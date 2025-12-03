  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Mtskheta-Mtianeti
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Tianeti Municipality
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble Ezo
Immeuble Ezo
Immeuble Ezo
Immeuble Ezo
Immeuble Ezo
Vedzatkheva, Géorgie
depuis
$1,600
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller