Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise

Lisi Sunrise est une nouvelle résidence située dans le quartier verdoyant de Saburtalo, à seulement 15 minutes à pied du lac Lisi. Le projet se compose de 6 immeubles bas entourant une cour paysagée de 15 000 m², avec aire de jeux et parking souterrain. Les appartements offrent des vues panoramiques sur Tbilissi, alliant nature et élégance contemporaine.

Les bâtiments sont construits avec des matériaux écologiques et économes en énergie conformes aux normes européennes. Les blocs YTONG (Allemagne) réduisent la consommation d’énergie jusqu’à 40 %. Les façades sont habillées de panneaux HPL, de moulures décoratives et de garde-corps en verre, créant un style raffiné et moderne.

La résidence comprend une piscine, une salle de sport, un cinéma et des espaces verts. La livraison est prévue pour mars 2027, avec des prix à partir de 2 600 USD/m². Lisi Sunrise représente un investissement durable alliant confort, design et rentabilité.