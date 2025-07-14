Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden

Archi Kikvidze Garden est une résidence moderne située dans le quartier de Nadzaladevi, rue Z. Kikvidze, à seulement deux minutes à pied des stations de métro Didube et Gotsiridze. Le projet se distingue par une vaste cour verdoyante de 15 000 m², comprenant des zones de détente, des espaces sportifs et des aires de jeux pour enfants.

La résidence propose également des locaux commerciaux, un parking souterrain et des espaces verts aménagés. La construction utilise des matériaux écologiques et performants de la marque allemande YTONG, garantissant une température stable et jusqu’à 40 % d’économie d’énergie.

La livraison est prévue pour décembre 2027. Les prix débutent à 1 500 USD/m², faisant d’Archi Kikvidze Garden une opportunité d’investissement durable et rentable dans un quartier en pleine expansion de Tbilissi.