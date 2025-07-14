  1. Realting.com
Apart hôtel Orbi Continental

Batoumi, Géorgie
depuis
$83,000
;
3
ID: 21043
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/11/2025

Emplacement

  Pays
    Géorgie
  État
    Adjarie
  Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Classe
    Classe
    Classe premium
  Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    55

À propos du complexe

The complex's location is one of the most elite and unique in Batumi: it is located between the famous Rustaveli Street, Lake Nurigeli, and the 6 May Park on one side, and on the other, it borders the historical part of Batumi Boulevard and directly the seashore.

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Alimentation et boissons
Loisirs

_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications