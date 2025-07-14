Complexe résidentiel Novyj dom v serdce goroda

🏙 Appartements de classe affaires dans le centre historique de Batumi

Silence de la vieille ville + distance de marche du centre

🗝️ Options d'appartement des studios à trois chambres de 37 400 $ à 115 072 $

📍 Emplacement.

Shavel Vazha Street, Old Town est l'un des meilleurs endroits pour un nouveau bâtiment résidentiel de classe affaires: une atmosphère privée, une infrastructure développée et l'accessibilité à pied à tout ce qui est important.

Magasins et restaurants – 1-2 minutes

École 4 - 3 minutes

Arrêt de transport - 1 minute

Parc Mai 6 à 15 minutes

Empotage - 15 minutes

La mer et la plage - 17 minutes

Plan de paiement

🔹 20% d'acompte

🔹 60%. Durée des versements - jusqu'à décembre 2028

🔹 Paiement final à 20% - vous pouvez prendre une hypothèque pour 10 ans

📌 Des rabais sont possibles lors de l'augmentation de la contribution initiale de 50%.

🏢 Chez moi.

27 étages, 375 appartements

Il n'y a que 15 appartements à l'étage.

3 ascenseurs

Stationnement souterrain

Commerce au 1er étage

Terrain de jeu

En plus.

Coût du service: 50 GEL/mois

Attribution : possible après paiement de 30 % (comme convenu)

Date de livraison: 2028

Expérience du développeur: 11 projets (maisons résidentielles, complexes d'appartements, villas) ont été mis en œuvre

🤝 Accompagner la transaction

✔ Sélection des appartements et conditions de fixation

✔ Vérification du contrat du promoteur

✔ Accompagnement des versements

✔ Affichages en ligne et hors ligne

✔ Assistance avant la réception des clés

📩 Écrire - Je vais envoyer la mise en page, la pertinence du lot et le calendrier de paiement exact.

Appartements dans la vieille ville avec de tels paramètres partent rapidement.