Restaurants à vendre en Géorgie

Restaurant 720 m² dans Batoumi, Géorgie
Restaurant 720 m²
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 6
Surface 720 m²
Nombre d'étages 25
Les locaux commerciaux généraux sont à vendre dans la zone la plus prestigieuse de la statio…
$1,44M
Commercial space for sale in Bakuriani, Georgia. dans Bakuriani, Géorgie
Commercial space for sale in Bakuriani, Georgia.
Bakuriani, Géorgie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 317 m²
Nombre d'étages 1
317 m2 d'espace commercial à Bakouriani, au 0ème étage du complexe K2.L'espace est rénové
$143,000
Restaurant for sale in Old Tbilisi dans Tbilissi, Géorgie
Restaurant for sale in Old Tbilisi
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 287 m²
Nombre d'étages 1
287 sq.m. commercial space for restaurant for sale in Mtatsminda-Sololaki, on Amagleba str, …
$900,000
Commercial space for sale dans Tbilissi, Géorgie
Commercial space for sale
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Nombre d'étages 1
Rustaveli 40 m². Rénové (avec des luminaires et meubles intacts) Prix 700 000 dollars.
$700,000
