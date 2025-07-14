Complexe résidentiel Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse

Nous vous présentons une occasion unique d'acheter un élégant appartement d'une chambre dans un complexe prestigieux situé dans le centre historique de Tbilissi. Ce n'est pas seulement un logement, c'est l'immersion dans l'atmosphère de l'histoire séculaire et du patrimoine culturel, où chaque coin respire le passé, et le confort moderne est harmonieusement entrelacé dans l'apparence authentique de la vieille ville.

Infrastructure de classe mondiale, disponible directement sur le territoire du complexe :

Santé et activité: Salle de gym moderne et piscine intérieure rafraîchissante.

Repos et divertissement: Un restaurant confortable pour des soirées agréables, un espace pour les plus jeunes.

Confort et commodité: Spacieux salon d'affaires pour le travail et les réunions, une bibliothèque tranquille pour l'intimité, un lobby élégant, un jardin vert pour la marche et la détente dans l'air frais.

Sécurité et service: sécurité 24h/24, service de conciergerie 24h/24, réception, banque, blanchisserie, service de chambre et de stationnement - tout cela pour votre tranquillité d'esprit et un service impeccable.

Modalités de paiement:

Paiement initial Seulement 20% du coût de l'appartement.

Versements sans intérêt : Paiements de versements pratiques jusqu'en mars 2028, vous permettant de payer le coût de l'appartement sans trop-payé.

Contactez-nous maintenant pour en savoir plus!