Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio

Batoumi, Géorgie
depuis
$102,500
03/12/2025
$102,500
22/02/2025
$175,530
09/09/2023
$374,553
BTC
1.2192171
ETH
63.9043806
USDT
101 340.1618477
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
9 1
ID: 5701
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Nous présentons à votre attention des hôtels de trois étages sur la pente de montagne, qui sont une version premium de la suite présidentielle sous la marque 5* Wyndham Grand Hotel avec des services All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. Sur trois étages de la maison de ville, il y a 3 chambres spacieuses et une terrasse avec vue panoramique sur la mer et la montagne. Le territoire adjacent dispose d'un espace de loisirs et de stationnement. Le complexe est créé selon le principe de la « ville-restaurant » et se compose de 5 emplacements reliés par des navettes. L'infrastructure du complexe dépasse 27 000 m2 et comprend des piscines, des restaurants, des centres de remise en forme et de spa, des cliniques de physiothérapie, des terrains de jeux, des parcs, une héliportée et bien plus encore (environ 90 objets au total).

Aménagements des maisons de ville (clé en main)

  • Maison de ville avec 3 chambres - 130 m2 / Prix à partir de 454,000 $

  • Maison de ville avec 3 chambres - 150 m2 / Prix à partir de $513,000

  • 1/8 action (actionnaire) - à partir de 102 500 $

Sous l'égide d'Ambridge Hospitality, la plus grande société de gestion hôtelière au monde, avec plus de 1 500 hôtels sous sa gestion et 60 ans d'expérience sur le marché. En devenant propriétaire d'une résidence dans ce complexe, les investisseurs auront la possibilité d'échanger des vacances dans leurs résidences contre des vacances dans les hôtels les plus luxueux du monde (4 500 hôtels, dans 110 pays). RCI, le premier réseau mondial d'échanges hôteliers de vacances, est sur le marché depuis 1974.

Options de rentabilité

  • Revenu garanti: 11% ROI par an

  • Revenu réel: 15 % ROI par an

  • Capitalisation : 30 % par an

  • Option de rachat

Infrastructure

  • 7 piscines et 3 SPA (halal)

  • 12 restaurants, cafés et bars

  • 2 centres de fitness et terrains de sport

  • 7 terrains de jeux et parc pour enfants

  • Rope ville avec trampoline et mur d'escalade

  • Physiothérapie et réadaptation Clinique

  • Salle de conférence et salles de réunion

  • Coworking & Banquet Salle

  • Salle de cinéma & Bowling

  • Mini Golf & Billard

  • Bibliothèque & Tableaux d'échecs

  • Vélo & électrique Location de scooters

  • Maison du vin & Maison Chacha & Salle de dégustation

  • Complexe de bain et Sharko Douche

  • Vin & Phytothérapie Centre

  • Salles de sel, jacuzzi et salles de massage

  • Ressort artésien

  • Marchés et écostore

  • Plaque d'hélicoptère

Le complexe est situé dans la zone d'élite de Batumi : Gonio-Kvariati. Cette zone est une véritable perle de la côte de la mer Noire en Géorgie. C'est ici que se forme le quartier le plus prestigieux de Batumi, la plus grande ville touristique du pays. La station est située dans une belle zone de parc vert avec des plantes subtropicales reliques, et l'ensemble du complexe est réalisé zone paysagé avec la conception du paysage. Ce complexe est un record et possède la plus grande infrastructure hôtelière en Géorgie, ce qui assurera une forte occupation, quelle que soit la saison.

Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Maison de ville
Surface, m² 130.0 – 151.0
Prix ​​par m², USD 2,802 – 4,811
Prix ​​de l'appartement, USD 423,049 – 706,423

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Loisirs

Revue vidéo de complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel

14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Posez toutes vos questions
