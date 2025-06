Complexe résidentiel StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara

Séjour & Rent est un mode de vie actif.

Facile à acheter, confortable à vivre, rentable à louer

New Boulevard est une nouvelle zone en développement rapide par la mer avec des prix immobiliers encore bas. L'atmosphère dynamique, moderne et sportive de la vie du quartier est formée principalement par des expatriés vivant ici (jeunes professionnels et nomades numériques). Le grand parc côtier de Lech et Maria Kaczynski (New Boulevard), une promenade pittoresque avec des infrastructures pour le sport et les loisirs mettent l'accent sur la jeunesse et le sport de la région. La zone est autosuffisante, il n'y a pas besoin de voyager au-delà de ses frontières, toutes les infrastructures sont à distance de marche. positionnement

Perspectives de localisation

L'existence d'un plan directeur approuvé assure le développement rapide de la zone. Dans l'avenir, 3-5 ans Batumi recevra une nouvelle zone résidentielle moderne paysagée par la mer avec une riche infrastructure pour la vie, le travail, les sports et les loisirs. Le quartier de New Boulevard devient le troisième centre d'attraction (après la vieille ville et l'allée des héros) à Batumi.

Attractivité des investissements

Stay&Rent: Prix rentable aujourd'hui – Capitalisation en croissance rapide demain!

Aujourd'hui - le rapport qualité-prix idéal dans le projet avec des plans soigneusement pensés, une construction de haute qualité et une infrastructure interne riche pour un prix très abordable.

À l'avenir, l'emplacement dans la zone la plus prometteuse de la ville garantit une augmentation de valeur à mesure que le projet est achevé et le quartier est simultanément transformé en troisième centre d'attraction à Batumi (après la vieille ville et l'allée des héros).

Taux d'intérêt

Nous estimons le ROI sur un bail à long terme d'au moins 7 % par année après impôts.

L'augmentation du coût des appartements au moment de la construction – au moins 30%

Stay&Rent - votre appartement avec infrastructure hôtelière

Piscine sur le toit

Piscine chauffée avec bol bébé

Stationnement avec recharge pour véhicules électriques

Stationnement à vélo

Bibliothèque

coworking

Spa

phytobares

Café confortable

Salle de fitness

Zone de salon

Terrain de jeu