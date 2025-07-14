Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise

  1. Realting.com
depuis
$80,000
depuis
$2,600/m²
;
6
ID: 32656
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    2026

À propos du complexe

Lisi Sunrise est une nouvelle résidence située dans le quartier verdoyant de Saburtalo, à seulement 15 minutes à pied du lac Lisi. Le projet se compose de 6 immeubles bas entourant une cour paysagée de 15 000 m², avec aire de jeux et parking souterrain. Les appartements offrent des vues panoramiques sur Tbilissi, alliant nature et élégance contemporaine.

Les bâtiments sont construits avec des matériaux écologiques et économes en énergie conformes aux normes européennes. Les blocs YTONG (Allemagne) réduisent la consommation d’énergie jusqu’à 40 %. Les façades sont habillées de panneaux HPL, de moulures décoratives et de garde-corps en verre, créant un style raffiné et moderne.

La résidence comprend une piscine, une salle de sport, un cinéma et des espaces verts. La livraison est prévue pour mars 2027, avec des prix à partir de 2 600 USD/m². Lisi Sunrise représente un investissement durable alliant confort, design et rentabilité.

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
