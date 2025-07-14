Appartement dans un nouvel immeuble White Square Kutaisi

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
About the project
A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street.
This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas.
The advantageous location makes it appealing for potential homeowners or investors. Additionally, the northern side of the project offers a scenic view of Bagrati Temple.
Will Finish: December 2026
Address: Kutaisi, Lado Asatiani Street 96
Localisation sur la carte
Koutaïssi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
