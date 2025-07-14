  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Tbilissi
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Pala Varketili

Appartement dans un nouvel immeuble Pala Varketili

Tbilissi, Géorgie
depuis
$35,000
;
5
Laisser une demande
ID: 20240
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Métro
    Varketili (~ 1000 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    10

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Park Home Saburtalo
Tbilissi, Géorgie
depuis
$175,000
Immeuble Avlabari Residence.
Tbilissi, Géorgie
depuis
$2,800
Complexe résidentiel BATUMI ISLAND kvartira na ostrove mecty
Batoumi, Géorgie
depuis
$142,130
Immeuble Roof Imedashvili
Tbilissi, Géorgie
depuis
$50,050
Immeuble Isani Park
Tbilissi, Géorgie
depuis
$55,000
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Pala Varketili
Tbilissi, Géorgie
depuis
$35,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Porta Tower Batumi
Complexe résidentiel Porta Tower Batumi
Complexe résidentiel Porta Tower Batumi
Complexe résidentiel Porta Tower Batumi
Complexe résidentiel Porta Tower Batumi
Batoumi, Géorgie
depuis
$280,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 43
Surface 80–125 m²
6 objets immobiliers 6
Porta Tower is a 43rd-storey premium residential complex located in the heart of old Batumi. The infrastructure of the complex includes a swimming pool, fitness center, casino, and restaurants. The complex is equipped with two-level underground parking, VRV central air conditioning system, a…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
80.0 – 87.0
280,000 – 310,000
Apartment 3 chambres
125.0
460,000 – 546,000
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Immeuble Cube
Immeuble Cube
Immeuble Cube
Immeuble Cube
Immeuble Cube
Batoumi, Géorgie
depuis
$100,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 42
The project is located in the heart of Atumi, in the most developed urban area. "Oval" is the largest investment project in the Alley of Heroes. The sea is just 200 meters away, and the dancing fountains and Batumi Central Stadium are a few minutes' walk away. 5 minutes to the sea; 3…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Complexe résidentiel Orbi Residence
Complexe résidentiel Orbi Residence
Batoumi, Géorgie
depuis
$39,500
Nombre d'étages 35
Orbi Residence est un complexe de 35 étages situé à 100 mètres de la mer.Le complexe dispose d'une salle de sport, piscine, restaurant et société de gestion
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications