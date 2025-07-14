Réalisant l'histoire, ce complexe résidentiel d'élite fusionne le charme intemporel de la vieille ville de Batumi avec la sophistication de la vie moderne. Au cœur de son concept se trouve la préservation de la façade originale de 1888, qui a été soigneusement intégrée dans un design architectural contemporain. Niché dans le quartier historique de Batumi, pendant des siècles le centre culturel, commercial et résidentiel de la ville, le projet offre une commodité inégalée : à quelques pas des monuments emblématiques et à quelques instants de la mer.

Résidences

Studios — à partir de 30,2 m2

Résidences d'une chambre — à partir de 41,6 m2

Résidences de deux chambres — à partir de 70,7 m2

* Option clé en main avec rénovation de conception (meubles et appareils électroménagers): 1 000 dollars/m2

Conçu avec sensibilité au tissu historique de Batumi, le bâtiment couvre trois niveaux et un sous-sol accueillant des installations techniques. Le rez-de-chaussée présente des espaces commerciaux avec des plafonds impressionnants de 4,4 mètres, tandis que les deuxième et troisième étages sont dédiés aux maisons résidentielles avec des hauteurs de plafond de 3,23 mètres, créant des intérieurs aérés et lumineux. Une terrasse sur le toit généreuse de 405,5 m2 couronne le bâtiment, avec une zone ombragée sous une verrière et des espaces ouverts idéals pour la détente et les rassemblements sociaux.

Commodités et services

Bureaux

Boutiques de luxe

Restaurant signature

Terrasse avec coin salon

Société de gestion professionnelle

Systèmes de surveillance et de sécurité 24/7

Réception & concierge à votre service

Services complets de nettoyage et d'entretien

Les résidents bénéficient de services de réception et de conciergerie 24h/24. Que ce soit pour la location d'appartements, la gestion des réservations ou la gestion des livraisons, l'équipe dédiée fournit un soutien parfaitement adapté aux besoins quotidiens. L'entretien complet - y compris les terrains aménagés, les lobbies vierges, les couloirs sans tache et les ascenseurs - assure l'entretien impeccable du complexe. Avec la sécurité 24/7, l'intimité et la tranquillité d'esprit sont garantis, créant un environnement de vie sûr et tranquille.