  2. Géorgie
  3. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Géorgie

Batoumi
Adjarie
Municipalité de Khelvatchaouri
Kobuleti Municipality
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Batoumi, Géorgie
depuis
$294,000
L'année de construction 2024
1 objet immobilier 1
Premium villas and apartments Complex in an ecologically clean environment in gonio 800 meters to the cleanest beach on the coast 550 meters to the nearest bus stop 10km to Batumi's largest shopping center 8km to Batumi International Airport 6.6km to the border with Turk…
Développeur
universal23
Village de chalets ZhK IPG Villas Lot P031OE
Village de chalets ZhK IPG Villas Lot P031OE
Ortabatumi, Géorgie
depuis
$199,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Batumi Belvedere Villas est situé sur un terrain de 1,05 hectares dans le quartier d'Ortabatumi, à 9,5 km à l'est du centre de Batumi, à 5 km de la plage. Le site est situé entre la rivière Korilystskali et un ruisseau de montagne avec une eau cristalline, qui offre une vue inoubliable sur l…
Agence
Gulfstream
Maison de ville Polo Villas Avenue
Maison de ville Polo Villas Avenue
Batoumi, Géorgie
depuis
$290,000
Nombre d'étages 2
À vendre : maison mitoyenne de deux étages à Batoumi, dans le complexe Polo Avenue, d'une surface de 167 m². Au rez-de-chaussée : un salon spacieux, une cuisine, une salle de bain et un débarras. À l'étage : 3 chambres, 2 salles de bain et un débarras. La propriété dispose d'un jardin a…
Développeur
Polo Villas Batumi
Village de chalets Diamond Star Group
Village de chalets Diamond Star Group
Charnali, Géorgie
depuis
$159,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
akhalsopeli La banlieue la plus proche de Battumi, 7 minutes en voiture de la ville. La maison est construite sur un soulagement uniforme. Une conduite à 3 minutes la plage la plus propre d'Ajaria. Un microclimat unique grâce aux eucalyptus et aux agrumes à l'extérieur de la fenêtre. Territo…
Agence
Gulfstream
Village de chalets Sunny Village
Village de chalets Sunny Village
Batoumi, Géorgie
depuis
$144,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 144 m²
1 objet immobilier 1
Je vendrai une maison de ville dans le meilleur village de la banlieue de BatumiLe projet Sunny Village est situé à 10 minutes du centre de Batumi dans un quartier calme et verdoyant. Zone avec jardins de mandarine et eucalyptus. C'est un quartier calme.Le complexe est conçu pour la résidenc…
Agence
Georgia Private Investment
Maison de ville Home
Maison de ville Home
Batoumi, Géorgie
depuis
$218,583
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 147 m²
1 objet immobilier 1
Un complexe de maisons de ville avec vue panoramique sur la mer et les montagnes ?Gonio Le bien sera livré au 4ème trimestre 2024? Infrastructure externe : ?Zone verte ?Forteresse Gonio-Apsaros ?Supermarché Infrastructure interne : ?️Parking ?‍?sécurité et vidéosurveillance ?aire de je…
Agence
Property of Georgia
Village de chalets ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Village de chalets ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Salibauri, Géorgie
depuis
$259,875
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Le projet RAVILLAS est un complexe unique de maisons de ville haut de gamme et de luxe. Le complexe est situé dans un coin pittoresque de Salibauri, à flanc de montagne avec une vue imprenable sur la mer Noire et les montagnes. Avantages du complexe : -propre puits artésien -maison intellig…
Agence
Gulfstream
Village de chalets Belvedere Batumi Villas
Village de chalets Belvedere Batumi Villas
Ortabatumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
Belvedere Batumi Villas are located on a plot of 1.05 hectares in the Ortabatumi microdistrict, 9.5 km east of the center of Batumi. The plot is located between the Korolistskali River and a mountain stream with crystal clear water, offering an unforgettable view of the mountainous terrain …
Agence
Property of Georgia
Village de chalets Seashell Cottage
Village de chalets Seashell Cottage
Sarpi, Géorgie
depuis
$105,300
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Le complexe SeaShell est situé sur les hauteurs et chaque cottage offre une vue panoramique sur la mer. Commencez votre journée en admirant la surface de l'eau reposante ou les vagues dynamiques, profitez de la communion avec la famille et les amis en dînant sur la terrasse ou dans le salon …
Développeur
Seashell
Maison de ville HOME
Batoumi, Géorgie
depuis
$230,319
Nombre d'étages 3
Surface 147 m²
1 objet immobilier 1
Complexe résidentiel unique HOME à Gonio, une banlieue pittoresque et écologique de Batumi! Rémunérer jusqu'à 2 000 $ en revenu passif mensuel en 2024 à partir des locations à long terme! Taux hypothécaires à partir de 8%, 0% paiement d'acompte du développeur pour jusqu'à 36 mois.Date de liv…
Développeur
One Development
Club-house OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Club-house OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Tsikhisdziri, Géorgie
depuis
$41,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 37
A new premium multifunctional residential complex located at the foot of the ancient fortress of Petra, just a few steps from the Black Sea coast and the picturesque banana grove of Tsikhisdziri, with a private beach. Monthly payment $ 848 for 60 months instalment plan. The project is …
Agence
Satellite Estate
Village de chalets Polo Villas Signature
Village de chalets Polo Villas Signature
Batoumi, Géorgie
depuis
$242,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 148–197 m²
11 objets immobiliers 11
Des maisons de ville à deux étages sont en vente dans le complexe Polo Signature à Batoumi, avec une superficie de 147 à 189 m². Au rez-de-chaussée, vous trouverez un grand salon, une cuisine et une salle de bain. à l'étage, il y a 4 chambres et 2 salles de bain. Chaque maison dispose d’;…
Développeur
Polo Villas Batumi
Village de chalets Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Village de chalets Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Batoumi, Géorgie
depuis
$129,800
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Vente de maisons à Batumi - Sunny Cottage.Villas 3 pièces dans la zone de l'aéroport.Disponible en cadre vert ou « clé en main » avec finition de haute qualité.Une cour confortable, piscine.Technologie de construction monolithique.Parking au sol.Spacieuses villas confortables avec une dispos…
Agence
Gulfstream
Village de chalets Sunny Cottage
Village de chalets Sunny Cottage
Batoumi, Géorgie
depuis
$50,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Le complexe résidentiel d'été est un espace moderne créé pour la vie confortable, le travail et les loisirs. Le complexe est situé à distance de marche de la mer et est entouré de nature persistante. L'architecture moderne, les aménagements réfléchis et les infrastructures développées le ren…
Agence
Gulfstream
