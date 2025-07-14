Appartement dans un nouvel immeuble Dighomi Residence X2

Informations sur le projet Maison sur Bokhua 10 est un nouveau projet d'un développeur éminent, X2 Développement, qui combine des appartements modernes et confortables, un secteur paysagé et un bon emplacement dans un quartier prestigieux de Tbilissi. L'emplacement du nouveau complexe Le complexe est situé dans la région de Digomi, au 10, rue Bokhua, à environ un kilomètre du remblai de la rivière Kura. Les immeubles résidentiels de taille moyenne dominent le quartier. Ici vous pouvez trouver toutes les infrastructures nécessaires, des liaisons de transport bien établies, ainsi que plusieurs espaces verts. Il n'y a pas d'industries nocives à proximité, et la route bruyante la plus proche est à plus d'un demi-kilomètre. Quelles installations entourent le complexe? Dans les environs du complexe résidentiel, il y a des infrastructures dont dépend la qualité de vie de chaque citadin : Magasins, chaînes de supermarchés Stades, terrains de sport Marché aux fleurs Marché alimentaire Digomi Parc Digomi Lave-auto, station service, concessionnaires automobiles Pharmacies, cliniques dentaires, centre médical O. Gudushauri, LTD L'hôpital LEADEMED, hôpital central pour enfants, centre de cardiologie d'urgence Chafidze, clinique Jo Ann, polyclinique pour enfants Salons de beauté, spa, coiffeur Centre de shopping et de divertissement Directions bancaires, bureau de poste Centre de fitness, complexe sportif Dinamo Academy Restaurants, cantines, bars, cafés, pizzerias, fast-food, livraison de nourriture Écoles secondaires no 140, no 147, maternelles et autres établissements d ' enseignement. Comment se déplacer ? Certaines des routes principales passent près du complexe, donc vous pouvez rapidement accéder à n'importe quelle partie de la capitale d'ici. Les arrêts de bus sont à 330 mètres. Le long de la rue Nodara Bahua, il y a les lignes de bus no 3, no 21, no 24, no 26, no 51. L'intervalle minimal de départ des autobus est de huit minutes. La gare de Didube, la gare routière, le terminal de bus et la station de métro sont situés à environ la même distance, à environ quatre kilomètres. Shota Rustaveli International L'aéroport est à 35 minutes en voiture. À quoi ressemble l'extérieur ? Selon les plans, le nouveau bâtiment se compose de deux bâtiments de 17 étages, conçus dans un style moderne unique. L'architecture intéressante du complexe le distingue favorablement par rapport au contexte du développement urbain général. Le développeur utilise des technologies de pointe pour offrir à l'acheteur une large gamme d'aménagements de logements et un haut niveau de confort, ainsi que des coûts bas pour l'entretien de l'appartement. Le nouveau bâtiment dispose d'un cadre monolithique en béton armé, d'une fondation monolithique solide et d'un toit plat équipé de gouttières internes et recouvert d'étanchéité en rouleau souple. Les parois extérieures sont isolées avec un isolant thermique durable et respectueux de l'environnement. Les bâtiments sont équipés de : Ascenseurs à grande vitesse sans bruit d'un confort accru Système Interphone Communications d'ingénierie moderne Matériel technologique nécessaire Il existe des conditions pour que les citoyens handicapés puissent circuler librement. Des portes vitrées avec isolation sont installées à l'entrée de la maison. Les halls et les espaces communs disposent de finitions de haute qualité. Quelles sont les commodités sur le territoire? Les bâtiments forment une cour confortable avec des sentiers piétonniers et des allées asphaltées près des bâtiments. Des places de parking pour un stationnement temporaire de véhicules invités sont disponibles tandis qu'un parking souterrain de deux niveaux est disponible pour les résidents. Une aire de jeux moderne pour les enfants de différents âges est disponible dans la cour, ainsi que des zones de loisirs confortables. Des luminaires de rue sont installés le long des sentiers. L'aménagement paysager du territoire comprend des éléments de conception paysagère, des plantes ornementales, des arbres et des parterres de fleurs. A quoi ressemblent les appartements ? Vous pouvez acheter un appartement dans le complexe résidentiel Maison sur Bokhua 10 à Tbilissi avec des aménagements de 1 ou 2 chambres allant de 48 à 74 mètres carrés. La hauteur du plafond est de trois mètres. Les appartements sont équipés de fenêtres à double vitrage en métal et en plastique. Le vitrage des balcons n'est pas inclus dans le projet. Les acheteurs intéressés peuvent choisir entre la finition du cadre noir et blanc. Les appartements peuvent être achetés en faisant un paiement forfaitaire , avec un prêt hypothécaire d'une banque partenaire ou avec un plan de versements sans intérêt pour jusqu'à 4 ans, ce qui nécessite un premier versement de 10%. Vous pouvez vous familiariser avec les caractéristiques techniques du complexe plus en détail, ainsi que clarifier les conditions de vente de logements, au bureau du promoteur. Qui est le développeur ? La société de construction, X2 Development, est active depuis 2014 et a déjà réalisé plusieurs projets remarquables à Tbilissi. Chaque nouveau bâtiment est une propriété de luxe avec une architecture exclusivement originale et des appartements confortables pour vivre. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le développeur et les conditions de vente des appartements sur le site officiel, ainsi que dans les bureaux de l'entreprise.