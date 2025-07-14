Appartement dans un nouvel immeuble White Square Kutaisi

  1. Realting.com
Koutaïssi, Géorgie
$30,000
ID: 20913
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/11/2025

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Iméréthie
  • Ville
    Koutaïssi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    15

À propos du complexe

About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it appealing for potential homeowners or investors. Additionally, the northern side of the project offers a scenic view of Bagrati Temple. Will Finish: December 2026 Address: Kutaisi, Lado Asatiani Street 96

Localisation sur la carte

Koutaïssi, Géorgie
Éducation
Soins de santé

