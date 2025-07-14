  1. Realting.com
  4. Appartement dans un nouvel immeuble OTIUM POTI

Appartement dans un nouvel immeuble OTIUM POTI

Poti, Géorgie
Prix ​​sur demande
3
ID: 32977
Dernière actualisation: 02/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Mingrélie-et-Haute-Svanétie
  • Ville
    Poti

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    10

À propos du complexe

OTIUM POTI EST UN BLOQUE RÉSIDENTIEL MULTI-APARTMENT AVEC ESPÈCES COMMERCIALES ET ZONE RECRÉATIVE.

LE PROJET, qui ICLUDE UNE ZONE GRANDE SUR LE BÂTIMENT, LE PLAYGROUND ET LE PARKING, sera COMPLÈTE D'UN MAI 2026

Localisation sur la carte

Poti, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

