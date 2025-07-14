Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt

💎 Nouveau complexe donnant sur la mer

🔥 Prépayer est en dessous du marché

🔥 Augmentation des coûts de livraison à +48 %

🔥 Rendement des investissements jusqu'à 12 % par an

A vendre studios, appartements avec 1 et 2 chambres dans le complexe premium sur New Boulevard.

Vers la mer - 100 m, fenêtres panoramiques, vue directe sur la mer.



🌴 Emplacement - l'un des meilleurs quartiers de la ville

100m de la plage

Près des cafés, restaurants, promenade, parc

Haute liquidité Zone touristique

Demande de location toute l'année

Infrastructure confortable et moderne



🏙 Sur le complexe

Complexe multifonctionnel haut de gamme

Architecture moderne, vitrage panoramique

Façade ventilée, balustrades en verre

Ascenseurs OTIS / CONNE / Mitsubishi

Système de chauffage et de climatisation VRF

Résistance sismique 9 points

Réception, sécurité et service 24/7

Société de gestion avec service de location



🏡 Appartements.

Vue sur la mer

Format de livraison - cadre premium

La possibilité de réparation du développeur au début des ventes de 250 $ / m2



💰 Prix et plan de paiement

Coût : à partir de 59040 $

🔹 1. Premier versement 25%

🔹 2. Installation pour 52 mois (sans intérêts)



📈 Attractivité des investissements

Rendements jusqu'à 12%

Augmentation des coûts - jusqu'à 48 %

Gestion des contrats de location

🤝 Accompagnement

travail officiel avec le constructeur

sélection et essais

visualisation en ligne

un sauvetage

Aide au mobilier et à la location

🚩Le nombre de lots pour la prévente est limité - le temps de réserver un prix de marché.

📞Écrivez, et je vais sélectionner la configuration optimale et calculer un plan de paiement individuel.