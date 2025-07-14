  1. Realting.com
Complexe résidentiel WG Batumi, Gonio

Batoumi, Géorgie
depuis
$63,500
03/12/2025
$63,500
22/02/2025
$71,084
02/09/2023
$118,906
BTC
0.7553199
ETH
39.5895431
USDT
62 781.4661203
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
15 1
ID: 5592
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    20

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Elite Hotel Complex 5* avec des services All-Inclusive & Ultra All-Inclusive de Wyndham Grand, créé sur le principe de la « ville-resort » et se compose de 5 emplacements reliés par des navettes et des infrastructures. L'infrastructure du complexe dépasse 27 000 m2 et comprend des piscines, des restaurants, des centres de remise en forme et de spa, des cliniques de physiothérapie, des terrains de jeux, des parcs, une héliportée et bien plus encore (environ 90 objets au total).

Aménagement des résidences (clé en main)

  • Studio (Standard) - à partir de 31.2 m2 / Prix à partir de 254 500 $

  • 1 chambre (Deluxe) - à partir de 50,9 m2 / Prix à partir de 333 500 $

  • 1 chambre (Luxe) - à partir de 44,8 m2 / Prix à partir de 331 500 $

  • 2 chambres (Duplex Deluxe) - à partir de 80,6 m2 / Prix à partir de 471 500 $

  • 2 chambres (Duplex Luxe) - à partir de 70,3 m2 / Prix à partir de 542 000 $

  • 2 chambres (suite présidentielle) - à partir de 136.1 m2 / Prix à partir de 1080,500 $

  • 1/8 action (actionnaire) - à partir de 63 500 $

Sous l'égide d'Ambridge Hospitality, la plus grande société de gestion hôtelière au monde, avec plus de 1 500 hôtels sous sa gestion, et 60 ans d'expérience sur le marché. En devenant propriétaire d'une résidence dans ce complexe, les investisseurs auront la possibilité d'échanger des vacances dans leurs résidences contre des vacances dans les hôtels les plus luxueux du monde (4 500 hôtels, dans 110 pays). RCI, le premier réseau mondial d'échanges hôteliers de vacances, est sur le marché depuis 1974.

Options de rentabilité

  • Revenu garanti: 10-11% ROI par an

  • Revenu réel: 15 % ROI par an

  • Capitalisation : 30 % par année

  • Option de rachat

Infrastructure

  • 7 piscines et 3 SPA (halal)

  • 12 restaurants, cafés et bars

  • 2 centres de fitness et terrains de sport

  • 7 terrains de jeux et parc pour enfants

  • Rope ville avec trampoline et mur d'escalade

  • Physiothérapie et réadaptation Clinique

  • Salle de conférence et salles de réunion

  • Coworking & Banquet Salle

  • Salle de cinéma & Bowling

  • Mini Golf & Billard

  • Bibliothèque & Tableaux d'échecs

  • Vélo & électrique Location de scooters

  • Maison du vin & Maison Chacha & Salle de dégustation

  • Complexe de bain et Sharko Douche

  • Vin & Phytothérapie Centre

  • Salles de sel, jacuzzi et salles de massage

  • Ressort artésien

  • Marchés et écostore

  • Plaque d'hélicoptère

Le complexe est situé dans la zone d'élite de Batumi : Gonio-Kvariati. Cette zone est une véritable perle de la côte de la mer Noire en Géorgie. C'est ici que se forme le quartier le plus prestigieux de Batumi, la plus grande ville touristique du pays. La station est située dans une belle zone de parc vert avec des plantes subtropicales reliques, et l'ensemble du complexe est réalisé zone paysagé avec la conception du paysage. Ce complexe est un record et possède la plus grande infrastructure hôtelière en Géorgie, ce qui assurera une forte occupation, quelle que soit la saison.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 44.8 – 58.2
Prix ​​par m², USD 10,506 – 10,694
Prix ​​de l'appartement, USD 479,091 – 622,391
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 31.2
Prix ​​par m², USD 10,185
Prix ​​de l'appartement, USD 317,772
Appartements Studio
Surface, m² 32.2 – 51.1
Prix ​​par m², USD 10,084 – 10,506
Prix ​​de l'appartement, USD 327,957 – 536,857

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Loisirs

Revue vidéo de complexe résidentiel WG Batumi, Gonio

Actualités des développeurs

14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Toutes les nouvelles
