  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Complexe résidentiel

Complexe résidentiel

Batoumi, Géorgie
depuis
$141,000
23/02/2025
$141,000
08/09/2023
$81,000
BTC
1.6771669
ETH
87.9074894
USDT
139 404.5153221
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
9 1
Laisser une demande
ID: 5688
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Deutsch Deutsch
English English
Español Español
Polski Polski
Русский Русский

Résidence de luxe pour les familles avec vue panoramique sur la mer, créée selon le principe de "ville desort", qui se compose de 5 emplacements reliés par des navettes et des infrastructures. L'infrastructure du complexe dépasse 27 000 m2 et se compose de piscines, de restaurants, de centres de fitness et de spa, de cliniques de physiothérapie, de terrains de jeux, de parcs, d'un héliport et bien plus encore (environ 90 objets au total).

Aménagement des résidences (clé en main)

  • 1 chambre - à partir de 46,8 m2 / Prix à partir de 137 000 $

  • 2 chambres - à partir de 86,9 m2 / Prix à partir de 200 000 $

  • 2 chambres (Penthouse Duplex) - à partir de 151,4 m2 / Prix à partir de 334 500 $

Sous l'égide d'Ambridge Hospitality, la plus grande entreprise de gestion hôtelière au monde avec plus de 1 500 hôtels sous sa gestion et 60 ans d'expérience sur le marché. En devenant propriétaire de résidence dans ce complexe, les investisseurs auront la possibilité d'échanger des vacances dans leurs résidences, pour des vacances dans les hôtels les plus luxueux du monde (4 500 hôtels, dans 110 pays). RCI, le premier réseau mondial d'échanges hôteliers de vacances, est sur le marché depuis 1974.

Options de rentabilité

  • Revenu garanti : 5-7% ROI/année

  • Revenu réel : 15-20 % ROI/année

  • Capitalisation : 30 % par année

  • Option de rachat à prix majoré

Infrastructure

  • 7 piscines et 3 SPA (halal)

  • 12 restaurants, cafés et bars

  • 2 centres de fitness et terrains de sport

  • 7 terrains de jeux et parc pour enfants

  • Rope ville avec trampoline et mur d'escalade

  • Physiothérapie et réadaptation Clinique

  • Salle de conférence et salles de réunion

  • Coworking & Banquet Salle

  • Salle de cinéma & Bowling

  • Mini Golf & Billard

  • Bibliothèque & Tableaux d'échecs

  • Vélo & électrique Location de scooters

  • Maison du vin & Maison Chacha & Salle de dégustation

  • Complexe de bain et Sharko Douche

  • Vin & Phytothérapie Centre

  • Salles de sel, jacuzzi et salles de massage

  • Ressort artésien

  • Marchés et écostore

  • Plaque d'hélicoptère

Le complexe est situé dans la zone d'élite de Batumi : Gonio-Kvariati. Cette zone est une véritable perle de la côte de la mer Noire en Géorgie. C'est ici que se forme le quartier le plus prestigieux de Batumi, la plus grande ville touristique du pays. La station est située dans une belle zone de parc vert avec des plantes subtropicales reliques, et l'ensemble du complexe est réalisé zone paysagé avec la conception du paysage. Ce complexe est un record et possède la plus grande infrastructure hôtelière en Géorgie, ce qui assurera une forte occupation, quelle que soit la saison.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 46.9 – 77.8
Prix ​​par m², USD 2,802 – 3,010
Prix ​​de l'appartement, USD 141,000 – 218,000
Appartements 2 chambres
Surface, m² 86.9 – 93.9
Prix ​​par m², USD 1,977 – 2,368
Prix ​​de l'appartement, USD 185,650 – 205,800
Appartements 3 chambres
Surface, m² 143.9 – 151.4
Prix ​​par m², USD 2,022 – 2,276
Prix ​​de l'appartement, USD 291,000 – 344,500
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 31.8
Prix ​​par m², USD 2,547
Prix ​​de l'appartement, USD 81,000

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie

Revue vidéo de complexe résidentiel

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel

Actualités des développeurs

14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Toutes les nouvelles
Complexes similaires
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batoumi, Géorgie
depuis
$78,000
Immeuble ZenX Dighomi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$50,000
Immeuble Metropol Bagebi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$100,000
Complexe résidentiel
Batoumi, Géorgie
depuis
$175,530
Appart-hôtel Archi Kokhta
Bakuriani, Géorgie
depuis
$56,000
Vous regardez
Complexe résidentiel
Batoumi, Géorgie
depuis
$141,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel BATUMI ISLAND
Quartier résidentiel BATUMI ISLAND
Quartier résidentiel BATUMI ISLAND
Quartier résidentiel BATUMI ISLAND
Quartier résidentiel BATUMI ISLAND
Afficher tout Quartier résidentiel BATUMI ISLAND
Quartier résidentiel BATUMI ISLAND
Batoumi, Géorgie
depuis
$109,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 58
Surface 108 m²
1 objet immobilier 1
Île de BATUMI ÎleLa zone en vrac de la mer dans la région de Batumi comprend deux péninsules artificiellement créées et une île.Achèvement de la construction et de l'infrastructure de l'île en 2040. - 15 ans.Island Batumi combine technologie de pointe avec des pratiques écologiques pour crée…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
108.4
346,393
Agence
Зарубежная недвижимость
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Зарубежная недвижимость
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Roof Gagarini
Complexe résidentiel Roof Gagarini
Complexe résidentiel Roof Gagarini
Complexe résidentiel Roof Gagarini
Complexe résidentiel Roof Gagarini
Afficher tout Complexe résidentiel Roof Gagarini
Complexe résidentiel Roof Gagarini
Tbilissi, Géorgie
depuis
$43,800
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 12
Surface 44–57 m²
5 objets immobiliers 5
Roof Development's new project Roof Gagarini features a modern architecture that creates a premium quality residential complex. The project consists of 12 floors and is distinguished by particularly good plans. The elevator, equipped with a UPS system, provides safe movement for the resident…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.5 – 56.6
56,550 – 73,580
Développeur
Roof Development
Laisser une demande
Immeuble Tbilisi Terrace
Immeuble Tbilisi Terrace
Immeuble Tbilisi Terrace
Immeuble Tbilisi Terrace
Tbilissi, Géorgie
depuis
$123,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 19
The main advantage of Tbilisi Terrace is its prime location in the center of Tbilisi, situated at R. Agladze Street #1. Being centrally located, residents of Tbilisi Terrace enjoy easy access to the city's main attractions, amenities, and public transportation, making it a highly desirable p…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications