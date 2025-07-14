  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Complexe résidentiel Real Palace Blue

Complexe résidentiel Real Palace Blue

Batoumi, Géorgie
depuis
$43,670
depuis
$36/m²
;
10
Laisser une demande
ID: 32774
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    29

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Appart-hôtel Green Side Gonio
Batoumi, Géorgie
depuis
$81,360
T.V.A.
Appart-hôtel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Batoumi, Géorgie
depuis
$115,000
Complexe résidentiel Thalassa
Batoumi, Géorgie
depuis
$34,600
Immeuble Archi Central Park
Tbilissi, Géorgie
depuis
$2,200
Immeuble Krtsanisi Margaliti
Tbilissi, Géorgie
depuis
$57,000
Vous regardez
Complexe résidentiel Real Palace Blue
Batoumi, Géorgie
depuis
$43,670
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Complex “Petra Sea Resort”
Complexe résidentiel Complex “Petra Sea Resort”
Complexe résidentiel Complex “Petra Sea Resort”
Complexe résidentiel Complex “Petra Sea Resort”
Complexe résidentiel Complex “Petra Sea Resort”
Complexe résidentiel Complex “Petra Sea Resort”
Batoumi, Géorgie
depuis
$1,622
L'année de construction 2026
Batumi Cixisdziri, Dans la première bande de la mer, Complexe de Petra Sea Resort, prix 1 m2 de1,413 $ à 2,676$, la taille des appartements commence à partir de 27 m2 , 10% de mise à disposition, Et le versement est divisé dans le prochain 30 mois, Construction sera terminée 2026 ans
Agence
Integrated Real Estate Services
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Integrated Real Estate Services
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Tbilissi, Géorgie
depuis
$80,000
L'année de construction 2026
Lisi Sunrise est une nouvelle résidence située dans le quartier verdoyant de Saburtalo, à seulement 15 minutes à pied du lac Lisi. Le projet se compose de 6 immeubles bas entourant une cour paysagée de 15 000 m², avec aire de jeux et parking souterrain. Les appartements offrent des vues pano…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Complexe résidentiel Guru Status
Complexe résidentiel Guru Status
Complexe résidentiel Guru Status
Complexe résidentiel Guru Status
Complexe résidentiel Guru Status
Afficher tout Complexe résidentiel Guru Status
Complexe résidentiel Guru Status
Batoumi, Géorgie
depuis
$43,560
Nombre d'étages 29
GURU Statut est un complexe résidentiel premium situé sur un nouveau boulevard à 150 mètres de la mer. Vue panoramique sur la mer et les montagnes. Le salon est sur le toit. Riche infrastructure et le plus grand parc de loisirs (3000 m2) à Batumi! La meilleure qualité de construction à Batum…
Agence
Gulfstream
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications