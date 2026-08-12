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Appartements dans les nouveaux bâtiments

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Batoumi
26
Kobuleti Municipality
8
Kobuleti
3
Chakvi
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Appart-hôtel Montemar By Gumbati
Appart-hôtel Montemar By Gumbati
Appart-hôtel Montemar By Gumbati
Appart-hôtel Montemar By Gumbati
Appart-hôtel Montemar By Gumbati
Batoumi, Géorgie
depuis
$65,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 16
Surface 31–162 m²
4 objets immobiliers 4
Multifonctionnel, type Hôtel, complexe de 16 étages comprendtrois blocsArchitecture distinctiveSituation exceptionnelle - près de la mer(Vue panoramique sur la montagne et la mer)Multifonctionnel - équipé avec commercial,divertissements et espaces de loisirsConvient pour la vie, les loisirs …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
109,650
Apartment 2 chambres
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Appartement
31.3
79,815
Développeur
Гумбати Групп
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Complexe résidentiel Thalassa
Complexe résidentiel Thalassa
Complexe résidentiel Thalassa
Complexe résidentiel Thalassa
Complexe résidentiel Thalassa
Batoumi, Géorgie
depuis
$45,000
Nombre d'étages 6
Un complexe résidentiel de classe Premium Thalassa est situé dans l'une des zones touristiques écologiquement propres et confortables exceptionnelles de Batoumi, près du jardin botanique, à 800 mètres de la mer. Les appartements sont présentés avec une vue panoramique sur la mer, le jardin b…
Développeur
Thalassa Group LLC
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Appart-hôtel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Appart-hôtel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Appart-hôtel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Appart-hôtel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Appart-hôtel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Batoumi, Géorgie
depuis
$95,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 12
Surface 26–137 m²
4 objets immobiliers 4
VR Shekvetili Forest Beach est un complexe de villégiature haut de gamme situé sur la première côte de la mer Noire dans le village de villégiature de Shekvetili. Le projet combine une architecture moderne, un service hôtelier cinq étoiles, un environnement naturel et une infrastructure de c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
26.3 – 63.9
98,300 – 175,000
Apartment 2 chambres
136.6
332,000
Agence
Ambassador Realty Group
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TekceTekce
Appart-hôtel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Appart-hôtel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Appart-hôtel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Appart-hôtel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Appart-hôtel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
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Appart-hôtel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Batoumi, Géorgie
depuis
$100,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 42
Surface 28–72 m²
5 objets immobiliers 5
Batumi, GeorgiaÀ Batumi, un nouveau point de repère architectural et de villégiature est en cours de formation - Tours de soie, un complexe multifonctionnel à l'intersection de la célèbre promenade balnéaire et de l'historique vieux Batumi.Le projet a été créé par la firme d'architecture Ken…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
27.9 – 58.0
101,983 – 251,343
Apartment 2 chambres
72.3
203,971
Agence
Ambassador Realty Group
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Appart-hôtel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Appart-hôtel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Appart-hôtel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Appart-hôtel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Appart-hôtel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
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Appart-hôtel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Kobuleti, Géorgie
depuis
$140,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2030
Nombre d'étages 32
Surface 47–72 m²
4 objets immobiliers 4
Complexe Premium Grand Millennium KobuletiGrand millénaire Kobuleti est un nouveau projet phare haut de gamme sur le premier littoral de la mer Noire, qui ouvre un nouveau chapitre dans le développement de l'immobilier de villégiature en Géorgie.Ce n'est pas seulement un complexe résidentiel…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
46.7 – 72.3
140,220 – 391,864
Agence
Ambassador Realty Group
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Appart-hôtel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Appart-hôtel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Appart-hôtel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Appart-hôtel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Appart-hôtel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Appart-hôtel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 58
Surface 109–197 m²
Propriété commerciale à First Tower - Ambassadori Island BatumiLocal commercial au cœur de la première île artificielle de la mer NoireFirst Tower immobilier commercial est une occasion d'acheter des locaux dans le projet, qui deviendra un nouveau point d'attraction pour Batumi et toute la c…
Agence
Ambassador Realty Group
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Complexe résidentiel Lagoon Resort
Complexe résidentiel Lagoon Resort
Complexe résidentiel Lagoon Resort
Complexe résidentiel Lagoon Resort
Complexe résidentiel Lagoon Resort
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Complexe résidentiel Lagoon Resort
Batoumi, Géorgie
depuis
$70,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Bienvenue dans notre complexe résidentiel unique – l'épitome de la vie de luxe, du travail et du divertissement. Nous sommes fiers d'offrir à nos résidents une expérience vraiment unique, avec trois blocs de confort et d'élégance inégalés, ainsi qu'une infrastructure cinq étoiles qui répond …
Développeur
LTD homex
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Appart-hôtel Alliance Centropolis
Appart-hôtel Alliance Centropolis
Appart-hôtel Alliance Centropolis
Appart-hôtel Alliance Centropolis
Appart-hôtel Alliance Centropolis
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Appart-hôtel Alliance Centropolis
Batoumi, Géorgie
depuis
$104,449
L'année de construction 2029
Surface 28–113 m²
30 objets immobiliers 30
Alliance Centropolis est le projet le plus multifonctionnel du Caucase, qui combine le World Trade Center et son espace d'exposition, le Hyatt Centric Boulevard Batumi et 24 composants infrastructurels. Le projet est situé à Batoumi, l'une des villes les plus attractives d'Europe, à seulemen…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
28.0 – 77.6
85,643 – 464,436
Apartment 2 chambres
71.2 – 113.3
260,053 – 506,011
Studio
30.3 – 33.4
127,151 – 144,305
Développeur
Alliance Group
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Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
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Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Batoumi, Géorgie
depuis
$102,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 130–151 m²
4 objets immobiliers 4
Nous présentons à votre attention des hôtels de trois étages sur la pente de montagne, qui sont une version premium de la suite présidentielle sous la marque 5* Wyndham Grand Hotel avec des services All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. Sur trois étages de la maison de ville, il y a 3 chambre…
Agence
Geo Estate
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Complexe résidentiel Kobuleti Resort
Complexe résidentiel Kobuleti Resort
Complexe résidentiel Kobuleti Resort
Complexe résidentiel Kobuleti Resort
Complexe résidentiel Kobuleti Resort
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Complexe résidentiel Kobuleti Resort
Kobuleti, Géorgie
depuis
$43,750
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 35
Surface 35–83 m²
3 objets immobiliers 3
C'est plus qu'un complexe résidentiel classique ; c'est un espace unique pour vivre harmonieusement, se rétablir et se bio-cuir sur la côte pittoresque de Kobuleti. Le projet est en cours de développement par un développeur fiable avec plus de 11 ans d'expérience, 3 projets de prime achevés,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.4
62,200
Apartment 2 chambres
82.6
100,000
Studio
35.0
43,750
Agence
Geo Estate
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Appart-hôtel Oasis DL
Appart-hôtel Oasis DL
Appart-hôtel Oasis DL
Appart-hôtel Oasis DL
Appart-hôtel Oasis DL
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Appart-hôtel Oasis DL
Chakvi, Géorgie
depuis
$57,966
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 16
Le complexe est situé sur 13 hectares de territoire clos, magnifiquement paysagé et est totalement autonome ! Versements possibles. Premier versement - 20% Paiement intégral - jusqu'en décembre 2026. Appartements avec cuisine, appartements avec une et deux chambres dans un village résidentie…
Agence
GulfStream
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Complexe résidentiel MARINA CLUB
Complexe résidentiel MARINA CLUB
Complexe résidentiel MARINA CLUB
Batoumi, Géorgie
depuis
$85,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 18
ELT Le quartier est construit sur 7 hectares de terrain sur le nouveau boulevard de Batumi. Le complexe a été conçu par des architectes de renommée mondiale en partenariat avec Wyndham Hotels & Resorts. L'entreprise va au-delà du concept de quartier et crée une nouvelle dimension sous la for…
Développeur
ELT Building
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Développeur
ELT Building
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Ramada Encore by Wyndham
Complexe résidentiel Ramada Encore by Wyndham
Complexe résidentiel Ramada Encore by Wyndham
Complexe résidentiel Ramada Encore by Wyndham
Complexe résidentiel Ramada Encore by Wyndham
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Complexe résidentiel Ramada Encore by Wyndham
Batoumi, Géorgie
depuis
$89,177
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 30
Agence immobilière GulfStream présente à votre attentionAppart-hôtel Ramada Encore par Wyndham à Batumi est un format attrayant d'investissement pour obtenir un revenu stable et augmenter la valeur de l'immobilier.Le complexe est situé dans l'emplacement TOP: à seulement 300 mètres de la mer…
Agence
GulfStream
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Complexe résidentiel Reverance by otium
Complexe résidentiel Reverance by otium
Complexe résidentiel Reverance by otium
Complexe résidentiel Reverance by otium
Complexe résidentiel Reverance by otium
Complexe résidentiel Reverance by otium
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 16
1 objet immobilier 1
La révérence est plus qu'un nom - c'est une approche qui reflète notre attitude envers l'espace, le confort et l'esthétique. Ce projet a été créé avec l'idée que chaque détail devrait incarner l'élégance, le calme fonctionnel et la sophistication.Notre vision est de créer un espace de vie où…
Développeur
Otium Development
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Développeur
Otium Development
Langues
English
Immeuble Archi Ramada Batumi
Immeuble Archi Ramada Batumi
Immeuble Archi Ramada Batumi
Immeuble Archi Ramada Batumi
Immeuble Archi Ramada Batumi
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Immeuble Archi Ramada Batumi
Batoumi, Géorgie
depuis
$2,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 30
Shalva Inasaridze St, 25 Archi Ramada Batumi est un aparthotel multifonctionnel de standard européen, dont le partenaire est Ramada Encore de Wyndham, la principale chaîne hôtelière mondiale Wyndham. Archi Ramada Batumi se distingue par ses matériaux de construction et ses infrastructures, …
Agence
sisnogroup
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Appart-hôtel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Appart-hôtel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Appart-hôtel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Appart-hôtel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Appart-hôtel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
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Appart-hôtel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 14
Nous vous présentons une occasion unique de devenir le propriétaire d'un appartement moderne dans un complexe situé dans l'un des coins les plus pittoresques de la Géorgie - Kvariati. Ce n'est pas seulement un appartement, mais l'incarnation du rêve de la vie au bord de la mer, où le luxe re…
Agence
Chypre du Nord & Géorgie Etazhi
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Agence
Chypre du Nord & Géorgie Etazhi
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Batoumi, Géorgie
depuis
$103,680
Nombre d'étages 40
Surface 46–94 m²
3 objets immobiliers 3
Twin Residence est un complexe résidentiel multifonctionnel haut de gamme situé sur la première ligne du littoral, à 100 mètres de la mer. Le complexe résidentiel dispose d'un centre de remise en forme, spa, piscines intérieures et extérieures, un salon de beauté, un café, une aire de jeux, …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Apartment 2 chambres
94.4
188,780
Agence
Geo Estate
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Complexe résidentiel Gonio - Kvariati
Complexe résidentiel Gonio - Kvariati
Complexe résidentiel Gonio - Kvariati
Complexe résidentiel Gonio - Kvariati
Complexe résidentiel Gonio - Kvariati
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Complexe résidentiel Gonio - Kvariati
Batoumi, Géorgie
depuis
$52,500
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 16
Surface 30–90 m²
3 objets immobiliers 3
Un complexe résidentiel multifonctionnel situé sur le tout premier littoral, entouré de paysages montagneux inspirants d'un côté et de la mer sans fin de l'autre. L'architecture du projet se distingue par son design sophistiqué, complété par un charmant jardin d'oliviers. Des couleurs et des…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
111,000
Apartment 2 chambres
89.6
175,000
Studio
29.7
52,500
Agence
Geo Estate
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Complexe résidentiel Novyj dom v serdce goroda
Complexe résidentiel Novyj dom v serdce goroda
Complexe résidentiel Novyj dom v serdce goroda
Complexe résidentiel Novyj dom v serdce goroda
Complexe résidentiel Novyj dom v serdce goroda
Complexe résidentiel Novyj dom v serdce goroda
Complexe résidentiel Novyj dom v serdce goroda
Batoumi, Géorgie
depuis
$37,400
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 27
Surface 48 m²
1 objet immobilier 1
🏙 Appartements de classe affaires dans le centre historique de BatumiSilence de la vieille ville + distance de marche du centre🗝️ Options d'appartement des studios à trois chambres de 37 400 $ à 115 072 $📍 Emplacement.Shavel Vazha Street, Old Town est l'un des meilleurs endroits pour un nouv…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
47.6
59,976
Agence
Риэлтор без границ
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Complexe résidentiel Villas Batumi - Gonio
Complexe résidentiel Villas Batumi - Gonio
Complexe résidentiel Villas Batumi - Gonio
Complexe résidentiel Villas Batumi - Gonio
Complexe résidentiel Villas Batumi - Gonio
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Complexe résidentiel Villas Batumi - Gonio
Batoumi, Géorgie
depuis
$119,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 174 m²
2 objets immobiliers 2
Nous présentons à votre attention un complexe de villas de deux étages, qui sont une version premium de la suite présidentielle sous la marque 5* Wyndham Grand Hôtel avec des services All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. Sur deux étages de la maison de ville se trouvent 3 chambres spacieuses…
Agence
Geo Estate
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Complexe résidentiel Alliance Centropolis
Complexe résidentiel Alliance Centropolis
Complexe résidentiel Alliance Centropolis
Complexe résidentiel Alliance Centropolis
Complexe résidentiel Alliance Centropolis
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Complexe résidentiel Alliance Centropolis
Batoumi, Géorgie
depuis
$82,643
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 55
CENTROPOLIS - BATUMIUn projet phare à grande échelle à usage mixte situé dans la partie centrale de Batumi, sur la première côte - à seulement ~50 mètres de la mer, dans l'un des endroits clés de la ville.✔️ Tous les appartements ont une vue panoramique sur la mer et la ville.🏙 INFRASTRUCTUR…
Agence
GulfStream
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Complexe résidentiel STATUS HOUSE
Complexe résidentiel STATUS HOUSE
Complexe résidentiel STATUS HOUSE
Complexe résidentiel STATUS HOUSE
Complexe résidentiel STATUS HOUSE
Complexe résidentiel STATUS HOUSE
Complexe résidentiel STATUS HOUSE
Batoumi, Géorgie
depuis
$35,952
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 18
Status House est un complexe résidentiel moderne dans la région de New Boulevard Batumi, à seulement 270 mètres de la mer et de la promenade. Le complexe allie une architecture élégante, des vues panoramiques, un confort et un attrait d'investissement élevé.Les avantages du complexe:• 270 mè…
Agence
GulfStream
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Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
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Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Géorgie
depuis
$23,375
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 11
Complexe résidentiel moderne de deux blocs, situé à 80 m de la mer, à 800 m du jardin botanique et à 10 km du centre de Batumi. Appartements avec vue sur la mer et la montagne dans la zone pittoresque du Cap Vert.Caractéristiques:Deux accès directs à la mer.Spa, club de fitness, magasins, pa…
Agence
GulfStream
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Appart-hôtel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Appart-hôtel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Appart-hôtel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Appart-hôtel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Appart-hôtel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
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Appart-hôtel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Batoumi, Géorgie
depuis
$53,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Chambres d'hôtel à Grand Life BatumiRevenu garanti de 8% pour les 5 premières années!Le complexe fait partie de la chaîne internationale BWH Hotels (Best Western), gérée par Aimbridge Hospitality.Les prix du quart de chambre commencent à USD 53,100.L'achat d'une demi-pièce ou d'un quart de p…
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel RP Blue
Complexe résidentiel RP Blue
Complexe résidentiel RP Blue
Complexe résidentiel RP Blue
Complexe résidentiel RP Blue
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Complexe résidentiel RP Blue
Batoumi, Géorgie
depuis
$43,670
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 29
Real Palais Les appartements bleus sont disponibles par tranches jusqu'à la fin de 2026. Acompte de 13 100 $ à 53 708 $Vous pouvez également acheter une place de stationnement de 17 000 $ à 20 000 $ en versements échelonnés, acompte de 4 500 $ à 8 700 $Real Palais Le bleu est un complexe rés…
Agence
GulfStream
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Appart-hôtel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Appart-hôtel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Appart-hôtel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Appart-hôtel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Appart-hôtel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
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Appart-hôtel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Batoumi, Géorgie
depuis
$163,381
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2030
Nombre d'étages 66
Le premier complexe hôtelier de marque Lamborghini avec un casino de marque de la marqueLes appartements sont disponibles sur une base clé en main avec mobilier italien et décoration de style LamborghiniProgramme de fidélité à la marque, conditions d'hébergement exclusives dans les hôtels La…
Agence
Satellite Estate
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Complexe résidentiel Sky Castle
Complexe résidentiel Sky Castle
Complexe résidentiel Sky Castle
Complexe résidentiel Sky Castle
Complexe résidentiel Sky Castle
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Complexe résidentiel Sky Castle
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2031
Nombre d'étages 16
Un projet d'investissement unique sur la côte de la mer Noire — Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. C'est le premier et le seul luxe 5* Station tout inclus en Géorgie, avec une architecture inspirée par l'esthétique d'un château de l'Ordre, combinant une atmosphère ancienne et un service …
Agence
Geo Estate
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Complexe résidentiel Bianca Batumi (White sails)
Complexe résidentiel Bianca Batumi (White sails)
Complexe résidentiel Bianca Batumi (White sails)
Complexe résidentiel Bianca Batumi (White sails)
Complexe résidentiel Bianca Batumi (White sails)
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Complexe résidentiel Bianca Batumi (White sails)
Batoumi, Géorgie
depuis
$57,600
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
Surface 28–121 m²
9 objets immobiliers 9
Le complexe résidentiel dispose d'une zone de loisirs de 13 000 m2, une piscine extérieure de 27 mètres, piscine intérieure, casino, SPA, fitness, salon de beauté, supermarché 24/7, pharmacie, restaurants, cafés, points de restauration rapide, terrains de sport, zones de divertissement et de…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.9 – 69.4
99,735 – 225,000
Apartment 2 chambres
74.8
151,470
Apartment 3 chambres
118.3 – 121.4
450,000 – 500,000
Appartement
35.1
75,465 – 76,750
Studio
28.1
57,605
Agence
Geo Estate
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Appart-hôtel Serenade
Appart-hôtel Serenade
Appart-hôtel Serenade
Appart-hôtel Serenade
Appart-hôtel Serenade
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Appart-hôtel Serenade
Batoumi, Géorgie
depuis
$60,000
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 1
Rue Batumi Adliy No57a LCD "Serenada" 34,5 m2, 11 étage, vue sur la mer. La contribution initiale de 10 %, soit 6 089 $ pour 28 mois, sera répartie à 30 %, soit : Les 60% restants sont payés à l'été 2028. Le montant total de l'appartement est 60 892.Il y a beaucoup d'options pour votre goût
Agence
Integrated Real Estate Services
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Agence
Integrated Real Estate Services
Langues
English, Русский
Appart-hôtel Green Side Gonio
Appart-hôtel Green Side Gonio
Appart-hôtel Green Side Gonio
Appart-hôtel Green Side Gonio
Appart-hôtel Green Side Gonio
Afficher tout Appart-hôtel Green Side Gonio
Appart-hôtel Green Side Gonio
Batoumi, Géorgie
depuis
$81,360
T.V.A.
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 19
Surface 28–130 m²
6 objets immobiliers 6
Green Side Gonio est un complexe résidentiel haut de gamme situé à seulement 50 mètres de la côte de la mer Noire dans le village pittoresque de Gonio, Batoumi. Ce développement moderne combine le confort d'un hôtel cinq étoiles avec la liberté de vie sans restriction pour les propriétaires …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
28.2 – 130.0
70,500 – 330,000
Apartment 2 chambres
69.7
223,040
Développeur
GREEN SIDE
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Appart-hôtel Black Sea Icon Towers
Appart-hôtel Black Sea Icon Towers
Appart-hôtel Black Sea Icon Towers
Appart-hôtel Black Sea Icon Towers
Appart-hôtel Black Sea Icon Towers
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Appart-hôtel Black Sea Icon Towers
Batoumi, Géorgie
depuis
$94,656
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 42
Surface 28–58 m²
2 objets immobiliers 2
🌊 Appartements de luxe sur la première ligne de la mer, Batumi📍 Lieu: Vieux Batumi, intersection du remblai et Boulevard Central, à 100 m de la plage, à 10 minutes de l'aéroport de Batumi.🏗 Projet:4 tours, 42 étages chacune, 4.000 appartements et appartements.Le concept d'une ville dans une …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
58.0
198,186
Appartement
27.8
94,656
Agence
Риэлтор без границ
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Immeuble Lux Blue Wave
Immeuble Lux Blue Wave
Immeuble Lux Blue Wave
Immeuble Lux Blue Wave
Immeuble Lux Blue Wave
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Immeuble Lux Blue Wave
Batoumi, Géorgie
depuis
$49,665
Nombre d'étages 6
🔹Bleu Lux Complexe résidentiel Wave à Batumi est un projet unique qui occupe une position centrale dans la ville de villégiature. Ce nouveau bâtiment est la combinaison parfaite de style moderne et de confort, offrant à ses résidents un hébergement exquis sur la côte de la mer Noire. 🔹Avanta…
Agence
GulfStream
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Complexe résidentiel Studia 325 m
Complexe résidentiel Studia 325 m
Complexe résidentiel Studia 325 m
Complexe résidentiel Studia 325 m
Complexe résidentiel Studia 325 m
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Complexe résidentiel Studia 325 m
Batoumi, Géorgie
depuis
$56,388
Nombre d'étages 21
LCD Classe affaires Premier \ PrimeComplexe résidentiel de classe affaires.Club type maison pour les affaires et les cours d'informatique. 21e étageEmplacement.300m de la mer250m du parc700 m de TCVue sur la montagne et la villeComplexe construitVente d'appartements dans un cadre blanc.Maiso…
Agence
Риэлтор без границ
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Complexe résidentiel A Sector
Complexe résidentiel A Sector
Complexe résidentiel A Sector
Complexe résidentiel A Sector
Complexe résidentiel A Sector
Complexe résidentiel A Sector
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
Surface 26–798 m²
13 objets immobiliers 13
Complexe de 20 étagesAchèvement des travaux — avril 2024Emplacement de première ligne, à 120 mètres de la merTotal des appartements — 247 / Appartements par étage — 13INFRASTRUCTURESalle de jeuxRéceptionPlage privéeRestaurant de plageService de conciergerieEspaces commerciauxStationnement so…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.2 – 69.4
58,608 – 138,800
Attique
798.3
648,000
Studio
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Agence
Geo Estate
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Complexe résidentiel Apartments without a down payment in Batumi.
Complexe résidentiel Apartments without a down payment in Batumi.
Complexe résidentiel Apartments without a down payment in Batumi.
Complexe résidentiel Apartments without a down payment in Batumi.
Complexe résidentiel Apartments without a down payment in Batumi.
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Complexe résidentiel Apartments without a down payment in Batumi.
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 30
Appartements sans acompte à Batumi.Nous vous présentons un nouveau complexe résidentiel haut de gamme dans l'une des zones les plus développées de Batumi, à George Leonidze St., 4. A seulement 1,8 km de la mer, près de toutes les infrastructures nécessaires, des espaces verts et un échange d…
Agence
Satellite Estate
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Quartier résidentiel ZK LBF complex
Quartier résidentiel ZK LBF complex
Quartier résidentiel ZK LBF complex
Quartier résidentiel ZK LBF complex
Quartier résidentiel ZK LBF complex
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Quartier résidentiel ZK LBF complex
Batoumi, Géorgie
depuis
$31,414
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 19
Appartements à La Batumi Familia - versements jusqu'à la fin de 2026La Batumi Familia est un complexe résidentiel moderne de plusieurs étages dans un style architectural moderne.Les avantages du complexe:emplacement pratique près de la côte maritime;l'infrastructure développée et une bonne a…
Agence
GulfStream
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Appart-hôtel Hilton Resort
Appart-hôtel Hilton Resort
Appart-hôtel Hilton Resort
Appart-hôtel Hilton Resort
Appart-hôtel Hilton Resort
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Appart-hôtel Hilton Resort
Batoumi, Géorgie
depuis
$65,130
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Surface 33–69 m²
2 objets immobiliers 2
La première station familiale Hilton à BatumiUn projet d'investissement unique, 50/50 conditions de versement promotionnel - 50% de mise de fonds, 50% sur réception des clés.Lieu:Il est situé dans une zone de bâtiments de basse hauteur, ce qui garantit l'absence de bâtiments de haute hauteur…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
33.4
65,132
Apartment 2 chambres
68.7
133,968
Agence
Satellite Estate
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Appart-hôtel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Appart-hôtel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Appart-hôtel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Appart-hôtel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Appart-hôtel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
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Appart-hôtel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Batoumi, Géorgie
depuis
$161,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Hotel rooms at Grand Life Batumi Guaranteed 8% income for the first 5 years! The complex is part of the international BWH Hotels (Best Western) chain, managed by Aimbridge Hospitality. Purchase of a half or quarter room is also available – please contact our managers for pricing and ter…
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel Real Palace Blue
Complexe résidentiel Real Palace Blue
Complexe résidentiel Real Palace Blue
Complexe résidentiel Real Palace Blue
Complexe résidentiel Real Palace Blue
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Complexe résidentiel Real Palace Blue
Batoumi, Géorgie
depuis
$32,580
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 29
? Real Palace Blue – un nouveau bâtiment résidentiel de première classe de plusieurs étages, situé dans la zone la plus en développement de la ville de Batumi, à 180 mètres de la mer. Le complexe est situé au bord de la mer, sur un nouveau boulevard où se combinent tourisme, affaires et vie …
Agence
GulfStream
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Complexe résidentiel $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complexe résidentiel $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complexe résidentiel $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complexe résidentiel $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complexe résidentiel $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
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Complexe résidentiel $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Batoumi, Géorgie
depuis
$33,374
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 17
Un nouveau projet à Batumi, le complexe est en construction selon le concept anglais, avec une infrastructure riche et les normes de qualité les plus élevées.C'est un complexe de deux bâtiments de 17 étages + une aile de 10 étages à 300 mètres de la mer. Le complexe a sa propre infrastructur…
Agence
Satellite Estate
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Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
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Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Batoumi, Géorgie
depuis
$51,000
Options de finition Аvec finition
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Vous pouvez acheter 1/2, 1/4, 1/8 d'une chambre - demandez à nos gestionnaires le prix et les conditions.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!Prix:1/8 d'une chambre à partir de 51 324 USD de revenus - à…
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel WG Batumi, Gonio
Complexe résidentiel WG Batumi, Gonio
Complexe résidentiel WG Batumi, Gonio
Complexe résidentiel WG Batumi, Gonio
Complexe résidentiel WG Batumi, Gonio
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Complexe résidentiel WG Batumi, Gonio
Batoumi, Géorgie
depuis
$63,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 20
Surface 31–58 m²
9 objets immobiliers 9
Elite Hotel Complex 5* avec des services All-Inclusive & Ultra All-Inclusive de Wyndham Grand, créé sur le principe de la « ville-resort » et se compose de 5 emplacements reliés par des navettes et des infrastructures. L'infrastructure du complexe dépasse 27 000 m2 et comprend des piscines, …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.8 – 58.2
63,500 – 622,391
Appartement
31.2
247,000
Studio
32.2 – 51.1
254,500 – 536,857
Agence
Geo Estate
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Complexe résidentiel Batumi Villas
Complexe résidentiel Batumi Villas
Complexe résidentiel Batumi Villas
Complexe résidentiel Batumi Villas
Complexe résidentiel Batumi Villas
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Complexe résidentiel Batumi Villas
Batoumi, Géorgie
depuis
$172,800
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Des triplex confortables de 3 chambres dans un quartier calme de l'aéroport - 144 m2 + jardin privé 46 m2.Le complexe résidentiel moderne est situé dans un endroit calme et confortable, idéal pour une vie confortable et le repos.🏡 Style et conceptExtérieur dans le style méditerranéenIntérieu…
Agence
GulfStream
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Complexe résidentiel Best Western Batumi
Complexe résidentiel Best Western Batumi
Complexe résidentiel Best Western Batumi
Complexe résidentiel Best Western Batumi
Complexe résidentiel Best Western Batumi
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Complexe résidentiel Best Western Batumi
Batoumi, Géorgie
depuis
$53,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Surface 31–117 m²
6 objets immobiliers 6
Complexe résidentiel de type club construit en brique et situé dans le centre de Batumi, à distance de marche de la plage, des parcs et des centres commerciaux. Le projet se compose de 2 blocs : dans un bloc, il y a un hôtel 5 étoiles de la chaîne internationale Best Western Group, et dans l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.6 – 65.9
288,500 – 303,800
Apartment 2 chambres
112.4 – 116.8
490,500 – 578,400
Appartement
32.4
163,300
Studio
30.5
170,000
Agence
Geo Estate
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Complexe résidentiel Orbi Residence
Complexe résidentiel Orbi Residence
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Nombre d'étages 35
Orbi Residence est un complexe de 35 étages situé à 100 mètres de la mer.Le complexe dispose d'une salle de sport, piscine, restaurant et société de gestion
Agence
Geo Estate
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Complexe résidentiel SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complexe résidentiel SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complexe résidentiel SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complexe résidentiel SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complexe résidentiel SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
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Complexe résidentiel SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Tsikhisdziri, Géorgie
depuis
$57,684
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 29
Un quartier résidentiel haut de gamme en bord de mer entouré d'une oasis de palmiers et d'une flore et d'une faune somptueuses offrant une vue imprenable sur la mer NoireLa gestion des installations de la station sera assurée par une société de gestion internationale ayant une vaste expérien…
Agence
Satellite Estate
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Appart-hôtel Alliance Privilege
Appart-hôtel Alliance Privilege
Appart-hôtel Alliance Privilege
Appart-hôtel Alliance Privilege
Appart-hôtel Alliance Privilege
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Appart-hôtel Alliance Privilege
Batoumi, Géorgie
depuis
$174,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 54
Surface 31–59 m²
8 objets immobiliers 8
Alliance Privilege est un projet de grande envergure achevé par Alliance, situé sur le boulevard historique et mondialement connu de Batumi, dans le lieu en bord de mer le plus prestigieux de la ville. Les 12 premiers étages du complexe multifonctionnel de 54 étages abritent le célèbre hô…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.0 – 58.5
177,250 – 386,050
Développeur
Alliance Group
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Complexe résidentiel Old Batumi
Complexe résidentiel Old Batumi
Complexe résidentiel Old Batumi
Complexe résidentiel Old Batumi
Complexe résidentiel Old Batumi
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Complexe résidentiel Old Batumi
Batoumi, Géorgie
depuis
$161,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 30–71 m²
3 objets immobiliers 3
Réalisant l'histoire, ce complexe résidentiel d'élite fusionne le charme intemporel de la vieille ville de Batumi avec la sophistication de la vie moderne. Au cœur de son concept se trouve la préservation de la façade originale de 1888, qui a été soigneusement intégrée dans un design archite…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.6
221,000
Apartment 2 chambres
70.7
416,500
Studio
30.2
161,500
Agence
Geo Estate
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Complexe résidentiel OKTO Art house
Complexe résidentiel OKTO Art house
Complexe résidentiel OKTO Art house
Complexe résidentiel OKTO Art house
Complexe résidentiel OKTO Art house
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Complexe résidentiel OKTO Art house
Batoumi, Géorgie
depuis
$41,942
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 34
Apartments for sale in the elite residential complex OKTO Art House, located on the New Boulevard. OKTO Art House is a unique project in the ART concept format. About the project: 2 blocks of 35 floors each Completion of construction of block B with infrastructure (in a white fra…
Agence
GulfStream
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Immeuble Piazza Batumi
Immeuble Piazza Batumi
Immeuble Piazza Batumi
Immeuble Piazza Batumi
Immeuble Piazza Batumi
Batoumi, Géorgie
depuis
$116,000
L'année de construction 2028
Batumi, Vakhtang Gorgasali rue #59-61, PIAZZA RESIDENCE complexe résidentiel, 14 étage, 37,9 m2, vue sur la mer et la vieille ville. Prix pour 1 m2 3 050 $. L'acompte est de 10%, soit 11 559. 50 % seront distribués pendant 32 mois. Les 40 % restants seront payés au moment de l'achèvement en …
Agence
Integrated Real Estate Services
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Agence
Integrated Real Estate Services
Langues
English, Русский
Appart-hôtel Queen Residence
Appart-hôtel Queen Residence
Appart-hôtel Queen Residence
Appart-hôtel Queen Residence
Appart-hôtel Queen Residence
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Appart-hôtel Queen Residence
Batoumi, Géorgie
depuis
$57,000
L'année de construction 2027
Batumi rue Adliy No53 LCD "Queens Residence" 32.16 m2, 14 étage, Un bloc, vue sur la mer. Contribution initiale de 10 %, soit 5 788 $, 19 mois seront distribués 30 %, soit 914 $ Les 60% restants sont payés en décembre 2027. Le montant total de l'appartement est 57, 888.Il y a beaucoup d'opti…
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Integrated Real Estate Services
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Integrated Real Estate Services
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel WGR2 Gonio Batumi
Complexe résidentiel WGR2 Gonio Batumi
Complexe résidentiel WGR2 Gonio Batumi
Complexe résidentiel WGR2 Gonio Batumi
Complexe résidentiel WGR2 Gonio Batumi
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Complexe résidentiel WGR2 Gonio Batumi
Batoumi, Géorgie
depuis
$75,250
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 38–148 m²
28 objets immobiliers 28
Wyndham Grand 5*, un complexe de luxe de 5 étages de type club avec des services All-Inclusive & Ultra All-Inclusive, est créé sur le principe de la « ville-resort » et se compose de 5 emplacements, reliés par des navettes et des infrastructures. L'infrastructure du complexe dépasse 27 000 m…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.5 – 93.8
75,250 – 891,100
Apartment 2 chambres
62.5 – 137.4
184,530 – 703,674
Apartment 3 chambres
128.0 – 148.3
466,971 – 679,263
Studio
38.0 – 40.9
117,306 – 130,045
Agence
Geo Estate
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Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
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Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Batoumi, Géorgie
depuis
$59,040
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 31
Surface 29–61 m²
2 objets immobiliers 2
💎 Nouveau complexe donnant sur la mer🔥 Prépayer est en dessous du marché🔥 Augmentation des coûts de livraison à +48 %🔥 Rendement des investissements jusqu'à 12 % par anA vendre studios, appartements avec 1 et 2 chambres dans le complexe premium sur New Boulevard.Vers la mer - 100 m, fenêtres…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.0
122,000
Appartement
29.1
59,665
Agence
Риэлтор без границ
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Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
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Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Batoumi, Géorgie
depuis
$49,020
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 15
Surface 34–231 m²
52 objets immobiliers 52
La collection verte est un complexe de classe affaires situé près du jardin botanique de Batumi. Le complexe dispose de 5 piscines et une plage privée, 3 restaurants, un spa et des centres de remise en forme, des salles de réunion, un café-bibliothèque, un espace de loisirs pour enfants, une…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.2 – 122.7
57,888 – 306,750
Apartment 2 chambres
112.4 – 158.7
252,900 – 372,851
Apartment 3 chambres
231.4
578,575
Studio
33.8 – 73.4
54,144 – 145,272
Agence
Geo Estate
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Complexe résidentiel Marina Club
Complexe résidentiel Marina Club
Complexe résidentiel Marina Club
Complexe résidentiel Marina Club
Complexe résidentiel Marina Club
Complexe résidentiel Marina Club
Batoumi, Géorgie
depuis
$82,500
Nombre d'étages 18
Marina Club - complexe résidentiel premiumUn projet moderne développé par de grands architectes et designers en partenariat avec Wyndham Hotels & Resorts.Le complexe forme une nouvelle qualité de l'environnement urbain et s'intègre parfaitement au rythme de la ville moderne.🏢 Architecture et…
Agence
GulfStream
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Appart-hôtel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Appart-hôtel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Appart-hôtel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Appart-hôtel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Appart-hôtel Apartamenty v Kvariati Gruziya
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Appart-hôtel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Batoumi, Géorgie
depuis
$67,830
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 16
Complexe hôtelier multifonctionnel de 16 étages à Gonio-Kvariati.Le projet est situé dans une zone pittoresque entre la mer Noire et les montagnes, fournissant une infrastructure multifonctionnelle conçue pour répondre aux besoins divers des futurs clients, avec une vue panoramique imprenabl…
Agence
Satellite Estate
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Appart-hôtel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Appart-hôtel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Appart-hôtel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Appart-hôtel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Appart-hôtel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Appart-hôtel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Appart-hôtel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Batoumi, Géorgie
depuis
$110,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 58
Surface 37–73 m²
9 objets immobiliers 9
Première tour à Ambassadori Île de BatumiPremière tour est la résidence phare du projet Ambassadori Island Batumi, la première île artificielle sur la mer Noire. C'est un projet de classe mondiale unique, créant un nouveau centre de vie, de loisirs et d'investissement à Batumi.La tour de 216…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.1 – 72.6
127,198 – 286,710
Agence
Ambassador Realty Group
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Appart-hôtel Orbi Continental
Appart-hôtel Orbi Continental
Appart-hôtel Orbi Continental
Appart-hôtel Orbi Continental
Batoumi, Géorgie
depuis
$83,000
Nombre d'étages 55
L'emplacement du complexe est l'un des plus élites et uniques de Batumi: il est situé entre la célèbre rue Rustaveli, le lac Nurigeli, et le parc du 6 mai d'un côté, et de l'autre, il borde la partie historique du boulevard Batumi et directement le bord de la mer
Agence
sisnogroup
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Appart-hôtel Renaissance by Alliance
Appart-hôtel Renaissance by Alliance
Appart-hôtel Renaissance by Alliance
Appart-hôtel Renaissance by Alliance
Appart-hôtel Renaissance by Alliance
Afficher tout Appart-hôtel Renaissance by Alliance
Appart-hôtel Renaissance by Alliance
Kobuleti, Géorgie
depuis
$63,258
