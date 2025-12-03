  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Chakvi
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Tbilissi
100
Koutaïssi
1
Batoumi
20
Adjarie
121
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Afficher tout Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Géorgie
depuis
$23,375
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 11
Complexe résidentiel moderne de deux blocs, situé à 80 m de la mer, à 800 m du jardin botanique et à 10 km du centre de Batumi. Appartements avec vue sur la mer et la montagne dans la zone pittoresque du Cap Vert.Caractéristiques:Deux accès directs à la mer.Spa, club de fitness, magasins, pa…
Agence
Gulfstream
Laisser une demande
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Chakvi, Géorgie
depuis
$156,763
L'année de construction 2021
Surface 35–107 m²
12 objets immobiliers 12
A unique resort located on 100,000 m2 area in an ecologically clean subtropical zone, on the Black Sea coastline, only 9 km from the city of Batumi. The complex combines the Dreamland Oasis hotel, private apartments and more than 50 objects of its own infrastructure. 1 bedroom apartments…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Apartment 2 chambres
107.4
251,811
Appartement
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Développeur
Dreamland Oasis Chakvi
Laisser une demande
Appart-hôtel Oasis DL
Appart-hôtel Oasis DL
Appart-hôtel Oasis DL
Appart-hôtel Oasis DL
Appart-hôtel Oasis DL
Afficher tout Appart-hôtel Oasis DL
Appart-hôtel Oasis DL
Chakvi, Géorgie
depuis
$57,966
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 16
Agence
Gulfstream
Laisser une demande
Karon PhuketKaron Phuket
Sur la carte
Realting.com
Aller