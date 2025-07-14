Complexe résidentiel

Résidence de luxe pour les familles avec vue panoramique sur la mer, créée selon le principe de "ville desort", qui se compose de 5 emplacements reliés par des navettes et des infrastructures. L'infrastructure du complexe dépasse 27 000 m2 et se compose de piscines, de restaurants, de centres de fitness et de spa, de cliniques de physiothérapie, de terrains de jeux, de parcs, d'un héliport et bien plus encore (environ 90 objets au total).

Aménagement des résidences (clé en main)

1 chambre - à partir de 46,8 m2 / Prix à partir de 137 000 $

2 chambres - à partir de 86,9 m2 / Prix à partir de 200 000 $

2 chambres (Penthouse Duplex) - à partir de 151,4 m2 / Prix à partir de 334 500 $

Sous l'égide d'Ambridge Hospitality, la plus grande entreprise de gestion hôtelière au monde avec plus de 1 500 hôtels sous sa gestion et 60 ans d'expérience sur le marché. En devenant propriétaire de résidence dans ce complexe, les investisseurs auront la possibilité d'échanger des vacances dans leurs résidences, pour des vacances dans les hôtels les plus luxueux du monde (4 500 hôtels, dans 110 pays). RCI, le premier réseau mondial d'échanges hôteliers de vacances, est sur le marché depuis 1974.

Options de rentabilité

Revenu garanti : 5-7% ROI/année

Revenu réel : 15-20 % ROI/année

Capitalisation : 30 % par année

Option de rachat à prix majoré

Infrastructure

7 piscines et 3 SPA (halal)

12 restaurants, cafés et bars

2 centres de fitness et terrains de sport

7 terrains de jeux et parc pour enfants

Rope ville avec trampoline et mur d'escalade

Physiothérapie et réadaptation Clinique

Salle de conférence et salles de réunion

Coworking & Banquet Salle

Salle de cinéma & Bowling

Mini Golf & Billard

Bibliothèque & Tableaux d'échecs

Vélo & électrique Location de scooters

Maison du vin & Maison Chacha & Salle de dégustation

Complexe de bain et Sharko Douche

Vin & Phytothérapie Centre

Salles de sel, jacuzzi et salles de massage

Ressort artésien

Marchés et écostore

Plaque d'hélicoptère

Le complexe est situé dans la zone d'élite de Batumi : Gonio-Kvariati. Cette zone est une véritable perle de la côte de la mer Noire en Géorgie. C'est ici que se forme le quartier le plus prestigieux de Batumi, la plus grande ville touristique du pays. La station est située dans une belle zone de parc vert avec des plantes subtropicales reliques, et l'ensemble du complexe est réalisé zone paysagé avec la conception du paysage. Ce complexe est un record et possède la plus grande infrastructure hôtelière en Géorgie, ce qui assurera une forte occupation, quelle que soit la saison.