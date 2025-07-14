Complexe résidentiel Apartments in the Next Address Batumi complex.

Next Address est un complexe multifonctionnel haut de gamme situé au cœur de Batumi
Une partie intégrante du nouveau complexe résidentiel est son excellent emplacement: la distance à la mer est de 600 mètres. L'aéroport international de Batumi est à 4 km (10 minutes en voiture).
Le complexe se compose de 3 blocs de 29, 38 et 47 étages, dont un total de 876 appartements - studios et appartements d'une chambre (1 + 1), allant de 32 m2 à 88,5 m2. Les cinq étages inférieurs sont remis aux locaux commerciaux et à un centre d'affaires.
Les appartements sont commandés avec un cadre blanc.
Pour un supplément, vous pouvez acheter un appartement dans un état « clé en main ».
La société de gestion fournit l'entretien complet de la propriété, ce qui rend la vie pratique et confortable.
Pas de versements jusqu'en 2028 !
Revenu de location pouvant atteindre 12 % par an!
2 catégories de appartements:
Infrastructure complexe:
Lieu:
Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.