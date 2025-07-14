  1. Realting.com
  Complexe résidentiel Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia

Complexe résidentiel Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia

Mghvimevi, Géorgie
depuis
$65,000
14
ID: 32628
Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Iméréthie
  • Région
    Municipalité de Tchiatoura
  • Village
    Mghvimevi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    15

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Mghvimevi, Géorgie

Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Afficher tout Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Appart-hôtel Subtropic City by Gumbati
Batoumi, Géorgie
depuis
$107,430
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
Nous vous présentons une opportunité unique d'acheter chez Gumbati Apartments Ce bel appartement est au coeur de la ville, à seulement quelques minutes à pied de la côte maritime. les appartements sont entièrement équipés d'une rénovation moderne, d'un mobilier élégant et d'appareils électro…
Développeur
Гумбати Групп
Laisser une demande
Complexe résidentiel BI RESIDENCE
Complexe résidentiel BI RESIDENCE
Complexe résidentiel BI RESIDENCE
Complexe résidentiel BI RESIDENCE
Complexe résidentiel BI RESIDENCE
Afficher tout Complexe résidentiel BI RESIDENCE
Complexe résidentiel BI RESIDENCE
Batoumi, Géorgie
depuis
$52,000
Nombre d'étages 18
Surface 48 m²
1 objet immobilier 1
Construction company KASKO With many years of experience in the field of construction, he presents a new project that was created according to innovative standards in accordance with the new regulations on construction quality on the Georgian market - the multifunctional complex BI RESIDENCE…
Développeur
KASKO GROUP
Laisser une demande
Immeuble Barcelo Tbilisi
Immeuble Barcelo Tbilisi
Immeuble Barcelo Tbilisi
Immeuble Barcelo Tbilisi
Immeuble Barcelo Tbilisi
Immeuble Barcelo Tbilisi
Immeuble Barcelo Tbilisi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$60,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 22
Quartier espagnol à Tbilissi Cette offre s'adresse à ceux qui recherchent quelque chose d'unique, où une maison signifie plus que de simples murs ! Présentation du « Quartier espagnol », un nouveau complexe résidentiel et hôtelier situé au cœur de la ville, offrant une vue imprenable sur l…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
