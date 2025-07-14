  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Complexe résidentiel

Complexe résidentiel

Batoumi, Géorgie
depuis
$161,500
BTC
1.9210103
ETH
100.6883655
USDT
159 672.5476917
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
8
Laisser une demande
ID: 27437
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Réalisant l'histoire, ce complexe résidentiel d'élite fusionne le charme intemporel de la vieille ville de Batumi avec la sophistication de la vie moderne. Au cœur de son concept se trouve la préservation de la façade originale de 1888, qui a été soigneusement intégrée dans un design architectural contemporain. Niché dans le quartier historique de Batumi, pendant des siècles le centre culturel, commercial et résidentiel de la ville, le projet offre une commodité inégalée : à quelques pas des monuments emblématiques et à quelques instants de la mer.

Résidences

  • Studios — à partir de 30,2 m2

  • Résidences d'une chambre — à partir de 41,6 m2

  • Résidences de deux chambres — à partir de 70,7 m2

* Option clé en main avec rénovation de conception (meubles et appareils électroménagers): 1 000 dollars/m2

Conçu avec sensibilité au tissu historique de Batumi, le bâtiment couvre trois niveaux et un sous-sol accueillant des installations techniques. Le rez-de-chaussée présente des espaces commerciaux avec des plafonds impressionnants de 4,4 mètres, tandis que les deuxième et troisième étages sont dédiés aux maisons résidentielles avec des hauteurs de plafond de 3,23 mètres, créant des intérieurs aérés et lumineux. Une terrasse sur le toit généreuse de 405,5 m2 couronne le bâtiment, avec une zone ombragée sous une verrière et des espaces ouverts idéals pour la détente et les rassemblements sociaux.

Commodités et services

  • Bureaux

  • Boutiques de luxe

  • Restaurant signature

  • Terrasse avec coin salon

  • Société de gestion professionnelle

  • Systèmes de surveillance et de sécurité 24/7

  • Réception & concierge à votre service

  • Services complets de nettoyage et d'entretien

Les résidents bénéficient de services de réception et de conciergerie 24h/24. Que ce soit pour la location d'appartements, la gestion des réservations ou la gestion des livraisons, l'équipe dédiée fournit un soutien parfaitement adapté aux besoins quotidiens. L'entretien complet - y compris les terrains aménagés, les lobbies vierges, les couloirs sans tache et les ascenseurs - assure l'entretien impeccable du complexe. Avec la sécurité 24/7, l'intimité et la tranquillité d'esprit sont garantis, créant un environnement de vie sûr et tranquille.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 41.6
Prix ​​par m², USD 5,313
Prix ​​de l'appartement, USD 221,000
Appartements 2 chambres
Surface, m² 70.7
Prix ​​par m², USD 5,891
Prix ​​de l'appartement, USD 416,500
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 30.2
Prix ​​par m², USD 5,348
Prix ​​de l'appartement, USD 161,500

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel

Actualités des développeurs

14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Toutes les nouvelles
Complexes similaires
Quartier résidentiel European Village Elite
Batoumi, Géorgie
depuis
$350,000
Immeuble Archi Dighomi 3
Tbilissi, Géorgie
depuis
$60,000
Immeuble Roof Imedashvili
Tbilissi, Géorgie
depuis
$50,050
Complexe résidentiel
Batoumi, Géorgie
depuis
$81,750
Immeuble Archi Varketili 2
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,100
Vous regardez
Complexe résidentiel
Batoumi, Géorgie
depuis
$161,500
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Archi Varketili
Immeuble Archi Varketili
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,050
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
Le complexe résidentiel Archi Varketili est situé dans le 3ème massif, dans un endroit bien développé en termes d'infrastructures, à 10 minutes à pied de la station de métro Varketili. Le territoire du complexe Archi Varketili comprend cinq maisons résidentielles, un jardin d'enfants et une …
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Tbilissi, Géorgie
depuis
$63,700
Nombre d'étages 4
Surface 46–600 m²
8 objets immobiliers 8
Tbilissi Town est un complexe résidentiel multifonctionnel haut de gamme qui offre une vie luxueuse et rassemble les meilleurs. Le complexe est à 20 minutes en voiture du centre de Tbilissi, à une altitude de 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le projet offre des installations hôteli…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
46.0 – 54.0
63,700 – 75,138
Apartment 2 chambres
88.0 – 89.0
122,640 – 124,600
Villa
200.0 – 600.0
238,574 – 370,160
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Moedani
Quartier résidentiel Moedani
Tbilissi, Géorgie
depuis
$68,040
L'année de construction 2022
Surface 48–59 m²
3 objets immobiliers 3
Moedani est un complexe multifonctionnel situé sur une superficie de 1,3 hectares et combinant des appartements résidentiels, un hôtel, des salles de commerce et de travail et, surtout, 5100 m2 d'espace public gratuit. Moedani se compose de 4 blocs résidentiels, sur les premiers étages desqu…
Développeur
Moedani
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications