Complexe résidentiel Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV

Via Villas Batumi est un nouveau projet attrayant qui offre une collection de villas confortables entourées par la nature.

Avantages:

Distance de marche de la mer (10-12 minutes)

Piscine et terrasse privée

Groenland.

Parking et aire de jeux

Isolation du bruit - et isolation thermique

Surveillance vidéo et sécurité 24 heures sur 24

Lieu:

Le complexe est situé près de l'aéroport, combinant la nature et les infrastructures urbaines. A proximité, Nouveau Boulevard et Lech et Maria Kaczynski Le parc est idéal pour se promener et se détendre. Une excellente accessibilité des transports permet un accès facile au centre-ville.

Sommaire:

Le complexe se compose de 11 villas de trois étages (206-220 m2) avec un aménagement pratique:

1er étage - salon, cuisine, salle de bains.

2ème étage - trois chambres, deux salles de bains, deux balcons.

3ème étage - un espace de loisirs avec une terrasse et une cuisine.

Via Villas Batumi est un complexe résidentiel moderne, idéal pour vivre et des investissements rentables.