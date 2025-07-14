  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Archi Ramada Batumi

Appartement dans un nouvel immeuble Archi Ramada Batumi

Batoumi, Géorgie
depuis
$2,000
;
7
Laisser une demande
ID: 20808
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    30

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Deutsch Deutsch
English English
Español Español
Polski Polski
Русский Русский
Shalva Inasaridze St, 25 Archi Ramada Batumi est un aparthotel multifonctionnel de standard européen, dont le partenaire est Ramada Encore de Wyndham, la principale chaîne hôtelière mondiale Wyndham. Archi Ramada Batumi se distingue par ses matériaux de construction et ses infrastructures, ainsi que par ses divers services hôteliers. Dans l'aparthotel vous trouverez une piscine, un restaurant, un bar, un salon, un casino, un centre de remise en forme et une zone thermale, un espace pour les enfants et des salles de conférence. Les appartements de l'aparthotel de 30 étages sont entièrement rénovés, meublés et équipés. Les balcons offrent une vue panoramique sur la mer. Acheter un appartement à Archi Ramada Batumi est le meilleur investissement, car la société offre une gamme complète de services de location d'appartements. Archi Ramada Batumi bénéficie d'un emplacement idéal, à côté du nouveau boulevard. L'aparthotel a toutes les conditions pour des vacances idéales et est une source de revenus supplémentaires tout au long de l'année pour les propriétaires d'appartements.

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel
Tbilissi, Géorgie
depuis
$63,700
Complexe résidentiel Tbilisi, Ortachala
Tbilissi, Géorgie
depuis
$49,200
Immeuble Blox Didi Dighomi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$46,000
Complexe résidentiel ONE
Batoumi, Géorgie
depuis
$47,243
Appart-hôtel Optima Residence
Batoumi, Géorgie
depuis
$83,000
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Archi Ramada Batumi
Batoumi, Géorgie
depuis
$2,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Green Cape Botanico
Immeuble Green Cape Botanico
Immeuble Green Cape Botanico
Immeuble Green Cape Botanico
Immeuble Green Cape Botanico
Immeuble Green Cape Botanico
Immeuble Green Cape Botanico
Batoumi, Géorgie
depuis
$2,200
Nombre d'étages 7
Information about the project About the project Nestled in evergreen subtropical surroundings, Green Cape Botanico is a unique project a 2-minute walk from the Botanical Garden, across from the pebble beach of the Black Sea. The construction project was completed in 2023. The complex i…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Complexe résidentiel Orbi Residence
Complexe résidentiel Orbi Residence
Batoumi, Géorgie
depuis
$39,500
Nombre d'étages 35
Orbi Residence est un complexe de 35 étages situé à 100 mètres de la mer.Le complexe dispose d'une salle de sport, piscine, restaurant et société de gestion
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel BI RESIDENCE
Complexe résidentiel BI RESIDENCE
Complexe résidentiel BI RESIDENCE
Complexe résidentiel BI RESIDENCE
Complexe résidentiel BI RESIDENCE
Afficher tout Complexe résidentiel BI RESIDENCE
Complexe résidentiel BI RESIDENCE
Batoumi, Géorgie
depuis
$52,000
Nombre d'étages 18
Surface 48 m²
1 objet immobilier 1
Construction company KASKO With many years of experience in the field of construction, he presents a new project that was created according to innovative standards in accordance with the new regulations on construction quality on the Georgian market - the multifunctional complex BI RESIDENCE…
Développeur
KASKO GROUP
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications