Apart hôtel Avenue by Orbi

AVENUE by ORBI - is located in the tourist center of Batumi, in the beautiful Alley of Heroes. All apartments have panoramic views of the sea, the alley and the city
The Alley of Heroes, as one of Batumi's business cards, is the largest avenue of the city - with modern architectural buildings and developed infrastructure.Buying an apartment in AVENUE by ORBI is your wise investment and the best way to increase your income. You become the owner of an apartment in which you can live and relax, and in your absence you can rent it yourself or through our management company.
Localisation sur la carte
Batoumi, Géorgie
