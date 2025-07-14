  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  Complexe résidentiel Novyj dom v serdce goroda

Complexe résidentiel Novyj dom v serdce goroda

Batoumi, Géorgie
depuis
$37,400
6
ID: 33071
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    27

Détails intérieurs

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

🏙 Appartements de classe affaires dans le centre historique de Batumi

Silence de la vieille ville + distance de marche du centre

🗝️ Options d'appartement des studios à trois chambres de 37 400 $ à 115 072 $

📍 Emplacement.

Shavel Vazha Street, Old Town est l'un des meilleurs endroits pour un nouveau bâtiment résidentiel de classe affaires: une atmosphère privée, une infrastructure développée et l'accessibilité à pied à tout ce qui est important.

  • Magasins et restaurants – 1-2 minutes

  • École 4 - 3 minutes

  • Arrêt de transport - 1 minute

  • Parc Mai 6 à 15 minutes

  • Empotage - 15 minutes

  • La mer et la plage - 17 minutes

Plan de paiement

🔹 20% d'acompte

🔹 60%. Durée des versements - jusqu'à décembre 2028

🔹 Paiement final à 20% - vous pouvez prendre une hypothèque pour 10 ans

📌 Des rabais sont possibles lors de l'augmentation de la contribution initiale de 50%.

🏢 Chez moi.

  • 27 étages, 375 appartements

  • Il n'y a que 15 appartements à l'étage.

  • 3 ascenseurs

  • Stationnement souterrain

  • Commerce au 1er étage

  • Terrain de jeu

En plus.

  • Coût du service: 50 GEL/mois

  • Attribution : possible après paiement de 30 % (comme convenu)

  • Date de livraison: 2028

  • Expérience du développeur: 11 projets (maisons résidentielles, complexes d'appartements, villas) ont été mis en œuvre

🤝 Accompagner la transaction

✔ Sélection des appartements et conditions de fixation

✔ Vérification du contrat du promoteur

✔ Accompagnement des versements

✔ Affichages en ligne et hors ligne

✔ Assistance avant la réception des clés

📩 Écrire - Je vais envoyer la mise en page, la pertinence du lot et le calendrier de paiement exact.

Appartements dans la vieille ville avec de tels paramètres partent rapidement.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 47.6
Prix ​​par m², USD 1,260
Prix ​​de l'appartement, USD 59,976

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
