Apart hôtel Black Sea Icon Towers

Batoumi, Géorgie
12
ID: 32944
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    42

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

🌊 Appartements de luxe sur la première ligne de la mer, Batumi

📍 Lieu: Vieux Batumi, intersection du remblai et Boulevard Central, à 100 m de la plage, à 10 minutes de l'aéroport de Batumi.

🏗 Projet:

  • 4 tours, 42 étages chacune, 4.000 appartements et appartements.

  • Le concept d'une ville dans une ville avec des appartements de marque, un hôtel cinq étoiles, un casino et une infrastructure de divertissement.

🛋 Types d'appartements et coût:

  • Studios, vue partielle mer/ville: à partir de 95 000 $

  • 1 chambre (Vue mer, ville ou casino): à partir de 154 500 $

  • 2-3 - prix de la chambre sur demande

💼 Attractivité des investissements

🚀 Croissance du capital jusqu'à 70 % jusqu'à la livraison - augmentation progressive de la valeur, quotas limités dans les ventes.

💰 Rendement jusqu'à 13% par an – forte demande, casinos, hôtels, flux touristique toute l'année.

🌍 Emplacement supérieur - à 100 m de la mer, au cœur du vieux Batumi, à 10 minutes de l'aéroport.

🏨 Revenu passif est une société de gestion professionnelle Hospitality.

🏗 La dernière section de la première ligne - une occasion unique d'entrer dans le projet "ville en ville" - il n'y a pas d'analogues dans la région.

🏨 Infrastructure:

  • Hôtel de marque, casino 3000 m2, zones sportives et pour enfants, centre SPA, piscines, yacht club, restaurants et magasins

  • Piscines intérieures et extérieures

  • Centre de fitness professionnel et tribunaux padel

  • Parc municipal et espaces verts

💡 Technologie et confort:

  • Systèmes modernes VRF, BMS, solutions intelligentes, serrures intelligentes, matériaux respectueux de l'environnement

📅 Date de livraison:

  • La première phase - décembre 2029

  • Projet terminé - 2032

💰 Plan de paiement

  • Réservations : 2 500 $

  • Acompte 10%

  • Plan flexible:

  • 1 000 $ par mois pour les 18 premiers mois

  • Le reste - en versements pour 30 mois

🚩 Dans un proche avenir, les prix augmenteront de 5 à 8 %.

‼️ Avoir le temps de réserver votre appartement au début des prix

🔒 Soutien aux transactions:

  • Examen juridique et établissement des documents

  • Plein soutien de l'achat "clé en main"

  • Aide pour la location et la gestion après achat

  • Consultation individuelle sur les stratégies d'investissement

📞 Contactez-moi pour connaître toutes les options, réserver un appartement et obtenir un calcul de retour!

🚩 Pertinence de la disponibilité et des coûts

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé

