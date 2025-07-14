Appartement dans un nouvel immeuble Archi Ramada Batumi

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Shalva Inasaridze St, 25
Archi Ramada Batumi est un aparthotel multifonctionnel de standard européen, dont le partenaire est Ramada Encore de Wyndham, la principale chaîne hôtelière mondiale Wyndham. Archi Ramada Batumi se distingue par ses matériaux de construction et ses infrastructures, ainsi que par ses divers services hôteliers. Dans l'aparthotel vous trouverez une piscine, un restaurant, un bar, un salon, un casino, un centre de remise en forme et une zone thermale, un espace pour les enfants et des salles de conférence.
Les appartements de l'aparthotel de 30 étages sont entièrement rénovés, meublés et équipés. Les balcons offrent une vue panoramique sur la mer. Acheter un appartement à Archi Ramada Batumi est le meilleur investissement, car la société offre une gamme complète de services de location d'appartements. Archi Ramada Batumi bénéficie d'un emplacement idéal, à côté du nouveau boulevard. L'aparthotel a toutes les conditions pour des vacances idéales et est une source de revenus supplémentaires tout au long de l'année pour les propriétaires d'appartements.
Batoumi, Géorgie
