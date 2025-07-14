  1. Realting.com
  Géorgie
  Batoumi
  Apart hôtel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi

Apart hôtel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi

Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
18
ID: 28011
Dernière actualisation: 16/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    14

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

Русский Русский

Nous vous présentons une occasion unique de devenir le propriétaire d'un appartement moderne dans un complexe situé dans l'un des coins les plus pittoresques de la Géorgie - Kvariati. Ce n'est pas seulement un appartement, mais l'incarnation du rêve de la vie au bord de la mer, où le luxe rencontre la nature, et le confort avec un style impeccable.

Un endroit qui fascine :

Le complexe est situé dans la paisible Kvariati, où les majestueuses montagnes d'Adjara rencontrent la côte cristalline de la mer Noire. Entouré d'un jardin d'oliviers unique, ce coin de la nature vous donnera un sentiment d'intimité et de tranquillité complètes. Chaque appartement offre une vue vraiment à couper le souffle: d'une part - paysages de montagne pittoresques, d'autre part - la mer bleue sans fin. Réveillez-vous au chant des oiseaux et profitez des couchers de soleil, colorant le ciel au-dessus de la mer dans des couleurs incroyables.

L'infrastructure du complexe dans le style d'un hôtel 5 étoiles:

Votre nouvelle maison offre non seulement un appartement, mais tout un style de vie rempli de confort et d'équipements exclusifs digne d'un hôtel 5 étoiles:

- Piscine extérieure et piscine sur le toit;

- restaurants et bars panoramiques;

- Centre de fitness, saina;

- Lobby, parking.

Conditions d'acquisition favorables:

Devenez propriétaire de cette propriété exclusive ! Le complexe sera commandé en septembre 2027, ce qui vous donne la possibilité de planifier vos finances et d'acheter un appartement à des conditions favorables:

  • Paiement initial Seulement 20% du coût de l'appartement.
  • Versements sans intérêt : Paiements de versements pratiques jusqu'en décembre 2027, vous permettant de payer le coût de l'appartement sans trop-payé.

Contactez-nous maintenant pour en savoir plus!

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Apart hôtel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
