Apart hôtel Black Sea Icon Towers

🌊 Appartements de luxe sur la première ligne de la mer, Batumi

📍 Lieu: Vieux Batumi, intersection du remblai et Boulevard Central, à 100 m de la plage, à 10 minutes de l'aéroport de Batumi.

🏗 Projet:

4 tours, 42 étages chacune, 4.000 appartements et appartements.

Le concept d'une ville dans une ville avec des appartements de marque, un hôtel cinq étoiles, un casino et une infrastructure de divertissement.

🛋 Types d'appartements et coût:

Studios, vue partielle mer/ville: à partir de 95 000 $

1 chambre (Vue mer, ville ou casino): à partir de 154 500 $

2-3 - prix de la chambre sur demande

💼 Attractivité des investissements

🚀 Croissance du capital jusqu'à 70 % jusqu'à la livraison - augmentation progressive de la valeur, quotas limités dans les ventes.

💰 Rendement jusqu'à 13% par an – forte demande, casinos, hôtels, flux touristique toute l'année.

🌍 Emplacement supérieur - à 100 m de la mer, au cœur du vieux Batumi, à 10 minutes de l'aéroport.

🏨 Revenu passif est une société de gestion professionnelle Hospitality.

🏗 La dernière section de la première ligne - une occasion unique d'entrer dans le projet "ville en ville" - il n'y a pas d'analogues dans la région.

🏨 Infrastructure:

Hôtel de marque, casino 3000 m2, zones sportives et pour enfants, centre SPA, piscines, yacht club, restaurants et magasins

Piscines intérieures et extérieures

Centre de fitness professionnel et tribunaux padel

Parc municipal et espaces verts

💡 Technologie et confort:

Systèmes modernes VRF, BMS, solutions intelligentes, serrures intelligentes, matériaux respectueux de l'environnement

📅 Date de livraison:

La première phase - décembre 2029

Projet terminé - 2032

💰 Plan de paiement

Réservations : 2 500 $

Acompte 10%

Plan flexible:

1 000 $ par mois pour les 18 premiers mois

Le reste - en versements pour 30 mois

🚩 Dans un proche avenir, les prix augmenteront de 5 à 8 %.

‼️ Avoir le temps de réserver votre appartement au début des prix

🔒 Soutien aux transactions:

Examen juridique et établissement des documents

Plein soutien de l'achat "clé en main"

Aide pour la location et la gestion après achat

Consultation individuelle sur les stratégies d'investissement

📞 Contactez-moi pour connaître toutes les options, réserver un appartement et obtenir un calcul de retour!

🚩 Pertinence de la disponibilité et des coûts