Complexe résidentiel Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.

Appartements au complexe hôtelier Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Le complexe hôtelier Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness est situé au pied des montagnes du Caucase, près de la station de ski Gudauri et à proximité de Tbilissi, la capitale de la Géorgie.
La combinaison unique de la nature, des sources thermales et de la proximité des destinations populaires rend l'emplacement idéal pour les loisirs, les affaires et le tourisme événementiel toute l'année.
Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness est un investissement dans un modèle d'affaires hôtelier rentable, soutenu par une gestion professionnelle et un réseau de vente mondial.
Revenu garanti de 5% par an déjà pendant la phase de construction!
Le complexe hôtelier fait partie de la chaîne internationale Wyndham Hotels & Resorts.
Politique de rachat
Assurez votre investissement : nous vous rachèterons votre chambre pour 110 % du prix d'achat, si vous le souhaitez.
Garanties juridiques
Toutes les conditions sont précisées dans le contrat enregistré auprès du Ministère géorgien de la justice.
Investisseurs:
Plan de paiement
Date d'achèvement : 2026
Chambres:
Norme
Chambres de 26 m2 avec un lit ou deux lits simples.
Suite
Chambres de 165 m2 avec une chambre séparée, un salon spacieux et une grande terrasse.
Dans les chambres
Prestations complexes:
Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.