Appartement dans un nouvel immeuble Domus gazapkhuli

Tbilissi, Géorgie
depuis
$60,000
;
11
ID: 4818
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Métro
    Delisi (~ 600 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    21

À propos du complexe

Le complexe résidentiel de 21 étages se compose de 2 entrées, où 230 appartements sont destinés. 2 étages sont prévus pour le parking souterrain, offrant des places pour plus de 200 véhicules. Le premier étage du complexe est une zone de conversion et 20 – zone résidentielle. Le projet est fascinant, en particulier avec l'espace de loisirs répartis sur 4000 m2 avec une variété de divertissements et de zones de repos; Dans la cour, un jardin créatif pour les enfants est également prévu. L'investissement réalisé dans le projet vise à créer un développement écologique et confortable.
Domus gazapkhuli est situé dans le district de Saburtalo, sur la rue de Gazapkhuli N8. Le projet Gazapkhuli a 2 vues. Une avec vue du nord-est, qui est ensoleillée le matin. Il est également côté lac de Lisi, qui est 14 minutes en voiture et 37 minutes à pied. Deuxième vue est côté ville sur la rue Shalva Nucubidze (5 minutes de marche). Le côté sud-ouest du projet est ensoleillé toute la journée. En 12 minutes à pied, vous serez sur l'avenue Vazha pshavela, où se trouve la station de métro Delisi, pharmacies, commerces... Juste en 1200 mètres, vous pouvez trouver centre commercial ville. 12 minutes il y a aussi le parc central

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Développeur
One Development
