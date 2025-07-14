  1. Realting.com
Complexe résidentiel Grin Kejp

Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Complexe résidentiel Grin Kejp
ID: 32993
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe économique
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    10

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 31.5 – 49.6
Prix ​​par m², USD 1,250 – 1,800
Prix ​​de l'appartement, USD 40,000 – 89,280
Appartements 2 chambres
Surface, m² 62.0 – 72.1
Prix ​​par m², USD 1,000 – 1,200
Prix ​​de l'appartement, USD 67,720 – 79,310

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Alimentation et boissons

Complexe résidentiel Grin Kejp
Batoumi, Géorgie
