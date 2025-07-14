Appartement dans un nouvel immeuble Krtsanisi Margaliti

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Entrez dans l'élégance de "Krtsanisi Margaliti by Apart", véritable joyau architectural du groupe APART.
Situé au cœur de la capitale géorgienne, dans le district de Krtsanisi, ce sanctuaire abrite le gouvernement. Au milieu de ses ruelles pittoresques, "Krtsanisi Margaliti" offre une évasion de la clameur de la ville. Son environnement verdoyant, rehaussé par la douce étreinte du fleuve Dunishkevi, évoque une communion harmonieuse avec la nature.
"Krtsanisi Margaliti" apparaît comme une touche de confort pour ses habitants. Son sprawling 5000 sq. m. enclave offre une gamme de luxes: des piscines à l'intérieur et à l'extérieur à des espaces de jeux pour enfants enchanteurs, un centre de fitness ultramoderne et un café accueillant.
Ici, la tranquillité est primordiale. Un environnement sécurisé, renforcé par la sécurité 24/7 et un service de conciergerie dédié, assure une résidence paisible.
La solution architecturale, vous offre des maisons avec de larges balcons et terrasses, décorées avec des panneaux de revêtement blanc, des éléments en verre et de magnifiques vitraux.
