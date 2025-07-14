  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Goudaouri
  4. Complexe résidentiel Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.

Complexe résidentiel Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.

Goudaouri, Géorgie
depuis
$125,000
BTC
1.4868501
ETH
77.9321715
USDT
123 585.5632288
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
17
Laisser une demande
ID: 33042
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 0014524
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Mtskheta-Mtianeti
  • Région
    Municipalité de Kazbegui
  • Village
    Goudaouri

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Appartements au complexe hôtelier Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Le complexe hôtelier Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness est situé au pied des montagnes du Caucase, près de la station de ski Gudauri et à proximité de Tbilissi, la capitale de la Géorgie.

La combinaison unique de la nature, des sources thermales et de la proximité des destinations populaires rend l'emplacement idéal pour les loisirs, les affaires et le tourisme événementiel toute l'année.

Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness est un investissement dans un modèle d'affaires hôtelier rentable, soutenu par une gestion professionnelle et un réseau de vente mondial.

Revenu garanti de 5% par an déjà pendant la phase de construction!
Le complexe hôtelier fait partie de la chaîne internationale Wyndham Hotels & Resorts.

Politique de rachat
Assurez votre investissement : nous vous rachèterons votre chambre pour 110 % du prix d'achat, si vous le souhaitez.

Garanties juridiques
Toutes les conditions sont précisées dans le contrat enregistré auprès du Ministère géorgien de la justice.

Investisseurs:

  • Revenu passif en dollars jusqu'à 13 % par an
  • Croissance de la valeur à partir de 30 % par an
  • Garantie de revenu de 5% sous contrat
  • Gestion par une entreprise internationale

Plan de paiement

  • Acompte - 30%
  • Plan de versements sans intérêt pour 14 mois

Date d'achèvement : 2026

Chambres:

Norme
Chambres de 26 m2 avec un lit ou deux lits simples.

Suite
Chambres de 165 m2 avec une chambre séparée, un salon spacieux et une grande terrasse.

Dans les chambres

  • Armoire
  • Lit
  • Bureau
  • Président d'étude
  • Tables de chevet
  • Poitrine des tiroirs
  • Table latérale
  • Canapé salon (de Luxe et suites)
  • Mobilier patio
  • Miroirs
  • Télévision
  • Sécurité électronique
  • Fer et planche à repasser
  • Sèche-cheveux
  • Poussière électrique
  • Grille-pain
  • Bouilloire
  • Machine à café
  • Réfrigérateur
  • Linge de lit, peignoirs de bain, chaussons

Prestations complexes:

  • Piscine et jacuzzi
  • Réception
  • Fitness
  • Centre SPA
  • Restaurant et café
  • Espace de jeux pour enfants
  • Cour paysagère
  • Stationnement
  • Sécurité et vidéosurveillance 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

Localisation sur la carte

Goudaouri, Géorgie
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Archi Alley
Tbilissi, Géorgie
depuis
$54,000
Complexe résidentiel SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Tsikhisdziri, Géorgie
depuis
$57,684
Quartier résidentiel European Village Elite
Batoumi, Géorgie
depuis
$350,000
Appart-hôtel Orbi Continental
Batoumi, Géorgie
depuis
$83,000
Immeuble Archi Varketili 2
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,100
Vous regardez
Complexe résidentiel Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Goudaouri, Géorgie
depuis
$125,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Afficher tout Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Batoumi, Géorgie
depuis
$102,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 130–151 m²
4 objets immobiliers 4
Nous présentons à votre attention des hôtels de trois étages sur la pente de montagne, qui sont une version premium de la suite présidentielle sous la marque 5* Wyndham Grand Hotel avec des services All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. Sur trois étages de la maison de ville, il y a 3 chambre…
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Immeuble Euro Palace Gonio
Immeuble Euro Palace Gonio
Immeuble Euro Palace Gonio
Immeuble Euro Palace Gonio
Immeuble Euro Palace Gonio
Afficher tout Immeuble Euro Palace Gonio
Immeuble Euro Palace Gonio
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Nombre d'étages 14
Surface 33–42 m²
2 objets immobiliers 2
Construction company LTD “EVROMSHENI” was established in 2014 and its main work is construction. The company offers comfortable and high quality flats built according to modern standards. Our purpose is to perform work with high quality and do it in strictly planed schedule, with 24 hours se…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
33.4 – 41.5
25,050 – 49,800
Développeur
LTD EVROMSHENI
Laisser une demande
Immeuble White Square Varketili 3
Immeuble White Square Varketili 3
Immeuble White Square Varketili 3
Immeuble White Square Varketili 3
Tbilissi, Géorgie
depuis
$35,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
À propos du projet "White Square in Varketili 3" est en cours de construction sur la rue Trialeti, près de la station de métro Varketili à Tbilissi. L'infrastructure autour de la maison est entièrement développée et tout type de transport public est disponible. La station de métro "Varketil…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications