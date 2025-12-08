  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Tbilissi
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Koutaïssi
1
Batoumi
20
Adjarie
121
Municipalité de Khelvatchaouri
2
Complexe résidentiel Otium Beliashvili
Complexe résidentiel Otium Beliashvili
Complexe résidentiel Otium Beliashvili
Complexe résidentiel Otium Beliashvili
Complexe résidentiel Otium Beliashvili
Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 17
OTIUM SUR BELIASHVILI est un COMPLEXE RÉSIDENTIEL MULTIFONCTIONNEL AVEC ESPACE COMMERCIAL ET BUREAU.Le projet est réalisé à deux reprises. La première PHASE, qui sera complétée en décembre 2025, ENTAILLECONSTRUCTION DE 2 BLOCS RESIDENTIELS ET DE L'INFRASTRUCTURE COMPLÈTE DU COMPLEXE. DEUXIÈM…
Développeur
Otium Development
Développeur
Otium Development
Langues
English
Immeuble Kazbegi Residence
Immeuble Kazbegi Residence
Immeuble Kazbegi Residence
Immeuble Kazbegi Residence
Immeuble Kazbegi Residence
Tbilissi, Géorgie
depuis
$81,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 29
Kazbegi Ave. #34 Kazbegi Residence est un complexe résidentiel multifonctionnel de première classe qui comprend : - 3 blocs résidentiels - 1000 mètres carrés d'espace récréatif avec aires de jeux pour enfants - Garage intérieur à 2 niveaux - 2 étages commerciaux et de bureaux - Pen…
Agence
sisnogroup
Immeuble White Square Jikia
Immeuble White Square Jikia
Immeuble White Square Jikia
Immeuble White Square Jikia
Immeuble White Square Jikia
Tbilissi, Géorgie
depuis
$170,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 19
À propos du projet "Jikia Carré Blanc" est en construction à Tbilissi, au centre de Saburtalo, dans la rue Politkovskaïa (anciennement Jikia). Le projet est idéalement situé et est particulièrement attrayant pour ceux qui ont un style de vie actif. Il a également un grand potentiel d'inves…
Agence
sisnogroup
OneOne
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Complexe résidentiel Résidence Lisi Sunrise
Tbilissi, Géorgie
depuis
$80,000
L'année de construction 2026
Lisi Sunrise est une nouvelle résidence située dans le quartier verdoyant de Saburtalo, à seulement 15 minutes à pied du lac Lisi. Le projet se compose de 6 immeubles bas entourant une cour paysagée de 15 000 m², avec aire de jeux et parking souterrain. Les appartements offrent des vues pano…
Agence
Invest Cafe
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Tbilissi, Géorgie
depuis
$70,319
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 13
Surface 91–179 m²
7 objets immobiliers 7
La résidence Saburtalo est un complexe du 13ème étage, situé près du lac Lisi. Au premier étage de l'immeuble d'habitation sera situé divers commerces, y compris un hypermarché de marque internationale. Le complexe possède des espaces verts récréatifs, un parking souterrain et une vue panora…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
91.1 – 104.9
70,319 – 81,567
Apartment 2 chambres
120.8
115,968
Apartment 3 chambres
178.8
132,392
Agence
Geo Estate
Immeuble White Square Kavtaradze
Immeuble White Square Kavtaradze
Immeuble White Square Kavtaradze
Immeuble White Square Kavtaradze
Tbilissi, Géorgie
depuis
$100,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 17
À propos du projet Un nouveau bâtiment résidentiel « Place Blanche sur Kavtaradze » est en construction à Tbilissi, au centre de Saburtalo, dans la rue Kavtaradze. L'immeuble de 17 étages comprend 137 appartements, divers types d'espaces commerciaux et de bureaux. Il est possible d'accéder…
Agence
sisnogroup
Immeuble Blox Beliashvili 2
Immeuble Blox Beliashvili 2
Immeuble Blox Beliashvili 2
Immeuble Blox Beliashvili 2
Immeuble Blox Beliashvili 2
Tbilissi, Géorgie
depuis
$80,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 17
BLOX Beliashvili stands out by its location, recreation zone, proper planning of living space and high quality of used material. Our goal is to create a comfortable and affordable living space in a peaceful and green areas.
Agence
sisnogroup
Immeuble Metropol Bagebi
Immeuble Metropol Bagebi
Immeuble Metropol Bagebi
Immeuble Metropol Bagebi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$100,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
"Metropol Bagebi" residential complex is scheduled for completion in December 2024. Our apartments are offered in a premium white frame condition, featuring: Black aluminum doors and windows Iron doors with intercom at the apartment entrance Stretched flooring Main vertical stands …
Agence
sisnogroup
Immeuble Alpha Eristavi
Immeuble Alpha Eristavi
Immeuble Alpha Eristavi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$80,000
Nombre d'étages 10
Informations sur le projet Alpha Eristavi est un nouveau complexe résidentiel à Tbilissi situé juste en face du parc Kikvidze, dans une zone éloignée de l'agitation du centre-ville. Le nouveau projet a beaucoup à offrir, notamment excellent emplacement; station de métro à distance de march…
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complexe résidentiel Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complexe résidentiel Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complexe résidentiel Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complexe résidentiel Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complexe résidentiel Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complexe résidentiel Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$272,600
Nombre d'étages 3
Surface 206–310 m²
5 objets immobiliers 5
Lisi Panorama est un complexe résidentiel moderne situé dans un endroit tranquille près du lac Lisi. Le projet se compose de 8 villas premium situées sur une superficie de 2379 m2 à proximité du centre-ville. Chaque villa offre une vue panoramique imprenable sur la ville. Chaque villa a sa p…
Agence
Geo Estate
Immeuble Archi Kikvidze Garden
Immeuble Archi Kikvidze Garden
Immeuble Archi Kikvidze Garden
Immeuble Archi Kikvidze Garden
Immeuble Archi Kikvidze Garden
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,300
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 26
Surface 63 m²
1 objet immobilier 1
Residential complex Archi Kikvidze Garden is located in Nadzaladevi district, in an ideal location, on Z. Kikvidze Street, a 2-minute walk from the Gotsiridze and Didube metro stations. The complex stands out with a green courtyard of 15,000 sq.m. which includes a recreation areas, sports an…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
63.0
100,000
Agence
sisnogroup
Quartier résidentiel Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Quartier résidentiel Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Quartier résidentiel Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Quartier résidentiel Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Quartier résidentiel Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Afficher tout Quartier résidentiel Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Quartier résidentiel Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Tbilissi, Géorgie
depuis
$43,000
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 6
Surface 30–57 m²
2 objets immobiliers 2
Le boulevard Tbilissi est un projet unique qui n'a aucun analogue dans la capitale de la Géorgie. Sur les rives de la mer de Tbilissi, la première station à part entière de la ville est en train d'être créée, où le concept de repos par l'eau se transforme en confort quotidien et un nouveau n…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.0 – 57.0
43,000 – 80,000
Agence
Invest Cafe
Immeuble Alpha Home Gldani
Immeuble Alpha Home Gldani
Immeuble Alpha Home Gldani
Tbilissi, Géorgie
depuis
$45,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 26
Infrastructure: cour bien meublée avec des terrains pour enfants et sportifs, parking: parking souterrain, en surface Taille de l'appartement: 1 pièce, 2 pièces superficies de l'appartement: 47.1-117,9 m2 Région: Gldani Heure d'achèvement: 2026 Installations à proximité: Club de fitness …
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Tbilissi, Géorgie
depuis
$63,700
Nombre d'étages 4
Surface 46–600 m²
8 objets immobiliers 8
Tbilissi Town est un complexe résidentiel multifonctionnel haut de gamme qui offre une vie luxueuse et rassemble les meilleurs. Le complexe est à 20 minutes en voiture du centre de Tbilissi, à une altitude de 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le projet offre des installations hôteli…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
46.0 – 54.0
63,700 – 75,138
Apartment 2 chambres
88.0 – 89.0
122,640 – 124,600
Villa
200.0 – 600.0
238,574 – 370,160
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel Blox Krtsanisi
Complexe résidentiel Blox Krtsanisi
Complexe résidentiel Blox Krtsanisi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$95,200
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 5
Surface 63–208 m²
2 objets immobiliers 2
Blox Krtsanisi project is located on the territory of the former Swiss Embassy. Krtsanisi is a diplomatic district, with number of embassies and other diplomatic institutions in the surrounding area, which allows us to create a safe, quiet and secure settlement. 50 million GEL has been inve…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.9
153,500
Apartment 4 chambres
207.6
513,120
Développeur
BLOX
Immeuble Filigreen 2
Immeuble Filigreen 2
Immeuble Filigreen 2
Immeuble Filigreen 2
Immeuble Filigreen 2
Tbilissi, Géorgie
depuis
$115,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
About the project The new large-scale project of the white square "Filigreen2" - a residential area is being built at 61 Danelia St. The concept behind this project is to provide a serene escape in the heart of the bustling city, allowing residents to escape the urban hustle and fin…
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Complex Maqro city Tbilisi
Complexe résidentiel Complex Maqro city Tbilisi
Complexe résidentiel Complex Maqro city Tbilisi
Complexe résidentiel Complex Maqro city Tbilisi
Complexe résidentiel Complex Maqro city Tbilisi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,454
L'année de construction 2028
Samgori, Noe Ramishvili str, N30, Complexe Maqro ville Tbilissi, 1 m2, prix à partir de 1250$, Prévente a commencé, Min m2 est 45, la construction est terminée en 2028 ans,
Agence
Integrated Real Estate Services
Agence
Integrated Real Estate Services
Langues
English, Русский
Immeuble Domus gazapkhuli
Immeuble Domus gazapkhuli
Immeuble Domus gazapkhuli
Immeuble Domus gazapkhuli
Immeuble Domus gazapkhuli
Afficher tout Immeuble Domus gazapkhuli
Immeuble Domus gazapkhuli
Tbilissi, Géorgie
depuis
$60,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 21
Le complexe résidentiel de 21 étages se compose de 2 entrées, où 230 appartements sont destinés. 2 étages sont prévus pour le parking souterrain, offrant des places pour plus de 200 véhicules. Le premier étage du complexe est une zone de conversion et 20 – zone résidentielle. Le projet est f…
Agence
sisnogroup
Immeuble Tsereteli Delux
Immeuble Tsereteli Delux
Immeuble Tsereteli Delux
Immeuble Tsereteli Delux
Immeuble Tsereteli Delux
Tbilissi, Géorgie
depuis
$193,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 26
Tsereteli Deluxe est un complexe résidentiel multifonctionnel de classe affaires, qui comprend : - Garage intérieur sur 2 niveaux - 4 étages commerciaux et de bureaux< /p> - 20 étages résidentiels avec les meilleurs appartements de planification. Des penthouses avec vue panora…
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Tbilissi, Géorgie
depuis
$143,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Surface 46–220 m²
3 objets immobiliers 3
Un complexe résidentiel moderne dans le centre historique de Tbilissi, au cœur même du prestigieux quartier de Marjanishvili, où l'art, le confort, la nature et la dynamique de la vie urbaine sont harmonieusement liés. C'est le choix parfait pour ceux qui apprécient le confort, la sécurité e…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
46.1
143,000
Apartment 2 chambres
91.2
310,000
Apartment 3 chambres
220.2
639,000
Agence
Geo Estate
Immeuble White Square shartava
Immeuble White Square shartava
Immeuble White Square shartava
Immeuble White Square shartava
Immeuble White Square shartava
Immeuble White Square shartava
Tbilissi, Géorgie
depuis
$120,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 37
Les nouveaux appartements sont construits dans la rue Shartava, dans le quartier Saburtalo, à Tbilissi. Le projet bénéficie d'un emplacement idéal et sera particulièrement intéressant pour ceux qui mènent une vie active, ainsi que pour ceux qui souhaitent acheter un appartement pour investir…
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Roof Gagarini
Complexe résidentiel Roof Gagarini
Complexe résidentiel Roof Gagarini
Complexe résidentiel Roof Gagarini
Complexe résidentiel Roof Gagarini
Afficher tout Complexe résidentiel Roof Gagarini
Complexe résidentiel Roof Gagarini
Tbilissi, Géorgie
depuis
$43,800
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 12
Surface 44–57 m²
5 objets immobiliers 5
Roof Development's new project Roof Gagarini features a modern architecture that creates a premium quality residential complex. The project consists of 12 floors and is distinguished by particularly good plans. The elevator, equipped with a UPS system, provides safe movement for the resident…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.5 – 56.6
56,550 – 73,580
Développeur
Roof Development
Immeuble Archi Lilac
Immeuble Archi Lilac
Immeuble Archi Lilac
Immeuble Archi Lilac
Immeuble Archi Lilac
Immeuble Archi Lilac
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,011
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 16
Le complexe résidentiel Archi Lilacs est situé dans le meilleur endroit de Mukhian, sur la rue R. Gabashvili, où l'infrastructure est entièrement développée. La cour verte de 15 000 m² rend Archi Lilacs particulièrement unique, qui combine un jardin de lilas, une fontaine, une aire de jeux p…
Agence
sisnogroup
Immeuble Aleksandre Ioseliani St, 63
Immeuble Aleksandre Ioseliani St, 63
Immeuble Aleksandre Ioseliani St, 63
Tbilissi, Géorgie
depuis
$75,000
Nombre d'étages 5
Agence
sisnogroup
Immeuble Archi Universe
Immeuble Archi Universe
Immeuble Archi Universe
Immeuble Archi Universe
Immeuble Archi Universe
Immeuble Archi Universe
Tbilissi, Géorgie
depuis
$2,100
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 27
Le nouveau complexe haut de gamme d'Archi Universe est destiné à établir une présence distinctive dans le quartier estimé de Saburtalo à Tbilissi, en particulier le long de la rue University. Avec 26 histoires, Archi Univers comprend 257 appartements, qui incarnent un engagement à répondre a…
Agence
sisnogroup
Immeuble Archi Varketili
Immeuble Archi Varketili
Immeuble Archi Varketili
Immeuble Archi Varketili
Immeuble Archi Varketili
Immeuble Archi Varketili
Immeuble Archi Varketili
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,050
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
Le complexe résidentiel Archi Varketili est situé dans le 3ème massif, dans un endroit bien développé en termes d'infrastructures, à 10 minutes à pied de la station de métro Varketili. Le territoire du complexe Archi Varketili comprend cinq maisons résidentielles, un jardin d'enfants et une …
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Tbilissi, Géorgie
depuis
$81,500
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Surface 37–97 m²
4 objets immobiliers 4
Résidences haut de gamme de style club au cœur de l'historique Tbilissi — Avlabari. C'est un complexe intime à cinq blocs où l'authenticité de la vieille ville rencontre un service cinq étoiles. L'architecture est délicatement intégrée dans l'environnement historique, tandis qu'en vous trouv…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.9
98,800
Apartment 2 chambres
92.6
194,500
Apartment 3 chambres
97.0
232,798
Studio
37.0
81,500
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel Tbilisi, Ortachala
Complexe résidentiel Tbilisi, Ortachala
Complexe résidentiel Tbilisi, Ortachala
Complexe résidentiel Tbilisi, Ortachala
Complexe résidentiel Tbilisi, Ortachala
Afficher tout Complexe résidentiel Tbilisi, Ortachala
Complexe résidentiel Tbilisi, Ortachala
Tbilissi, Géorgie
depuis
$49,200
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 26
Surface 33–76 m²
3 objets immobiliers 3
Nous sommes heureux de vous présenter un nouveau complexe résidentiel multifonctionnel de standard européen situé dans le quartier historique de Tbilissi — Ortachala, créé pour ceux qui apprécient le confort, la convivialité environnementale et des infrastructures bien planifiées en harmonie…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.7
77,600
Apartment 2 chambres
76.4
114,600
Appartement
32.8
49,200
Agence
Geo Estate
Immeuble Roof Imedashvili
Immeuble Roof Imedashvili
Immeuble Roof Imedashvili
Immeuble Roof Imedashvili
Immeuble Roof Imedashvili
Tbilissi, Géorgie
depuis
$50,050
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 9
Surface 46–102 m²
12 objets immobiliers 12
Le nouveau projet de toit Imedashvili de Le développement du toit a une architecture moderne qui crée un complexe résidentiel de haute qualité. Le projet se compose de 9 étages et se caractérise par des plans particulièrement bons. L'ascenseur, qui est équipé d'un système UPS, offre aux rés…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.5 – 48.8
60,580 – 63,440
Apartment 2 chambres
67.5 – 96.2
87,750 – 125,060
Apartment 3 chambres
102.1
132,730
Développeur
Roof Development
Immeuble Pala Varketili
Immeuble Pala Varketili
Immeuble Pala Varketili
Immeuble Pala Varketili
Immeuble Pala Varketili
Immeuble Pala Varketili
Tbilissi, Géorgie
depuis
$35,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Agence
sisnogroup
Immeuble Green Distict In Gldani
Immeuble Green Distict In Gldani
Immeuble Green Distict In Gldani
Tbilissi, Géorgie
depuis
$52,000
Nombre d'étages 10
Information about the project Green District in Gldani is a relatively modest project, ready to offer housing with the most thoughtful level of comfort and quality. Where is the complex located? Green District in Gldani is located on the territory in the 1st quarter of the Gldani distri…
Agence
sisnogroup
Immeuble Krtsanisi Margaliti
Immeuble Krtsanisi Margaliti
Immeuble Krtsanisi Margaliti
Immeuble Krtsanisi Margaliti
Immeuble Krtsanisi Margaliti
Tbilissi, Géorgie
depuis
$57,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Entrez dans l'élégance de "Krtsanisi Margaliti by Apart", véritable joyau architectural du groupe APART. Situé au cœur de la capitale géorgienne, dans le district de Krtsanisi, ce sanctuaire abrite le gouvernement. Au milieu de ses ruelles pittoresques, "Krtsanisi Margaliti" offre une évasio…
Agence
sisnogroup
Immeuble Domus Chavchavadze
Immeuble Domus Chavchavadze
Immeuble Domus Chavchavadze
Immeuble Domus Chavchavadze
Immeuble Domus Chavchavadze
Tbilissi, Géorgie
depuis
$560,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 15
Informations sur le projet Où se trouve le complexe ? Le complexe résidentiel Domus Chavchavadze 31 est situé dans le quartier de Vake à Tbilissi, à trois kilomètres du centre de la capitale. Le parc Mziuri se trouve dans le quartier, offrant un environnement vert et naturel. Il n'y a pas d…
Agence
sisnogroup
Immeuble Archi Vashlijvari
Immeuble Archi Vashlijvari
Immeuble Archi Vashlijvari
Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 13
Surface 56 m²
1 objet immobilier 1
The new, modern Archi project is located on Brotseuli Street, in a quiet and green area of Vashlijvari. The 13-storey residential building features a refined exterior and offers panoramic views from its apartments. Archi Vashlijvari includes 208 apartments, a closed parking lot, a generator,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
56.0
115,000
Agence
sisnogroup
Immeuble GREEN ROCK
Immeuble GREEN ROCK
Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 11
GREEN ROCK - about the project The developer of the complex is a construction company GREEN ROCK with many years of experience and a number of successful and implemented projects in the real estate market. Green Rock is an 11-story residential complex that is in an environmentally fr…
Développeur
Green Rock
Appart-hôtel Central Park Towers
Appart-hôtel Central Park Towers
Appart-hôtel Central Park Towers
Appart-hôtel Central Park Towers
Appart-hôtel Central Park Towers
Appart-hôtel Central Park Towers
Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 42
Complexe hôtelier 5 étoiles à Tbilissi Central Park Towers est situé sur l'avenue Alexander Kazbegi adjacente au parc central de Tbilissi. Il incarne un complexe hôtelier 5 étoiles multifonctionnel. Le coût total d'investissement du projet est de 300 millions de dollars américains. «Central …
Agence
sisnogroup
Appart-hôtel Old City Panorama
Appart-hôtel Old City Panorama
Appart-hôtel Old City Panorama
Appart-hôtel Old City Panorama
Appart-hôtel Old City Panorama
Appart-hôtel Old City Panorama
Tbilissi, Géorgie
depuis
$105,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Le complexe résidentiel haut de gamme se compose de deux étapes : le processus de construction de la première étape s'achève lentement. La préparation du site pour la construction de la deuxième étape et des travaux de terrassement a commencé. L'avantage du complexe réside dans les matériaux…
Agence
sisnogroup
Appart-hôtel Taghi
Appart-hôtel Taghi
Appart-hôtel Taghi
Appart-hôtel Taghi
Appart-hôtel Taghi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$140,000
Nombre d'étages 4
Le projet « Taghi » est situé dans la vieille ville de Tbilissi et, compte tenu des restrictions existantes, il s'agit d'appartements de plain-pied conçus individuellement. Les résidents du complexe bénéficieront de tous les services fournis par le projet multifonctionnel du Old City Panoram…
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Tbilissi, Géorgie
depuis
$63,358
Nombre d'étages 20
Surface 29–82 m²
77 objets immobiliers 77
Tbilissi Veranda — situé sur la rive droite de la rivière Mtkvari et offre une vue imprenable sur la ville. Le complexe se compose de 3 blocs, dispose de parking pour 343 voitures, 2600 m2 de zone de loisirs, 9900 m2 de zone commerciale, portes panoramiques en aluminium et fenêtres, et ascen…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.9 – 82.2
61,523 – 146,769
Apartment 2 chambres
71.5
132,275
Studio
29.1 – 52.2
52,380 – 107,010
Agence
Geo Estate
Immeuble ZenX Dighomi
Immeuble ZenX Dighomi
Immeuble ZenX Dighomi
Immeuble ZenX Dighomi
Immeuble ZenX Dighomi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$50,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 21
ZenX Dighomi #6 Petre Iberi Str. ZenX Dighomi est un complexe résidentiel de classe confort de X2 Development, qui comprend 3 blocs résidentiels multi-appartements, 6000 m² de cour intérieure, dont 2500 m² seront dédiés à la zone de loisirs. En outre, des parkings ouverts et fermés et des …
Agence
sisnogroup
Immeuble Blox Didi Dighomi
Immeuble Blox Didi Dighomi
Immeuble Blox Didi Dighomi
Immeuble Blox Didi Dighomi
Immeuble Blox Didi Dighomi
Immeuble Blox Didi Dighomi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$46,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 12
Agence
sisnogroup
Immeuble Tower Gelovani
Immeuble Tower Gelovani
Immeuble Tower Gelovani
Immeuble Tower Gelovani
Tbilissi, Géorgie
depuis
$70,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
À propos du projetÀ 100 mètres de l'avenue Marshall Gelovani, 5A de Petre Sarajishvili, "Pala Invest" présente un complexe résidentiel de 14 étages de haute classe en construction - -
Agence
sisnogroup
Immeuble City Home Avlabari
Immeuble City Home Avlabari
Immeuble City Home Avlabari
Immeuble City Home Avlabari
Immeuble City Home Avlabari
Tbilissi, Géorgie
