Complexe résidentiel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.

Chambres d'hôtel à Wyndham Residences Batumi. Gonio.

Résidences Wyndham Batumi est un hôtel unique de 25 étages, design exclusif de résidences utilisant des matériaux, des meubles et des équipements selon les normes internationales Wyndham.

Wyndham marqué Résidences incarne les normes strictes de Wyndham International, combinant une qualité exceptionnelle avec le design moderne.

Ce projet d'investissement promet un haut niveau de confort et de fonctionnalité, ce qui en fait un excellent choix pour les investisseurs à la recherche de rendements élevés dans un environnement prestigieux.

Le prix comprend la finition clé en main, ce qui signifie la présence de tout l'équipement nécessaire: machine à laver, climatiseur, TV, fer et planche à repasser, réfrigérateur, cuisinière électrique, bouilloire électrique, cafetière.

Revenu jusqu'à 14% par an!

60 jours pour vos propres vacances par année!

Contrat de location avec Wyndham pour 20 ans!

Système de piscine 60/40 (distribution des bénéfices provenant du revenu brut provenant de l'utilisation de toutes les chambres d'hôtel de sa catégorie).

Acompte 30%

Pas de versements jusqu'en décembre 2027!

2 catégories de chambres:

Studios

Chambre à partir de 31.6 m2 avec un lit ou deux lits simples.

Chambres avec une chambre

Chambre à partir de 46.2 m2 avec une chambre séparée et une cuisine-séjour.

Infrastructure complexe:

Parking souterrain pour 73 voitures

Plage privée bien entretenue avec service

Restaurant et Café

Espace salon avec bar d'été

Piscine

Salle de fitness

Chambre des enfants

Salle de conférence

Jardin d'hiver

Lieu:

Village de villégiature Gonio

Vers la mer - 50 m

Au centre de Batumi - 14 km

A l'aéroport - 8 km

