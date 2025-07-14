  1. Realting.com
Complexe résidentiel Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse

Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
17
ID: 28010
Dernière actualisation: 16/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Métro
    300 Aragveli (~ 200 m)
  • Métro
    Avlabari (~ 1000 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

Nous vous présentons une occasion unique d'acheter un élégant appartement d'une chambre dans un complexe prestigieux situé dans le centre historique de Tbilissi. Ce n'est pas seulement un logement, c'est l'immersion dans l'atmosphère de l'histoire séculaire et du patrimoine culturel, où chaque coin respire le passé, et le confort moderne est harmonieusement entrelacé dans l'apparence authentique de la vieille ville.

Infrastructure de classe mondiale, disponible directement sur le territoire du complexe :

  • Santé et activité: Salle de gym moderne et piscine intérieure rafraîchissante.
  • Repos et divertissement: Un restaurant confortable pour des soirées agréables, un espace pour les plus jeunes.
  • Confort et commodité: Spacieux salon d'affaires pour le travail et les réunions, une bibliothèque tranquille pour l'intimité, un lobby élégant, un jardin vert pour la marche et la détente dans l'air frais.
  • Sécurité et service: sécurité 24h/24, service de conciergerie 24h/24, réception, banque, blanchisserie, service de chambre et de stationnement - tout cela pour votre tranquillité d'esprit et un service impeccable.

Modalités de paiement:

  • Paiement initial Seulement 20% du coût de l'appartement.
  • Versements sans intérêt : Paiements de versements pratiques jusqu'en mars 2028, vous permettant de payer le coût de l'appartement sans trop-payé.

Contactez-nous maintenant pour en savoir plus!

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé