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 28
Surface 31–106 m²
28 objets immobiliers 28
Renaissance by Alliance to najnowszy, innowacyjny projekt sportowo-wellness Grupy Alliance w regionie, zlokalizowany w klimatycznym uzdrowisku balneologicznym w Adżarii, Kobuleti, na pierwszej linii brzegowej, 30 metrów od morza. Kompleks łączy wieże A, B i C z wspólnym podium oraz niezal…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.0 – 74.8
61,851 – 281,248
Apartment 2 chambres
74.5 – 106.1
186,912 – 281,248
Studio
33.4 – 35.7
83,375 – 89,125
Développeur
Alliance Group
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Complexe résidentiel Lagoon resort
Complexe résidentiel Lagoon resort
Complexe résidentiel Lagoon resort
Complexe résidentiel Lagoon resort
Complexe résidentiel Lagoon resort
Afficher tout Complexe résidentiel Lagoon resort
Complexe résidentiel Lagoon resort
Batoumi, Géorgie
depuis
$62,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 9
Lagoon Resort est la première station privée d'élite de Batumi sous la marque internationale Hilton.Le complexe comprend 320 appartements limités, dont seulement 100 sont destinés à l'investissement.Lieu:Le projet est situé dans le secteur du nouveau boulevard :3 minutes de la mer5 minutes d…
Agence
GulfStream
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Complexe résidentiel Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Complexe résidentiel Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Complexe résidentiel Kvartira kotoraa zarabatyvaet
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Complexe résidentiel Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Batoumi, Géorgie
depuis
$49,613
Nombre d'étages 21
Surface 32 m²
1 objet immobilier 1
🏙 Appartement - classe affaires à la merNom de familleLe complexe a été construit et construit dans le village.📍 Lieu🌊 300 m à la mer🌳 250 mètres pour se garer.🛍 700 m à TC Metro City✈ 10 minutes pour AYROPORT🚶 5 minutes pour le bullawa centralPanoramnye speciesы na gorы et gorod🏢 O coupoleF…
Agence
Риэлтор без границ
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Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
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Batoumi, Géorgie
depuis
$82,000
Options de finition Аvec finition
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Vous pouvez acheter 1/2, 1/4, 1/8 d'une chambre - demandez à nos gestionnaires le prix et les conditions.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!Prix:1/8 d'une chambre à partir de 51 324 USD de revenus - à…
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel Kvariati
Complexe résidentiel Kvariati
Complexe résidentiel Kvariati
Complexe résidentiel Kvariati
Complexe résidentiel Kvariati
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Complexe résidentiel Kvariati
Batoumi, Géorgie
depuis
$85,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 13
Surface 36–83 m²
5 objets immobiliers 5
Le complexe résidentiel est situé à 50 mètres de la mer dans l'un des quartiers les plus pittoresques de Batumi - Gonio. C'est l'endroit le plus approprié pour les vacances sur la plage, qui est un nominé de prix internationaux pour la propreté et la convivialité environnementale. Le complex…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
65.1
123,600
Apartment 2 chambres
83.0
157,700
Studio
35.9 – 38.1
80,000
Agence
Geo Estate
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Complexe résidentiel OXY Residence
Complexe résidentiel OXY Residence
Complexe résidentiel OXY Residence
Complexe résidentiel OXY Residence
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Complexe résidentiel OXY Residence
Batoumi, Géorgie
depuis
$39,580
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 14
Agence immobilière GULFSTREAM présente un nouvel investissement et projet résidentiel OXY Residence - un complexe résidentiel moderne avec un potentiel d'investissement élevé de Barceló Hotels Group, situé à seulement 150 mètres du littoral de la mer.Les étages inférieurs du complexe sont oc…
Agence
GulfStream
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Complexe résidentiel Grin Kejp
Complexe résidentiel Grin Kejp
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Nombre d'étages 10
Surface 32–72 m²
24 objets immobiliers 24
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.5 – 49.6
40,000 – 89,280
Apartment 2 chambres
62.0 – 72.1
67,720 – 79,310
Développeur
Green Cape
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Appart-hôtel Avenue by Orbi
Appart-hôtel Avenue by Orbi
Appart-hôtel Avenue by Orbi
Appart-hôtel Avenue by Orbi
Appart-hôtel Avenue by Orbi
Batoumi, Géorgie
depuis
$30,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 34
AVENUE by ORBI - est situé dans le centre touristique de Batumi, dans la belle allée des héros. Tous les appartements ont une vue panoramique sur la mer, l'allée et la ville L'allée des héros, comme l'une des cartes de visite de Batumi, est la plus grande avenue de la ville - avec des bâtime…
Agence
sisnogroup
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Complexe résidentiel STATUS HOUSE
Complexe résidentiel STATUS HOUSE
Complexe résidentiel STATUS HOUSE
Complexe résidentiel STATUS HOUSE
Complexe résidentiel STATUS HOUSE
Batoumi, Géorgie
depuis
$38,000
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 17
ELT Groupe est fier de présenter le projet STATUS HOUSE situé dans le boulevard New Batumi dans notre prestigieux quartier ELT. Ce projet unique est idéal pour la résidence permanente et la location à long terme
Développeur
ELT Building
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Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
ELT Building
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Residence Batumi Gonio
Complexe résidentiel Residence Batumi Gonio
Complexe résidentiel Residence Batumi Gonio
Complexe résidentiel Residence Batumi Gonio
Complexe résidentiel Residence Batumi Gonio
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Complexe résidentiel Residence Batumi Gonio
Batoumi, Géorgie
depuis
$141,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Surface 32–151 m²
7 objets immobiliers 7
Résidence de luxe pour les familles avec vue panoramique sur la mer, créée selon le principe de "ville desort", qui se compose de 5 emplacements reliés par des navettes et des infrastructures. L'infrastructure du complexe dépasse 27 000 m2 et comprend des piscines, des restaurants, des centr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
46.9 – 77.8
141,000 – 218,000
Apartment 2 chambres
86.9 – 93.9
185,650 – 205,800
Apartment 3 chambres
143.9 – 151.4
291,000 – 344,500
Studio
31.8
81,000
Agence
Geo Estate
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Complexe résidentiel Luxe Living
Complexe résidentiel Luxe Living
Complexe résidentiel Luxe Living
Complexe résidentiel Luxe Living
Complexe résidentiel Luxe Living
Complexe résidentiel Luxe Living
Complexe résidentiel Luxe Living
Batoumi, Géorgie
depuis
$45,100
Nombre d'étages 18
Le complexe résidentiel "MTZ Luxe Living" à Batumi, 27 Shartava Street, qui a été achevé en 2024! Ce complexe est idéal pour une vie confortable et des investissements réussis. Le complexe résidentiel «MTZ Luxe Living» est situé au cœur de Batumi, dans l'un des quartiers les plus attrayants …
Agence
GulfStream
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Complexe résidentiel Complex “Petra Sea Resort”
Complexe résidentiel Complex “Petra Sea Resort”
Complexe résidentiel Complex “Petra Sea Resort”
Complexe résidentiel Complex “Petra Sea Resort”
Complexe résidentiel Complex “Petra Sea Resort”
Complexe résidentiel Complex “Petra Sea Resort”
Batoumi, Géorgie
depuis
$1,622
L'année de construction 2026
Batumi Cixisdziri, Dans la première bande de la mer, Complexe de Petra Sea Resort, prix 1 m2 de1,413 $ à 2,676$, la taille des appartements commence à partir de 27 m2 , 10% de mise à disposition, Et le versement est divisé dans le prochain 30 mois, Construction sera terminée 2026 ans
Agence
Integrated Real Estate Services
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Agence
Integrated Real Estate Services
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel NB Residence HO
Complexe résidentiel NB Residence HO
Complexe résidentiel NB Residence HO
Complexe résidentiel NB Residence HO
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Complexe résidentiel NB Residence HO
Batoumi, Géorgie
depuis
$23,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 27
🔹La résidence NB est située à 5 minutes du plus grand boulevard et promenade de la ville. A proximité se trouvent les arrêts de transports en commun, le plus grand supermarché français Carrefour dans le centre commercial Metro. Aussi dans cet endroit il ya 2 plus grands casinos Eclipse et Gr…
Agence
GulfStream
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Immeuble Compact House
Immeuble Compact House
Batoumi, Géorgie
depuis
$38,521
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 43 m²
1 objet immobilier 1
Nous vous présentons un nouveau projet - Compact House à Batumi, dans l'une des zones les plus actives de la ville, avec une infrastructure bien équipée.Le complexe se compose de 6 étages, où seront présentés:Service de conciergerie;Supermarché;Terrasse équipée;Cour équipée;locaux commerciau…
Agence
Property of Georgia
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Complexe résidentiel ZhK Sea Side HO
Complexe résidentiel ZhK Sea Side HO
Complexe résidentiel ZhK Sea Side HO
Complexe résidentiel ZhK Sea Side HO
Complexe résidentiel ZhK Sea Side HO
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Complexe résidentiel ZhK Sea Side HO
Batoumi, Géorgie
depuis
$22,700
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 27
🔹Mer Le complexe latéral est situé à 5 minutes du plus grand boulevard de la ville et de la promenade. A proximité se trouvent les arrêts de transports en commun, le plus grand supermarché français Carrefour dans le centre commercial Metro. Aussi dans cet endroit il ya 2 plus grands casinos …
Agence
GulfStream
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Appart-hôtel PANORAMA
Appart-hôtel PANORAMA
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
The 40-story multifunctional complex "PANORAMA" is located in the Black Sea.   The complex includes a series of facilities for various purposes, from leisure to entertainment and professional rooms that are ideal for any occasion. 5-star hotel Apartments in a modern style The…
Développeur
Tower Group
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Complexe résidentiel Georgian Wings
Complexe résidentiel Georgian Wings
Complexe résidentiel Georgian Wings
Complexe résidentiel Georgian Wings
Complexe résidentiel Georgian Wings
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Complexe résidentiel Georgian Wings
Batoumi, Géorgie
depuis
$30,000
Nombre d'étages 27
🔹Le complexe Premium "Georgian Wings" est situé à 5 minutes du plus grand boulevard de la ville et de la promenade. A proximité se trouvent les arrêts de transports en commun, le plus grand supermarché français Carrefour dans le centre commercial Metro. Aussi dans cet endroit il ya 2 plus gr…
Agence
GulfStream
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Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
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Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
Kobuleti, Géorgie
depuis
$24,990
Nombre d'étages 12
Complexe résidentiel de confort classe Rustaveli 27 est situé dans le centre de Kobuleti.Du 5ème étage et au dessus il y a une vue sur la mer.Autour du complexe résidentiel infrastructure bien développée - magasins, restaurants, écoles et jardins d'enfants.La mer est à 450 mètres de la maiso…
Agence
GulfStream
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Appart-hôtel Novotel Zhivopisnyy
Appart-hôtel Novotel Zhivopisnyy
Appart-hôtel Novotel Zhivopisnyy
Appart-hôtel Novotel Zhivopisnyy
Appart-hôtel Novotel Zhivopisnyy
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Appart-hôtel Novotel Zhivopisnyy
Batoumi, Géorgie
depuis
$57,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 13
Scenic Novotel LCD.Chambres d'hôtelEmplacement à 7 km de Batumi (vers Mahinjauri)A 20 minutes à pied du jardin botanique de Batumi et du célèbre "Cape Green", parc national de Mtirala.Il est à 10 minutes en voiture du centre-ville de Batumi.20m de la merFin de construction: fin 20252 coques …
Agence
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Complexe résidentiel Porta Tower Batumi
Complexe résidentiel Porta Tower Batumi
Complexe résidentiel Porta Tower Batumi
Complexe résidentiel Porta Tower Batumi
Complexe résidentiel Porta Tower Batumi
Batoumi, Géorgie
depuis
$280,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 43
Surface 80–125 m²
6 objets immobiliers 6
La tour Porta est un complexe résidentiel haut de gamme de 43e étage situé au cœur du vieux Batumi. L'infrastructure du complexe comprend une piscine, un centre de remise en forme, un casino et des restaurants. Le complexe est équipé d'un parking souterrain à deux niveaux, d'un système centr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
80.0 – 87.0
280,000 – 310,000
Apartment 3 chambres
125.0
460,000 – 546,000
Agence
Geo Estate
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Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
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Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batoumi, Géorgie
depuis
$268,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. L'Aqua.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!La citoyenneté européenne - passeport roumain - en tant que GIFT!Nous gagnons des revenus dès le premier jour après l'achat, et non après l'achèvement de la …
Agence
Smart Home
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Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
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Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Batoumi, Géorgie
depuis
$107,430
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
Nous vous présentons une opportunité unique d'acheter chez Gumbati Apartments Ce bel appartement est au coeur de la ville, à seulement quelques minutes à pied de la côte maritime. les appartements sont entièrement équipés d'une rénovation moderne, d'un mobilier élégant et d'appareils électro…
Développeur
Гумбати Групп
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Quartier résidentiel Batumi View apartments
Quartier résidentiel Batumi View apartments
Batoumi, Géorgie
depuis
$47,000
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 13
Surface 32–58 m²
4 objets immobiliers 4
Batumi View is the first multifunctional complex located on the territory of the Batumi boulevard, just 20 meters from the sea. The distance to the Batumi airport is 1 km. Its total construction area is 15,000 sq. meters. Batumi View offers you the most comfortable living conditions: enjoy a…
Développeur
BATUMI VIEW APARTMENTS
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Immeuble Euro Palace Gonio
Immeuble Euro Palace Gonio
Immeuble Euro Palace Gonio
Immeuble Euro Palace Gonio
Immeuble Euro Palace Gonio
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Immeuble Euro Palace Gonio
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Nombre d'étages 14
Surface 33–42 m²
2 objets immobiliers 2
Construction company LTD “EVROMSHENI” was established in 2014 and its main work is construction. The company offers comfortable and high quality flats built according to modern standards. Our purpose is to perform work with high quality and do it in strictly planed schedule, with 24 hours se…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
33.4 – 41.5
25,050 – 49,800
Développeur
LTD EVROMSHENI
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Complexe résidentiel La Batumi Familia
Complexe résidentiel La Batumi Familia
Complexe résidentiel La Batumi Familia
Complexe résidentiel La Batumi Familia
Complexe résidentiel La Batumi Familia
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Complexe résidentiel La Batumi Familia
Batoumi, Géorgie
depuis
$33,480
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 19
Le complexe résidentiel La Batumi Familia est situé dans le quartier de New Boulevard, dans l'un des quartiers jeunes et dynamiques. Près de la maison est un grand parc de Lehi et Maria Kaczyński, centre commercial Metro City, casinos, restaurants, écoles et jardins d'enfants à distance de m…
Agence
GulfStream
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Complexe résidentiel Horizont Residence
Complexe résidentiel Horizont Residence
Complexe résidentiel Horizont Residence
Complexe résidentiel Horizont Residence
Complexe résidentiel Horizont Residence
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Complexe résidentiel Horizont Residence
Batoumi, Géorgie
depuis
$36,852
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 27
"Horizont Grand Residence"Il s'agit d'un complexe multifonctionnel moderne doté d'une infrastructure commerciale et de services diversifiée. Il est unique dans la mesure où il a un toit vert, une rareté pour le nouveau centre-ville. Située à 400 mètres de la mer Noire, la maison permet aux r…
Agence
GulfStream
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Appart-hôtel Orbi City
Appart-hôtel Orbi City
Appart-hôtel Orbi City
Appart-hôtel Orbi City
Appart-hôtel Orbi City
Appart-hôtel Orbi City
Batoumi, Géorgie
depuis
$2,300
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 45
Niché dans le quartier de New Boulevard à Batoumi, l'appart'hôtel 5 étoiles Orbi City Central se trouve à 2,6 km d'attractions culturelles telles que la fontaine de Neptune. Situé non loin du parc à thème Dolphinarium, cet appart'hôtel de Batoumi dispose de 75 chambres avec vue sur la mer
Agence
sisnogroup
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Complexe résidentiel Guru Status
Complexe résidentiel Guru Status
Complexe résidentiel Guru Status
Complexe résidentiel Guru Status
Complexe résidentiel Guru Status
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Complexe résidentiel Guru Status
Batoumi, Géorgie
depuis
$43,560
Nombre d'étages 29
GURU Statut est un complexe résidentiel premium situé sur un nouveau boulevard à 150 mètres de la mer. Vue panoramique sur la mer et les montagnes. Le salon est sur le toit. Riche infrastructure et le plus grand parc de loisirs (3000 m2) à Batumi! La meilleure qualité de construction à Batum…
Agence
GulfStream
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Complexe résidentiel Lux Residence Sity Lot P034DL
Complexe résidentiel Lux Residence Sity Lot P034DL
Complexe résidentiel Lux Residence Sity Lot P034DL
Complexe résidentiel Lux Residence Sity Lot P034DL
Complexe résidentiel Lux Residence Sity Lot P034DL
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Complexe résidentiel Lux Residence Sity Lot P034DL
Batoumi, Géorgie
depuis
$23,460
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 20
Description du site: Nouveau complexe résidentiel moderne dans une zone en développement dynamique de Batumi, à 1300 mètres de la plage, le remblai paysager et le parc balnéaire. Le complexe a tous les avantages d'une maison de ville moderne: - quartier résidentiel avec infrastructure dévelo…
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GulfStream
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Appart-hôtel Terme SPA Rezidens
Appart-hôtel Terme SPA Rezidens
Appart-hôtel Terme SPA Rezidens
Appart-hôtel Terme SPA Rezidens
Appart-hôtel Terme SPA Rezidens
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Appart-hôtel Terme SPA Rezidens
Batoumi, Géorgie
depuis
$1,292
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 15
THERME & SPA RESIDENCE. SEE ON THE EYES AND ON THE SEA!   The multifunctional complex – the aprototel consists of two 15-story buildings ( blocks A and G ) and one 17-story building ( block B ), one of which will house the 5-star international hotel complex INTERCONTINENTAL. International…
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Риэлтор без границ
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Immeuble Surmanidze project
Immeuble Surmanidze project
Immeuble Surmanidze project
Immeuble Surmanidze project
Immeuble Surmanidze project
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Immeuble Surmanidze project
Batoumi, Géorgie
depuis
$35,000
Nombre d'étages 26
Votre espace est un bâtiment élégant et haut de gamme avec une grande cour paysagée et des appartements modernes avec un aménagement efficace, d'où une vue panoramique sur la mer et la station Batumi s'ouvrent. Le nouveau bâtiment est situé dans le quartier de l'aéroport, au 24 Grigola Lortk…
Agence
sisnogroup
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Immeuble The Parallel
Immeuble The Parallel
Immeuble The Parallel
Immeuble The Parallel
Immeuble The Parallel
Batoumi, Géorgie
depuis
$45,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 35
A brand new project “The Parallel” will be located in the heart of Batumi, on one of the main streets of the city and right in front of the stadium. This location offers convenient access to public transportation and is close to shopping malls, schools, medical services, and the beach. Build…
Agence
sisnogroup
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Complexe résidentiel Lux Residence Lot P037DL
Complexe résidentiel Lux Residence Lot P037DL
Complexe résidentiel Lux Residence Lot P037DL
Complexe résidentiel Lux Residence Lot P037DL
Complexe résidentiel Lux Residence Lot P037DL
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Complexe résidentiel Lux Residence Lot P037DL
Batoumi, Géorgie
depuis
$25,200
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 16
Description du site: Nouveau complexe résidentiel moderne dans une zone en pleine expansion de Batumi, à 500 mètres de la plage, le remblai paysager et le parc balnéaire. Le complexe a tous les avantages d'une maison de ville moderne: - quartier résidentiel avec infrastructure développéeSolu…
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GulfStream
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Immeuble Cube
Immeuble Cube
Immeuble Cube
Immeuble Cube
Immeuble Cube
Batoumi, Géorgie
depuis
$100,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 42
The project is located in the heart of Atumi, in the most developed urban area. "Oval" is the largest investment project in the Alley of Heroes. The sea is just 200 meters away, and the dancing fountains and Batumi Central Stadium are a few minutes' walk away. 5 minutes to the sea; 3…
Agence
sisnogroup
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Complexe résidentiel Grafic Residence Lot P038DL
Complexe résidentiel Grafic Residence Lot P038DL
Complexe résidentiel Grafic Residence Lot P038DL
Complexe résidentiel Grafic Residence Lot P038DL
Complexe résidentiel Grafic Residence Lot P038DL
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Complexe résidentiel Grafic Residence Lot P038DL
Batoumi, Géorgie
depuis
$60,260
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 44
Agence
GulfStream
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Complexe résidentiel ZhK Downtown
Complexe résidentiel ZhK Downtown
Complexe résidentiel ZhK Downtown
Complexe résidentiel ZhK Downtown
Complexe résidentiel ZhK Downtown
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Complexe résidentiel ZhK Downtown
Batoumi, Géorgie
depuis
$143,570
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Next Downtown est un complexe résidentiel d'élite situé dans le quartier historique de la ville, qui a été pendant des siècles l'épicentre des événements, servant de centre commercial, d'affaires et résidentiel.Le projet comprend une infrastructure de haute qualité dans le centre-ville. Au r…
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GulfStream
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Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Afficher tout Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batoumi, Géorgie
depuis
$78,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. L'Aqua.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!La citoyenneté européenne - passeport roumain - en tant que GIFT!Il est possible d'acheter 1/2, 1/4 d'une chambre - vérifiez le prix et les conditions avec n…
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Appart-hôtel Marina Club
Appart-hôtel Marina Club
Appart-hôtel Marina Club
Appart-hôtel Marina Club
Appart-hôtel Marina Club
Appart-hôtel Marina Club
Batoumi, Géorgie
depuis
$78,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 18
Le quartier ELT est en cours de construction sur un terrain de 7 hectares sur un nouveau boulevard à Batoumi. Le complexe a été conçu par des architectes et designers de renommée mondiale en partenariat avec Wyndham Hotels & Resorts. L'entreprise va au-delà du concept de quartier et crée une…
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sisnogroup
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Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Afficher tout Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batoumi, Géorgie
depuis
$78,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!La citoyenneté européenne - passeport roumain - en tant que GIFT!Il est possible d'acheter 1/2, 1/4 d'une chambre - vérifiez le prix et les conditions avec nos gesti…
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Complexe résidentiel Calligraphy Towers
Complexe résidentiel Calligraphy Towers
Complexe résidentiel Calligraphy Towers
Complexe résidentiel Calligraphy Towers
Complexe résidentiel Calligraphy Towers
Complexe résidentiel Calligraphy Towers
Complexe résidentiel Calligraphy Towers
Batoumi, Géorgie
depuis
$48,712
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 45
Surface 29–63 m²
3 objets immobiliers 3
Les tours de calligraphie sont un nouveau complexe haut de gamme à plusieurs étages parfait pour les affaires, les loisirs, l'investissement et la résidence permanente. Où se trouve le complexe ? Les tours de calligraphie de Batoumi sont en cours de construction près du nouveau boulevard, …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
29.0 – 63.3
48,345 – 107,610
Développeur
Grand Maison Calligraphy Towers Batumi
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Quartier résidentiel AQUAMARINE RESIDENCE
Quartier résidentiel AQUAMARINE RESIDENCE
Quartier résidentiel AQUAMARINE RESIDENCE
Quartier résidentiel AQUAMARINE RESIDENCE
Quartier résidentiel AQUAMARINE RESIDENCE
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Quartier résidentiel AQUAMARINE RESIDENCE
Batoumi, Géorgie
depuis
$74,865
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 18
Surface 16–114 m²
3 objets immobiliers 3
À propos du projetLe nouveau complexe résidentiel multifonctionnel à Batumi est situé à 100 mètres du front de mer, sur New Boulevard.Appartements: à partir de 29,4 m2Prêt interne sans intérêt: 18 moisLe coût d'un mètre carré: à partir de 500 USDOffre: Mai 2021PROJET EXPLOSIFDans la résidenc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
71.0
74,865
Apartment 2 chambres
86.0 – 114.0
103,320 – 137,280
Propriété commerciale
16.0
7,000
Développeur
Citron Group
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Immeuble Green Cape Botanico
Immeuble Green Cape Botanico
Immeuble Green Cape Botanico
Immeuble Green Cape Botanico
Immeuble Green Cape Botanico
Immeuble Green Cape Botanico
Immeuble Green Cape Botanico
Batoumi, Géorgie
depuis
$2,200
Nombre d'étages 7
Information about the project About the project Nestled in evergreen subtropical surroundings, Green Cape Botanico is a unique project a 2-minute walk from the Botanical Garden, across from the pebble beach of the Black Sea. The construction project was completed in 2023. The complex i…
Agence
sisnogroup
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