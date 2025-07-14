Complexe résidentiel Novyj dom v serdce goroda

🏙 Appartements de classe affaires dans le centre historique de Batumi
Silence de la vieille ville + distance de marche du centre
🗝️ Options d'appartement des studios à trois chambres de 37 400 $ à 115 072 $
📍 Emplacement.
Shavel Vazha Street, Old Town est l'un des meilleurs endroits pour un nouveau bâtiment résidentiel de classe affaires: une atmosphère privée, une infrastructure développée et l'accessibilité à pied à tout ce qui est important.
Magasins et restaurants – 1-2 minutes
École 4 - 3 minutes
Arrêt de transport - 1 minute
Parc Mai 6 à 15 minutes
Empotage - 15 minutes
La mer et la plage - 17 minutes
Plan de paiement
🔹 20% d'acompte
🔹 60%. Durée des versements - jusqu'à décembre 2028
🔹 Paiement final à 20% - vous pouvez prendre une hypothèque pour 10 ans
📌 Des rabais sont possibles lors de l'augmentation de la contribution initiale de 50%.
🏢 Chez moi.
27 étages, 375 appartements
Il n'y a que 15 appartements à l'étage.
3 ascenseurs
Stationnement souterrain
Commerce au 1er étage
Terrain de jeu
En plus.
Coût du service: 50 GEL/mois
Attribution : possible après paiement de 30 % (comme convenu)
Date de livraison: 2028
Expérience du développeur: 11 projets (maisons résidentielles, complexes d'appartements, villas) ont été mis en œuvre
🤝 Accompagner la transaction
✔ Sélection des appartements et conditions de fixation
✔ Vérification du contrat du promoteur
✔ Accompagnement des versements
✔ Affichages en ligne et hors ligne
✔ Assistance avant la réception des clés
📩 Écrire - Je vais envoyer la mise en page, la pertinence du lot et le calendrier de paiement exact.
Appartements dans la vieille ville avec de tels paramètres partent rapidement.