depuis
$175,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 11
Agence
sisnogroup
Immeuble Domusi Gazapkhuli
Immeuble Domusi Gazapkhuli
Immeuble Domusi Gazapkhuli
Immeuble Domusi Gazapkhuli
Immeuble Domusi Gazapkhuli
Tbilissi, Géorgie
depuis
$105,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 21
Le complexe résidentiel de 21 étages se compose de 2 entrées, où 230 appartements sont destinés. 2 étages sont prévus pour le parking souterrain, offrant des places pour plus de 200 véhicules. Le projet est fascinant, en particulier avec l'espace de loisirs répartis sur 4000 m2 avec une var…
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Greenhill residance
Complexe résidentiel Greenhill residance
Complexe résidentiel Greenhill residance
Complexe résidentiel Greenhill residance
Complexe résidentiel Greenhill residance
Complexe résidentiel Greenhill residance
Tbilissi, Géorgie
depuis
$180,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 23
Surface 55–80 m²
5 objets immobiliers 5
Le complexe résidentiel Greenhill Residence est situé dans la rue universitaire n°5, dans le quartier écologiquement propre de Saburtalo, situé à la périphérie de Tbilissi. Près du complexe se trouvent une abondance de transports publics qui permettent d'atteindre rapidement n'importe quelle…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
55.0 – 66.8
114,000 – 155,000
Apartment 2 chambres
80.0
198,000
Agence
sisnogroup
Immeuble Matiani
Immeuble Matiani
Immeuble Matiani
Immeuble Matiani
Immeuble Matiani
Tbilissi, Géorgie
depuis
$70,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 31
The complex organically combines many necessary objects with the living environment and creates a unified system, which is a great advantage in our everyday life. Continuing the principle of the 15-minute city concept, Matiani is another new and innovative project from Biograph Living, fe…
Agence
sisnogroup
Immeuble M2 at Mirtskhulava
Immeuble M2 at Mirtskhulava
Immeuble M2 at Mirtskhulava
Immeuble M2 at Mirtskhulava
Immeuble M2 at Mirtskhulava
Tbilissi, Géorgie
depuis
$70,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 25
Informations sur le projetm2 à Mirtskhulava est un nouveau projet conçu par un développeur bien connu et situé par la rivière Kura à Tbilissi.Le nouveau projet a beaucoup à offrir, notamment:emplacement au bord de la rivière;de nombreuses commodités et installations;les liaisons de transport…
Agence
sisnogroup
Immeuble Domus Nea
Immeuble Domus Nea
Immeuble Domus Nea
Immeuble Domus Nea
Immeuble Domus Nea
Tbilissi, Géorgie
depuis
$120,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 29
Situé au 22 rue Kavtaradze, il s'inspire d'une atmosphère urbaine animée et crée un environnement résidentiel et commercial moderne dans le centre-ville. Ce projet architecturalement accrocheur comprend deux blocs résidentiels, des espaces commerciaux et de bureaux, un restaurant et une gr…
Agence
sisnogroup
Immeuble White Square Gamrekeli
Immeuble White Square Gamrekeli
Immeuble White Square Gamrekeli
Immeuble White Square Gamrekeli
Immeuble White Square Gamrekeli
Tbilissi, Géorgie
depuis
$130,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
„White Square on Gamrekeli“ A recently constructed residential property is underway in Tbilisi, situated in the heart of Saburtalo on Gamrekeli Street. The eight-story structure encompasses 41 living spaces and includes commercial areas. Access to the premises is available from Gamrekeli Str…
Agence
sisnogroup
Immeuble M2 Highlight
Immeuble M2 Highlight
Immeuble M2 Highlight
Immeuble M2 Highlight
Immeuble M2 Highlight
Immeuble M2 Highlight
Tbilissi, Géorgie
depuis
$95,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 35
7, rue Akaki Bakradze
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Well House
Complexe résidentiel Well House
Complexe résidentiel Well House
Complexe résidentiel Well House
Complexe résidentiel Well House
Afficher tout Complexe résidentiel Well House
Complexe résidentiel Well House
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,550
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 22
Ul. Saburtalo Kavtaradze, N22d, Complexe Wellhouse, 65,2 m2, 8 étage, prix 1 m2 - 1 583 $, coût total 103 211 $, paiement initial de 30 %, soit 30 963, les 70% restants seront payés après la construction du bâtiment, mise en service du bâtiment - 2027
Agence
Integrated Real Estate Services
Agence
Integrated Real Estate Services
Langues
English, Русский
Immeuble Avlabari Residence.
Immeuble Avlabari Residence.
Immeuble Avlabari Residence.
Immeuble Avlabari Residence.
Immeuble Avlabari Residence.
Tbilissi, Géorgie
depuis
$2,800
Avlabari Residence — это современный жилой комплекс, расположенный в историческом районе Авлабари на левом берегу реки Куры в Тбилиси. Комплекс сочетает в себе элегантную архитектуру и высококачественные строительные материалы, обеспечивая комфортное проживание в центре города. Авлабари, ул.…
Agence
Integrated Real Estate Services
Agence
Integrated Real Estate Services
Langues
English, Русский
Immeuble Archi Isani 2
Immeuble Archi Isani 2
Immeuble Archi Isani 2
Immeuble Archi Isani 2
Immeuble Archi Isani 2
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 17
Archi Isani 2 est situé dans un endroit verdoyant et calme, dans la rue Beri Gabriel Salosi. Le bâtiment résidentiel de 17 étages comprend des espaces commerciaux, des parkings ouverts et fermés et une cour verte. Des panneaux HPL de haute qualité sont utilisés pour recouvrir la façade du bâ…
Agence
sisnogroup
Immeuble Archi Nutsubidze
Immeuble Archi Nutsubidze
Immeuble Archi Nutsubidze
Immeuble Archi Nutsubidze
Immeuble Archi Nutsubidze
Immeuble Archi Nutsubidze
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,300
Nombre d'étages 9
Informations sur le projet Archi Nucubidze Residential Complex est un autre projet innovant avec des indicateurs d'efficacité énergétique améliorés du développeur Archi. Où se trouve Archi Nucubidze ? Archi Nucubidze est situé dans le district de Nutsubidze, sur le territoire du 4ème micro-…
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel SPANISH QUARTER
Complexe résidentiel SPANISH QUARTER
Complexe résidentiel SPANISH QUARTER
Complexe résidentiel SPANISH QUARTER
Complexe résidentiel SPANISH QUARTER
Tbilissi, Géorgie
depuis
$84,555
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 22
Conformément à notre mission, nous sommes convaincus que le partenariat avec 6 loyers internationaux de haut niveau, l'intégration de leurs connaissances et de leur expérience sont extrêmement importants pour créer des produits d'investissement sur le marché immobilier de la Géorgie.Après de…
Développeur
ELT Building
Développeur
ELT Building
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Tbilissi, Géorgie
depuis
$124,642
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Surface 61–287 m²
16 objets immobiliers 16
Le complexe est situé dans le district diplomatique de Krtsanisi. Sur le territoire du complexe, il y a des espaces de loisirs exquis avec un design paysager, ainsi qu'une aire de jeux pour enfants. Le complexe offre une vue panoramique sur l'ancien Tbilissi, une cour bien entretenue et plan…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.4 – 88.2
124,642 – 170,040
Apartment 2 chambres
104.1 – 141.3
249,840 – 339,120
Apartment 3 chambres
164.3 – 286.6
336,840 – 562,320
Apartment 4 chambres
206.2
494,880
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Tbilissi, Géorgie
depuis
$42,500
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 27
Surface 44–107 m²
4 objets immobiliers 4
Un complexe résidentiel moderne caractérisé par une infrastructure et un environnement de qualité. Le concept du complexe vise à créer un environnement de vie calme et confortable pour les résidents. Le territoire, en plus du développement résidentiel, accueillera également divers espaces de…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.6
52,300
Apartment 2 chambres
75.3
90,000
Apartment 3 chambres
107.1
109,900
Studio
43.6
42,500
Agence
Geo Estate
Immeuble Lisi Perspective
Immeuble Lisi Perspective
Immeuble Lisi Perspective
Immeuble Lisi Perspective
Immeuble Lisi Perspective
Immeuble Lisi Perspective
Tbilissi, Géorgie
depuis
$285,000
Nombre d'étages 3
Lisi Perspective est un nouveau complexe résidentiel situé à la périphérie de Tbilissi. Le projet offre un large éventail de nouvelles villas avec une vue fantastique sur Tbilissi. Toutes les villas de Lisi Perspective comprennent des terrasses, afin que vous puissiez profiter de la vue fant…
Agence
sisnogroup
Immeuble Sakeni
Immeuble Sakeni
Immeuble Sakeni
Immeuble Sakeni
Immeuble Sakeni
Immeuble Sakeni
Tbilissi, Géorgie
depuis
$123,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 35
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Arki Univers
Complexe résidentiel Arki Univers
Complexe résidentiel Arki Univers
Complexe résidentiel Arki Univers
Complexe résidentiel Arki Univers
Afficher tout Complexe résidentiel Arki Univers
Complexe résidentiel Arki Univers
Tbilissi, Géorgie
depuis
$116,107
L'année de construction 2027
Agence
Invest Cafe
Immeuble Tower Gelovani
Immeuble Tower Gelovani
Immeuble Tower Gelovani
Immeuble Tower Gelovani
Immeuble Tower Gelovani
Tbilissi, Géorgie
depuis
$70,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
100 meters from Marshall Gelovani Avenue, 5A of Petre Sarajishvili, "Pala Invest" presents a high-class 14-storey residential complex under construction - “Tower Gelova
Agence
sisnogroup
Immeuble Domus Paliashvili
Immeuble Domus Paliashvili
Immeuble Domus Paliashvili
Immeuble Domus Paliashvili
Tbilissi, Géorgie
depuis
$660,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 11
Architecture moderne, aspect remarquable et design intérieur, une entrée, 11 étages et seulement 32 appartements. Facade de la société espagnole Neolith; portes coulissantes et fenêtres de la société belge Reynaers; Verre à faible émissivité du fabricant britannique Pilkington; Ascenseur Kon…
Agence
sisnogroup
Immeuble Barcelo Tbilisi
Immeuble Barcelo Tbilisi
Immeuble Barcelo Tbilisi
Immeuble Barcelo Tbilisi
Immeuble Barcelo Tbilisi
Immeuble Barcelo Tbilisi
Immeuble Barcelo Tbilisi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$60,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 22
Quartier espagnol à Tbilissi Cette offre est pour ceux qui cherchent quelque chose d'unique, où une maison signifie plus que des murs! Présentant le "quartier espagnol", un complexe résidentiel et hôtelier frais situé au cœur de la ville, offrant une vue imprenable sur la rivière Mtkvari et …
Agence
sisnogroup
Immeuble M2 at Mtatsminda
Immeuble M2 at Mtatsminda
Immeuble M2 at Mtatsminda
Immeuble M2 at Mtatsminda
Immeuble M2 at Mtatsminda
Immeuble M2 at Mtatsminda
Tbilissi, Géorgie
depuis
$180,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
“m² à Mtatsminda Park” à Okrokana est en cours de construction sur le territoire à côté du parc Mtatsminda. Le projet comprend 6 bâtiments de 5 étages de différents plans, cours, terrasses et maisonnettes. Le projet est destiné à ceux qui veulent vivre dans plus de verdure et de paix, qui pr…
Agence
sisnogroup
Immeuble Skhva Ubani
Immeuble Skhva Ubani
Immeuble Skhva Ubani
Immeuble Skhva Ubani
Tbilissi, Géorgie
depuis
$50,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 23
petre iberi s 13
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Tbilisi Gardens
Complexe résidentiel Tbilisi Gardens
Complexe résidentiel Tbilisi Gardens
Complexe résidentiel Tbilisi Gardens
Complexe résidentiel Tbilisi Gardens
Complexe résidentiel Tbilisi Gardens
Complexe résidentiel Tbilisi Gardens
Tbilissi, Géorgie
depuis
$150,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 29
Surface 31–127 m²
10 objets immobiliers 10
Tbilisi Gardens in Tbilisi is a unique project from developer Quadrum Global.The new building is located in the Saburtalo district, in the center of the quarter. The complex is located near Sergo Zakariadze and Mikhail Asatin streets, Vazha Pshavela Avenue, as well as 1st Vazha Pshavela Lane…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.0 – 81.0
193,500 – 275,000
Apartment 2 chambres
127.0
432,000 – 510,000
Apartment 3 chambres
127.0
464,000
Agence
sisnogroup
Immeuble City Home Kipshidze
Immeuble City Home Kipshidze
Immeuble City Home Kipshidze
Tbilissi, Géorgie
depuis
$305,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 11
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Deka Lisi
Complexe résidentiel Deka Lisi
Complexe résidentiel Deka Lisi
Complexe résidentiel Deka Lisi
Complexe résidentiel Deka Lisi
Complexe résidentiel Deka Lisi
Complexe résidentiel Deka Lisi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,150
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 12
Saburtalo , Avto Varazi str, N36, Complexe Deka Lisi, 53.6 Sq.m , 1 prix carré est 1550$ , Prix total 83.080$, 3ème étage, acompte 30% , qui s'élève à 24.924$ , et le reste 70% est payé après 20 mois
Agence
Integrated Real Estate Services
Agence
Integrated Real Estate Services
Langues
English, Русский
Immeuble m2 at Nutsubidze
Immeuble m2 at Nutsubidze
Immeuble m2 at Nutsubidze
Immeuble m2 at Nutsubidze
Immeuble m2 at Nutsubidze
Immeuble m2 at Nutsubidze
Tbilissi, Géorgie
depuis
$142,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 25
Surface 65 m²
2 objets immobiliers 2
Le nouveau complexe résidentiel « m² à Nutsubidze 2 » est en construction à Tbilissi, district de Saburtalo, rue Nutsubidze. Le complexe est situé sur un terrain de 12 523 m² et se compose de 3 bâtiments. Il se distingue par son emplacement pratique, à deux minutes du métro Vazha-Pshavela. …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
65.0
137,000
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Verita Kavtaradze
Complexe résidentiel Verita Kavtaradze
Complexe résidentiel Verita Kavtaradze
Complexe résidentiel Verita Kavtaradze
Complexe résidentiel Verita Kavtaradze
Afficher tout Complexe résidentiel Verita Kavtaradze
Complexe résidentiel Verita Kavtaradze
Tbilissi, Géorgie
depuis
$100,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 21
L'espace commercial se compose de 6 000 mètres carrés et couvre tous les besoins des résidents.Un hypermarché et une pharmacie seront situés sur le territoire du complexe. Nos résidents bénéficieront d'une salle de sport, de centres de beauté et de médecine esthétique.Le complexe est situé s…
Agence
sisnogroup
Immeuble Park Home Saburtalo
Immeuble Park Home Saburtalo
Immeuble Park Home Saburtalo
Immeuble Park Home Saburtalo
Immeuble Park Home Saburtalo
Immeuble Park Home Saburtalo
Tbilissi, Géorgie
depuis
$175,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 29
En dehors de son emplacement favorable, la principale supériorité du « Park Home Saburtalo » est le parc et l'espace commercial environnants, où vous pouvez visiter des restaurants, des cafés, acheter des articles ménagers ou autres, vous détendre et récupérer dans le centre de remise en for…
Agence
sisnogroup
Immeuble Blox Varketili
Immeuble Blox Varketili
Immeuble Blox Varketili
Tbilissi, Géorgie
depuis
$56,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Blox Varketili, Victor Kupradze St, 35
Agence
sisnogroup
Immeuble Archi Nutsubidze 2
Immeuble Archi Nutsubidze 2
Immeuble Archi Nutsubidze 2
Immeuble Archi Nutsubidze 2
Immeuble Archi Nutsubidze 2
Immeuble Archi Nutsubidze 2
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,350
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 21
The new residential complex, "Archi Nutsubidze 2," is situated on Saburtalo, specifically on IV Plateau, offering a convenient 10-minute proximity to Lisi Lake. This complex stands out among other buildings in the area with its distinctive exterior design. The facades are finished using vent…
Agence
sisnogroup
Quartier résidentiel Moedani
Quartier résidentiel Moedani
Quartier résidentiel Moedani
Quartier résidentiel Moedani
Quartier résidentiel Moedani
Quartier résidentiel Moedani
Quartier résidentiel Moedani
Tbilissi, Géorgie
depuis
$68,040
L'année de construction 2022
Surface 48–59 m²
3 objets immobiliers 3
Moedani est un complexe multifonctionnel situé sur une superficie de 1,3 hectares et combinant des appartements résidentiels, un hôtel, des salles de commerce et de travail et, surtout, 5100 m2 d'espace public gratuit. Moedani se compose de 4 blocs résidentiels, sur les premiers étages desqu…
Développeur
Moedani
Complexe résidentiel Archi Rivertown
Complexe résidentiel Archi Rivertown
Complexe résidentiel Archi Rivertown
Complexe résidentiel Archi Rivertown
Complexe résidentiel Archi Rivertown
Afficher tout Complexe résidentiel Archi Rivertown
Complexe résidentiel Archi Rivertown
Tbilissi, Géorgie
depuis
$70,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 62 m²
1 objet immobilier 1
The new premium-class residential complex Archi Rivertown is located on Agmashenebeli alley, next to the prestigious Digomi 8 district and Tbilisi Mall shopping center. The multifunctional complex consists of 5-storey residential buildings and includes 5,000 sq.m. green courtyard, swimming p…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.5
117,000
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complexe résidentiel Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complexe résidentiel Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complexe résidentiel Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complexe résidentiel Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Afficher tout Complexe résidentiel Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complexe résidentiel Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 5
Nous vous présentons une occasion unique d'acheter un élégant appartement d'une chambre dans un complexe prestigieux situé dans le centre historique de Tbilissi. Ce n'est pas seulement un logement, c'est l'immersion dans l'atmosphère de l'histoire séculaire et du patrimoine culturel, où chaq…
Agence
Этажи. Северный Кипр.
Agence
Этажи. Северный Кипр.
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Afficher tout Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Tbilissi, Géorgie
depuis
$50,000
L'année de construction 2026
Archi Kikvidze Garden est une résidence moderne située dans le quartier de Nadzaladevi, rue Z. Kikvidze, à seulement deux minutes à pied des stations de métro Didube et Gotsiridze. Le projet se distingue par une vaste cour verdoyante de 15 000 m², comprenant des zones de détente, des espaces…
Agence
Invest Cafe
Immeuble Archi Alley
Immeuble Archi Alley
Immeuble Archi Alley
Immeuble Archi Alley
Immeuble Archi Alley
Tbilissi, Géorgie
depuis
$54,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 15
he complex Archi Alley is located on the 14th km of Aghmashenebeli alley, near the Olympic pool, in the vicinity of the US Embassy. The complex includes 12,000 sq.m. green yard with sports and children playgrounds. The architecture of Archi Alley is aesthetic and refined, it provides the op…
Agence
sisnogroup
Immeuble Archi Akhmeteli in Gldani
Immeuble Archi Akhmeteli in Gldani
Immeuble Archi Akhmeteli in Gldani
Immeuble Archi Akhmeteli in Gldani
Immeuble Archi Akhmeteli in Gldani
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,100
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 25
Le complexe Archi Akhmeteli est situé dans un emplacement central à Gldani, à 5 minutes à pied de la station de métro « Akhmeteli ». Le projet comprend un espace commercial et une cour verte de 5 000 m², où seront situés des terrains de sport et une aire de jeux pour enfants. Le complexe Arc…
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Moma Liv
Complexe résidentiel Moma Liv
Complexe résidentiel Moma Liv
Complexe résidentiel Moma Liv
Complexe résidentiel Moma Liv
Afficher tout Complexe résidentiel Moma Liv
Complexe résidentiel Moma Liv
Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
1 objet immobilier 1
💡 L’;espace idéal pour vivre et travailler !   🏠 Moma Liv est une entreprise moderne de développement immobilier offrant des résidences haut de gamme, où chaque détail est soigneusement pensé. Nous associons une architecture unique à des technologies de construction innovantes pour tra…
Développeur
Moma liv
Immeuble White Square Varketili 2
Immeuble White Square Varketili 2
Immeuble White Square Varketili 2
Immeuble White Square Varketili 2
Immeuble White Square Varketili 2
Tbilissi, Géorgie
depuis
$60,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
À propos du projet Présentation de la dernière initiative de White Square - "White Square Varketili 2", un projet situé dans l'emplacement le plus privilégié de Varketili. La zone entourant la résidence dispose d'une infrastructure complète, avec diverses options de transport en commun f…
Agence
sisnogroup
Immeuble M2 at Chkondideli
Immeuble M2 at Chkondideli
Immeuble M2 at Chkondideli
Immeuble M2 at Chkondideli
Immeuble M2 at Chkondideli
Immeuble M2 at Chkondideli
Tbilissi, Géorgie
depuis
$100,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 25
Informations sur le projet Le complexe résidentiel situé au 22, rue Chkondideli est un nouveau bâtiment à plusieurs appartements conçu dans un style moderne, en tenant compte des caractéristiques de la région et de toutes les normes internationales. Où se trouve le complexe ? Le nouveau b…
Agence
sisnogroup
Immeuble White Square Varketili 3
Immeuble White Square Varketili 3
Immeuble White Square Varketili 3
Immeuble White Square Varketili 3
Tbilissi, Géorgie
depuis
$35,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
À propos du projet "White Square in Varketili 3" est en cours de construction sur la rue Trialeti, près de la station de métro Varketili à Tbilissi. L'infrastructure autour de la maison est entièrement développée et tout type de transport public est disponible. La station de métro "Varketil…
Agence
sisnogroup
Immeuble York Town
Immeuble York Town
Immeuble York Town
Immeuble York Town
Tbilissi, Géorgie
depuis
$70,000
Nombre d'étages 3
Informations sur le projet York Town est un espace idéal pour la vie et les loisirs qui répond aux normes modernes de style et de qualité. Où se trouve le complexe? Le terrain à bâtir est situé dans la région de Tabakhmela, à proximité immédiate d'une zone touristique populaire au pied de…
Agence
sisnogroup
Immeuble Filigreen
Immeuble Filigreen
Immeuble Filigreen
Immeuble Filigreen
Immeuble Filigreen
Tbilissi, Géorgie
depuis
$125,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
À propos du projet Un immeuble résidentiel exclusif de 80 appartements est en cours de construction dans la rue Giorgi Danelia à Saburtalo. Le concept derrière Filigreen est de créer un lieu au centre de la ville qui incarne à la fois le rythme moderne de la ville et la beauté de la nature…
Agence
sisnogroup
Immeuble Isani Park
Immeuble Isani Park
Immeuble Isani Park
Immeuble Isani Park
Immeuble Isani Park
Tbilissi, Géorgie
depuis
$55,000
Nombre d'étages 30
About the project Isani Park from White Square – a new, multifunctional residential complex, adapted to modern life, equipped with all the necessary infrastructure, in Isani, on Navtlughi Steet. All the details here are designed for those who want to create a perfect living environm…
Agence
sisnogroup
Immeuble Metropol Kavtaradze
Immeuble Metropol Kavtaradze
Immeuble Metropol Kavtaradze
Immeuble Metropol Kavtaradze
Immeuble Metropol Kavtaradze
Immeuble Metropol Kavtaradze
Tbilissi, Géorgie
depuis
$75,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 25
Metropol Kavtaradze est un nouveau projet résidentiel passionnant actuellement en construction dans le centre-ville. Ce qui le distingue, c'est sa vaste zone de loisirs. Le développement comprend deux bâtiments de 25 étages, offrant une gamme diversifiée d'appartements, des studios confortab…
Agence
sisnogroup
Immeuble m3 Saburtalo
Immeuble m3 Saburtalo
Immeuble m3 Saburtalo
Immeuble m3 Saburtalo
Immeuble m3 Saburtalo
Immeuble m3 Saburtalo
Tbilissi, Géorgie
depuis
$81,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 29
Information about the project Residential complex m3 Saburtalo is a new large-scale project from developer m2 Development. It is part of a full-fledged residential quarter that will be built on a plot of 11.5 hectares. Where is the complex located? m3 Saburtalo is located in the cen…
Agence
sisnogroup
Immeuble Archi Dighomi 3
Immeuble Archi Dighomi 3
Immeuble Archi Dighomi 3
Immeuble Archi Dighomi 3
Immeuble Archi Dighomi 3
Afficher tout Immeuble Archi Dighomi 3
Immeuble Archi Dighomi 3
Tbilissi, Géorgie
depuis
$60,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 25
Archi Dighomi 3 is a multifunctional residential complex in Didi Dighomi distinguished by its aesthetic appeal, refined architecture, and characteristic style. It incorporates a commercial space, 7000 sq.m. green yard, one children and two sports fields. Energy-efficient German Ytong blocks …
Agence
sisnogroup
Immeuble Dighomi Residence X2
Immeuble Dighomi Residence X2
Immeuble Dighomi Residence X2
Immeuble Dighomi Residence X2
Immeuble Dighomi Residence X2
Tbilissi, Géorgie
depuis
$45,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 18
Informations sur le projet Maison sur Bokhua 10 est un nouveau projet d'un développeur éminent, X2 Développement, qui combine des appartements modernes et confortables, un secteur paysagé et un bon emplacement dans un quartier prestigieux de Tbilissi. L'emplacement du nouveau complexe Le co…