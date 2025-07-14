Apart hôtel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi

Nous vous présentons une occasion unique de devenir le propriétaire d'un appartement moderne dans un complexe situé dans l'un des coins les plus pittoresques de la Géorgie - Kvariati. Ce n'est pas seulement un appartement, mais l'incarnation du rêve de la vie au bord de la mer, où le luxe rencontre la nature, et le confort avec un style impeccable.

Un endroit qui fascine :

Le complexe est situé dans la paisible Kvariati, où les majestueuses montagnes d'Adjara rencontrent la côte cristalline de la mer Noire. Entouré d'un jardin d'oliviers unique, ce coin de la nature vous donnera un sentiment d'intimité et de tranquillité complètes. Chaque appartement offre une vue vraiment à couper le souffle: d'une part - paysages de montagne pittoresques, d'autre part - la mer bleue sans fin. Réveillez-vous au chant des oiseaux et profitez des couchers de soleil, colorant le ciel au-dessus de la mer dans des couleurs incroyables.

L'infrastructure du complexe dans le style d'un hôtel 5 étoiles:

Votre nouvelle maison offre non seulement un appartement, mais tout un style de vie rempli de confort et d'équipements exclusifs digne d'un hôtel 5 étoiles:

- Piscine extérieure et piscine sur le toit;

- restaurants et bars panoramiques;

- Centre de fitness, saina;

- Lobby, parking.

Conditions d'acquisition favorables:

Devenez propriétaire de cette propriété exclusive ! Le complexe sera commandé en septembre 2027, ce qui vous donne la possibilité de planifier vos finances et d'acheter un appartement à des conditions favorables:

Paiement initial Seulement 20% du coût de l'appartement.

Versements sans intérêt : Paiements de versements pratiques jusqu'en décembre 2027, vous permettant de payer le coût de l'appartement sans trop-payé.

Contactez-nous maintenant pour en savoir plus!