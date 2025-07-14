  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Apartments in the Next Address Batumi complex.

Complexe résidentiel Apartments in the Next Address Batumi complex.

Batoumi, Géorgie
depuis
$52,000
10
ID: 27417
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Next Address est un complexe multifonctionnel haut de gamme situé au cœur de Batumi

Une partie intégrante du nouveau complexe résidentiel est son excellent emplacement: la distance à la mer est de 600 mètres. L'aéroport international de Batumi est à 4 km (10 minutes en voiture).

Le complexe se compose de 3 blocs de 29, 38 et 47 étages, dont un total de 876 appartements - studios et appartements d'une chambre (1 + 1), allant de 32 m2 à 88,5 m2. Les cinq étages inférieurs sont remis aux locaux commerciaux et à un centre d'affaires.

Les appartements sont commandés avec un cadre blanc.
Pour un supplément, vous pouvez acheter un appartement dans un état « clé en main ».

La société de gestion fournit l'entretien complet de la propriété, ce qui rend la vie pratique et confortable.

Pas de versements jusqu'en 2028 !

Revenu de location pouvant atteindre 12 % par an!

2 catégories de appartements:

  • Studios à partir de 31,0 m2
  • Appartements d'une chambre

Infrastructure complexe:

  • Espace vert paysager
  • Lobby
  • Centre d'affaires
  • Salon/salle de réunion
  • Piscine extérieure
  • Centre de remise en forme
  • Restaurant, café, bar
  • Magasins
  • Pharmacie
  • Salle de jeux pour enfants
  • Terrasse extérieure
  • Stationnement souterrain

Lieu:

  • Batumi, rue Tbel Abusridze, 11.
  • Vers la mer - 600 m
  • Au centre de Batumi - 2 km
  • Vers l'aéroport - 4.5 km

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie

