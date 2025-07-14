  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Apart hôtel Avenue by Orbi

Apart hôtel Avenue by Orbi

Batoumi, Géorgie
depuis
$30,000
;
4
ID: 21044
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    34

À propos du complexe

AVENUE by ORBI - is located in the tourist center of Batumi, in the beautiful Alley of Heroes. All apartments have panoramic views of the sea, the alley and the city The Alley of Heroes, as one of Batumi's business cards, is the largest avenue of the city - with modern architectural buildings and developed infrastructure.Buying an apartment in AVENUE by ORBI is your wise investment and the best way to increase your income. You become the owner of an apartment in which you can live and relax, and in your absence you can rent it yourself or through our management company.

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Apart hôtel Avenue by Orbi
Batoumi, Géorgie
depuis
$30,000
