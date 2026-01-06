  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Municipalité d'Ozourguéti
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Tbilissi
101
Koutaïssi
1
Batoumi
20
Adjarie
123
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble Alpha Home Shekvetili
Immeuble Alpha Home Shekvetili
Immeuble Alpha Home Shekvetili
Immeuble Alpha Home Shekvetili
Shekvetili, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
in Natanebi village
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller