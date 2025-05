Complexe résidentiel de type club construit en brique et situé dans le centre de Batumi, à distance de marche de la plage, des parcs et des centres commerciaux. Le projet se compose de 2 blocs: dans un bloc il y a un hôtel 5 étoiles de la chaîne internationale Best Western Group, et dans le deuxième bloc il y a des résidences pour un séjour de longue durée. La gestion est assurée par une société de gestion internationale - elle assure le professionnalisme et la rentabilité garantie aux investisseurs. Le complexe se compose de deux bâtiments de 8 étages, a des résidences de grande classe avec des terrasses privées et des cheminées, ainsi qu'une zone isolée, offrant des services pour des vacances familiales calmes et énergiques.



Les équipements comprennent un restaurant géorgien, fitness et bien-être, des centres de vinothérapie et d'autres équipements modernes. Les résidents auront accès au programme mondial d'échange de vacances de RCI, offrant des chambres d'hôtel et d'appartement dans le monde entier, ainsi qu'à l'infrastructure luxueuse de la station ultra-all inclusive de Batumi, située sur une superficie de 27 000 m2 sous la marque Wyndham Grand. Le promoteur offre également une option pour racheter la propriété, avec fixation dans le contrat et le ministère de la Justice.



Résidences

Studio - à partir de 30,5 m2 / Prix à partir de 142,000 $.

Avec 1 chambre - à partir de 65.91 m2 / Prix à partir de 283 500 $.

Avec 2 chambres - à partir de 112,4 m2 / Prix à partir de 475,000 $.

Chambres d'hôtel

Studio - à partir de 32.4 m2 / Prix à partir de 149 500 $.

Avec 1 chambre - à partir de 62.35 m2 / Prix à partir de 269.000 $.

Avec 2 chambres - à partir de 116,8 m2 / Prix à partir de 490 500 $.

Infrastructure

Piscine extérieure.

Centre de fitness.

Centre de bien-être.

Centre pour enfants.

Restaurant & Sommelier.

Aire de jeux pour enfants

Coworking.

Jardin d'hiver.

Privilèges spéciaux

Assistant personnel 24/7.

Visites VIP en voiture et hélicoptère.

Chef pour organiser des dîners personnalisés.

Location de voitures haut de gamme et service de navette.

Technologies du bâtiment