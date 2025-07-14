  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Bakuriani
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Bakuriani 4Rest

Appartement dans un nouvel immeuble Bakuriani 4Rest

Bakuriani, Géorgie
depuis
$22,000
;
4
Laisser une demande
ID: 20851
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Samtskhé-Djavakhétie
  • Région
    Municipalité de Bordjomi
  • Ville
    Bakuriani

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Deutsch Deutsch
English English
Español Español
Français Français
Polski Polski
Русский Русский
Bakuriani 4Rest K. Tsakadze St. #32 Bakuriani 4Rest is a resort-type residential complex, which is located at the foot of mountain Kohta, on the edge of the coniferous forest, 500 meters away from the 25-year-old ski track, near the Kokhta - Mitarbi road. The complex includes: - 4 residential blocks - Open type parking lot - the protected area - Recreational area with children's playgrounds.

Localisation sur la carte

Bakuriani, Géorgie
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Vila Ambassadori
Khidistavi, Géorgie
depuis
$265,000
Complexe résidentiel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Batoumi, Géorgie
depuis
$51,324
Immeuble White Square Kutaisi
Koutaïssi, Géorgie
depuis
$30,000
Immeuble Domus Nea
Tbilissi, Géorgie
depuis
$120,000
Immeuble M2 Highlight
Tbilissi, Géorgie
depuis
$95,000
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Bakuriani 4Rest
Bakuriani, Géorgie
depuis
$22,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Appart-hôtel Archi Kokhta
Appart-hôtel Archi Kokhta
Appart-hôtel Archi Kokhta
Appart-hôtel Archi Kokhta
Appart-hôtel Archi Kokhta
Appart-hôtel Archi Kokhta
Bakuriani, Géorgie
depuis
$56,000
Nombre d'étages 5
Archi is launching a new project in Georgia’s most popular resort Bakuriani. Bakuriani ski resort is filled with tourists all year round and is a wonderful place for investment. Buying an Archi Kokhta apartment can be a safe investment for you to rent or use it as a home. In addition to the …
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Complexe résidentiel MARINA CLUB
Complexe résidentiel MARINA CLUB
Complexe résidentiel MARINA CLUB
Batoumi, Géorgie
depuis
$85,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 18
ELT Le quartier est construit sur 7 hectares de terrain sur le nouveau boulevard de Batumi. Le complexe a été conçu par des architectes de renommée mondiale en partenariat avec Wyndham Hotels & Resorts. L'entreprise va au-delà du concept de quartier et crée une nouvelle dimension sous la for…
Développeur
ELT Building
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
ELT Building
Langues
English, Русский
Immeuble Tbilisi Terrace
Immeuble Tbilisi Terrace
Immeuble Tbilisi Terrace
Immeuble Tbilisi Terrace
Tbilissi, Géorgie
depuis
$123,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 19
The main advantage of Tbilisi Terrace is its prime location in the center of Tbilisi, situated at R. Agladze Street #1. Being centrally located, residents of Tbilisi Terrace enjoy easy access to the city's main attractions, amenities, and public transportation, making it a highly desirable p…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications