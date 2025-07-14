  1. Realting.com
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden

Tbilissi, Géorgie
depuis
$50,000
depuis
$1,500/m²
;
8
ID: 32655
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

À propos du complexe

Archi Kikvidze Garden est une résidence moderne située dans le quartier de Nadzaladevi, rue Z. Kikvidze, à seulement deux minutes à pied des stations de métro Didube et Gotsiridze. Le projet se distingue par une vaste cour verdoyante de 15 000 m², comprenant des zones de détente, des espaces sportifs et des aires de jeux pour enfants.

La résidence propose également des locaux commerciaux, un parking souterrain et des espaces verts aménagés. La construction utilise des matériaux écologiques et performants de la marque allemande YTONG, garantissant une température stable et jusqu’à 40 % d’économie d’énergie.

La livraison est prévue pour décembre 2027. Les prix débutent à 1 500 USD/m², faisant d’Archi Kikvidze Garden une opportunité d’investissement durable et rentable dans un quartier en pleine expansion de Tbilissi.

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé

Vous regardez
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Tbilissi, Géorgie
depuis
$50,000
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications