Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio

Nous présentons à votre attention des hôtels de trois étages sur la pente de montagne, qui sont une version premium de la suite présidentielle sous la marque 5* Wyndham Grand Hotel avec des services All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. Sur trois étages de la maison de ville, il y a 3 chambres spacieuses et une terrasse avec vue panoramique sur la mer et la montagne. Le territoire adjacent dispose d'un espace de loisirs et de stationnement. Le complexe est créé selon le principe de la « ville-restaurant » et se compose de 5 emplacements reliés par des navettes. L'infrastructure du complexe dépasse 27 000 m2 et comprend des piscines, des restaurants, des centres de remise en forme et de spa, des cliniques de physiothérapie, des terrains de jeux, des parcs, une héliportée et bien plus encore (environ 90 objets au total).

Aménagements des maisons de ville (clé en main)

Maison de ville avec 3 chambres - 130 m2 / Prix à partir de 454,000 $

Maison de ville avec 3 chambres - 150 m2 / Prix à partir de $513,000

1/8 action (actionnaire) - à partir de 102 500 $

Sous l'égide d'Ambridge Hospitality, la plus grande société de gestion hôtelière au monde, avec plus de 1 500 hôtels sous sa gestion et 60 ans d'expérience sur le marché. En devenant propriétaire d'une résidence dans ce complexe, les investisseurs auront la possibilité d'échanger des vacances dans leurs résidences contre des vacances dans les hôtels les plus luxueux du monde (4 500 hôtels, dans 110 pays). RCI, le premier réseau mondial d'échanges hôteliers de vacances, est sur le marché depuis 1974.

Options de rentabilité

Revenu garanti: 11% ROI par an

Revenu réel: 15 % ROI par an

Capitalisation : 30 % par an

Option de rachat

Infrastructure

7 piscines et 3 SPA (halal)

12 restaurants, cafés et bars

2 centres de fitness et terrains de sport

7 terrains de jeux et parc pour enfants

Rope ville avec trampoline et mur d'escalade

Physiothérapie et réadaptation Clinique

Salle de conférence et salles de réunion

Coworking & Banquet Salle

Salle de cinéma & Bowling

Mini Golf & Billard

Bibliothèque & Tableaux d'échecs

Vélo & électrique Location de scooters

Maison du vin & Maison Chacha & Salle de dégustation

Complexe de bain et Sharko Douche

Vin & Phytothérapie Centre

Salles de sel, jacuzzi et salles de massage

Ressort artésien

Marchés et écostore

Plaque d'hélicoptère

Le complexe est situé dans la zone d'élite de Batumi : Gonio-Kvariati. Cette zone est une véritable perle de la côte de la mer Noire en Géorgie. C'est ici que se forme le quartier le plus prestigieux de Batumi, la plus grande ville touristique du pays. La station est située dans une belle zone de parc vert avec des plantes subtropicales reliques, et l'ensemble du complexe est réalisé zone paysagé avec la conception du paysage. Ce complexe est un record et possède la plus grande infrastructure hôtelière en Géorgie, ce qui assurera une forte occupation, quelle que soit la saison.