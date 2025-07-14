  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Tbilissi
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Krtsanisi Margaliti

Appartement dans un nouvel immeuble Krtsanisi Margaliti

Tbilissi, Géorgie
depuis
$57,000
;
4
Laisser une demande
ID: 21061
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Deutsch Deutsch
English English
Español Español
Polski Polski
Русский Русский
Entrez dans l'élégance de "Krtsanisi Margaliti by Apart", véritable joyau architectural du groupe APART. Situé au cœur de la capitale géorgienne, dans le district de Krtsanisi, ce sanctuaire abrite le gouvernement. Au milieu de ses ruelles pittoresques, "Krtsanisi Margaliti" offre une évasion de la clameur de la ville. Son environnement verdoyant, rehaussé par la douce étreinte du fleuve Dunishkevi, évoque une communion harmonieuse avec la nature. "Krtsanisi Margaliti" apparaît comme une touche de confort pour ses habitants. Son sprawling 5000 sq. m. enclave offre une gamme de luxes: des piscines à l'intérieur et à l'extérieur à des espaces de jeux pour enfants enchanteurs, un centre de fitness ultramoderne et un café accueillant. Ici, la tranquillité est primordiale. Un environnement sécurisé, renforcé par la sécurité 24/7 et un service de conciergerie dédié, assure une résidence paisible. La solution architecturale, vous offre des maisons avec de larges balcons et terrasses, décorées avec des panneaux de revêtement blanc, des éléments en verre et de magnifiques vitraux.

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble M2 at Mirtskhulava
Tbilissi, Géorgie
depuis
$70,000
Appart-hôtel Terme SPA Rezidens
Batoumi, Géorgie
depuis
$1,292
Complexe résidentiel
Tbilissi, Géorgie
depuis
$81,500
Appart-hôtel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batoumi, Géorgie
depuis
$135,000
Complexe résidentiel Moma Liv
Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Krtsanisi Margaliti
Tbilissi, Géorgie
depuis
$57,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Tbilissi, Géorgie
depuis
$80,000
L'année de construction 2026
Lisi Sunrise est une nouvelle résidence située dans le quartier verdoyant de Saburtalo, à seulement 15 minutes à pied du lac Lisi. Le projet se compose de 6 immeubles bas entourant une cour paysagée de 15 000 m², avec aire de jeux et parking souterrain. Les appartements offrent des vues pano…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Immeuble Archi Varketili 2
Immeuble Archi Varketili 2
Immeuble Archi Varketili 2
Immeuble Archi Varketili 2
Immeuble Archi Varketili 2
Immeuble Archi Varketili 2
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,100
Nombre d'étages 18
Archi Varketili 2 is a residential house, which is being built in Varketili III massif, 5 minutes' walk from Varketili metro station. 2,600 sq.m. green yard is provided for the 18-storey project, where a children's playground will be located. High quality Alucobond material is used for facad…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Complexe résidentiel Greenhill residance
Complexe résidentiel Greenhill residance
Complexe résidentiel Greenhill residance
Complexe résidentiel Greenhill residance
Complexe résidentiel Greenhill residance
Complexe résidentiel Greenhill residance
Tbilissi, Géorgie
depuis
$180,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 23
Surface 55–80 m²
5 objets immobiliers 5
Le complexe résidentiel Greenhill Residence est situé dans la rue universitaire n°5, dans le quartier écologiquement propre de Saburtalo, situé à la périphérie de Tbilissi. Près du complexe se trouvent une abondance de transports publics qui permettent d'atteindre rapidement n'importe quelle…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
55.0 – 66.8
114,000 – 155,000
Apartment 2 chambres
80.0
198,000
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications