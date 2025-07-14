Appartement dans un nouvel immeuble Domus gazapkhuli

Le complexe résidentiel de 21 étages se compose de 2 entrées, où 230 appartements sont destinés. 2 étages sont prévus pour le parking souterrain, offrant des places pour plus de 200 véhicules. Le premier étage du complexe est une zone de conversion et 20 – zone résidentielle. Le projet est fascinant, en particulier avec l'espace de loisirs répartis sur 4000 m2 avec une variété de divertissements et de zones de repos; Dans la cour, un jardin créatif pour les enfants est également prévu. L'investissement réalisé dans le projet vise à créer un développement écologique et confortable.
Domus gazapkhuli est situé dans le district de Saburtalo, sur la rue de Gazapkhuli N8. Le projet Gazapkhuli a 2 vues. Une avec vue du nord-est, qui est ensoleillée le matin. Il est également côté lac de Lisi, qui est 14 minutes en voiture et 37 minutes à pied. Deuxième vue est côté ville sur la rue Shalva Nucubidze (5 minutes de marche). Le côté sud-ouest du projet est ensoleillé toute la journée. En 12 minutes à pied, vous serez sur l'avenue Vazha pshavela, où se trouve la station de métro Delisi, pharmacies, commerces... Juste en 1200 mètres, vous pouvez trouver centre commercial ville. 12 minutes il y a aussi le parc central