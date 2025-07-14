Complexe résidentiel Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.

Appartements au complexe hôtelier Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.

Le complexe hôtelier Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness est situé au pied des montagnes du Caucase, près de la station de ski Gudauri et à proximité de Tbilissi, la capitale de la Géorgie.

La combinaison unique de la nature, des sources thermales et de la proximité des destinations populaires rend l'emplacement idéal pour les loisirs, les affaires et le tourisme événementiel toute l'année.

Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness est un investissement dans un modèle d'affaires hôtelier rentable, soutenu par une gestion professionnelle et un réseau de vente mondial.

Revenu garanti de 5% par an déjà pendant la phase de construction!

Le complexe hôtelier fait partie de la chaîne internationale Wyndham Hotels & Resorts.

Politique de rachat

Assurez votre investissement : nous vous rachèterons votre chambre pour 110 % du prix d'achat, si vous le souhaitez.

Garanties juridiques

Toutes les conditions sont précisées dans le contrat enregistré auprès du Ministère géorgien de la justice.

Investisseurs:

Revenu passif en dollars jusqu'à 13 % par an

Croissance de la valeur à partir de 30 % par an

Garantie de revenu de 5% sous contrat

Gestion par une entreprise internationale

Plan de paiement

Acompte - 30%

Plan de versements sans intérêt pour 14 mois

Date d'achèvement : 2026

Chambres:

Norme

Chambres de 26 m2 avec un lit ou deux lits simples.

Suite

Chambres de 165 m2 avec une chambre séparée, un salon spacieux et une grande terrasse.

Dans les chambres

Armoire

Lit

Bureau

Président d'étude

Tables de chevet

Poitrine des tiroirs

Table latérale

Canapé salon (de Luxe et suites)

Mobilier patio

Miroirs

Télévision

Sécurité électronique

Fer et planche à repasser

Sèche-cheveux

Poussière électrique

Grille-pain

Bouilloire

Machine à café

Réfrigérateur

Linge de lit, peignoirs de bain, chaussons

Prestations complexes:

Piscine et jacuzzi

Réception

Fitness

Centre SPA

Restaurant et café

Espace de jeux pour enfants

Cour paysagère

Stationnement

Sécurité et vidéosurveillance 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.