifiez le prix et les conditions avec nos gesti…
Agence
Smart Home
Batoumi, Géorgie
depuis
$51,324
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Vous pouvez acheter 1/2, 1/4, 1/8 d'une chambre - demandez à nos gestionnaires le prix et les conditions.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!Prix:1/8 d'une chambre à partir de 51 324 USD de revenus - à…
Agence
Smart Home
Batoumi, Géorgie
depuis
$78,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. L'Aqua.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!La citoyenneté européenne - passeport roumain - en tant que GIFT!Il est possible d'acheter 1/2, 1/4 d'une chambre - vérifiez le prix et les conditions avec n…
Agence
Smart Home
Batoumi, Géorgie
depuis
$49,665
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Agence
Gulfstream
Batoumi, Géorgie
depuis
$115,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Chambres d'hôtel à Wyndham Residences Batumi. Gonio.Résidences Wyndham Batumi est un hôtel unique de 25 étages, design exclusif de résidences utilisant des matériaux, des meubles et des équipements selon les normes internationales Wyndham.Wyndham marqué Résidences incarne les normes strictes…
Agence
Smart Home
Batoumi, Géorgie
depuis
$115,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Chambres d'hôtel à Wyndham Residences Batumi. Gonio.Résidences Wyndham Batumi est un hôtel unique de 25 étages, design exclusif de résidences utilisant des matériaux, des meubles et des équipements selon les normes internationales Wyndham.Wyndham marqué Résidences incarne les normes strictes…
Agence
Smart Home
depuis
$1,622
L'année de construction 2026
Batumi Cixisdziri, Dans la première bande de la mer, Complexe de Petra Sea Resort, prix 1 m2 de1,413 $ à 2,676$, la taille des appartements commence à partir de 27 m2 , 10% de mise à disposition, Et le versement est divisé dans le prochain 30 mois, Construction sera terminée 2026 ans
Agence
Integrated Real Estate Services
Agence
Integrated Real Estate Services
Langues
English, Русский
Batoumi, Géorgie
depuis
$68,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 13
Surface 36–83 m²
5 objets immobiliers 5
Le complexe résidentiel est situé à 50 mètres de la mer dans l'un des quartiers les plus pittoresques de Batumi - Gonio. C'est l'endroit le plus approprié pour les vacances sur la plage, qui est un nominé de prix internationaux pour la propreté et la convivialité environnementale. Le complex…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
65.1
114,000
Apartment 2 chambres
83.0
149,000
Studio
35.9 – 38.1
68,000 – 76,000
Agence
Geo Estate
Batoumi, Géorgie
depuis
$32,580
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 29
?Real Palace Blue – a new, multi-storey premium-class residential building, located in the most developing area of ​​the city of Batumi, 180 meters from the sea. The complex is located by the sea, on a new boulevard where tourism, business and everyday life combine. ?Here you can choose apa…
Agence
Gulfstream
depuis
$47,243
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 36
Surface 28–121 m²
15 objets immobiliers 15
La première maison de classe affaires ONE dans le centre touristique de Batumi est la meilleure option pour investir ou vivre au bord de la mer! Un investissement rentable : +113% augmentation moyenne des prix sur la période de construction !à partir de 20,2% de loyer avec une occupation moy…
Développeur
One Development
Batoumi, Géorgie
depuis
$110,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 58
Surface 30–108 m²
3 objets immobiliers 3
L'île de Batumi est un projet unique représentant la première île artificielle de Géorgie, située sur la côte de la mer Noire à Batumi. L'île couvre une superficie de 84 hectares, dont 49 % est consacrée aux parcs et zones récréatives. Le projet combine des solutions architecturales modernes…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
53.5
146,500
Apartment 2 chambres
108.4
303,000
Studio
30.4
110,000
Agence
Geo Estate
Batoumi, Géorgie
depuis
$115,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Chambres d'hôtel à Wyndham Residences Batumi. Gonio.Résidences Wyndham Batumi est un hôtel unique de 25 étages, design exclusif de résidences utilisant des matériaux, des meubles et des équipements selon les normes internationales Wyndham.Wyndham marqué Résidences incarne les normes strictes…
Agence
Smart Home
Batoumi, Géorgie
depuis
$54,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Next Gardens est un complexe résidentiel moderne dans la banlieue d'élite de Batumi - Gonio.Le complexe se compose de deux blocs, dont chacun a son propre nombre de planchers - 14 et 16, respectivement.Le projet propose des appartements avec une variété de plans d'appartements, des studios a…
Agence
Smart Home
depuis
$53,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Surface 31–117 m²
6 objets immobiliers 6
Complexe résidentiel de type club construit en brique et situé dans le centre de Batumi, à distance de marche de la plage, des parcs et des centres commerciaux. Le projet se compose de 2 blocs : dans un bloc, il y a un hôtel 5 étoiles de la chaîne internationale Best Western Group, et dans l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.6 – 65.9
288,500 – 303,800
Apartment 2 chambres
112.4 – 116.8
490,500 – 578,400
Appartement
32.4
163,300
Studio
30.5
170,000
Agence
Geo Estate
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 14
Nous vous présentons une occasion unique de devenir le propriétaire d'un appartement moderne dans un complexe situé dans l'un des coins les plus pittoresques de la Géorgie - Kvariati. Ce n'est pas seulement un appartement, mais l'incarnation du rêve de la vie au bord de la mer, où le luxe re…
Agence
Этажи. Северный Кипр.
Agence
Этажи. Северный Кипр.
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Batoumi, Géorgie
depuis
$40,000
Nombre d'étages 26
NBG Panorama est situé à une minute de la mer. La maison a été construite avec les meilleurs matériaux, en utilisant des technologies européennes. Les ascenseurs installés sont de la marque Kone, qui a fait ses preuves dans le monde entier. Une aire de jeux et un parking à vélos sont disponi…
Agence
Gulfstream
Batoumi, Géorgie
depuis
$63,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Next Address est un complexe multifonctionnel haut de gamme situé au cœur de BatumiUne partie intégrante du nouveau complexe résidentiel est son excellent emplacement: la distance à la mer est de 600 mètres. L'aéroport international de Batumi est à 4 km (10 minutes en voiture).Le complexe se…
Agence
Smart Home
