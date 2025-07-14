  1. Realting.com
  Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt

Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt

Batoumi, Géorgie
depuis
$59,040
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
9
ID: 32980
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    31

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

💎 Nouveau complexe donnant sur la mer

🔥 Prépayer est en dessous du marché

🔥 Augmentation des coûts de livraison à +48 %
🔥 Rendement des investissements jusqu'à 12 % par an

A vendre studios, appartements avec 1 et 2 chambres dans le complexe premium sur New Boulevard.
Vers la mer - 100 m, fenêtres panoramiques, vue directe sur la mer.


🌴 Emplacement - l'un des meilleurs quartiers de la ville

  • 100m de la plage
  • Près des cafés, restaurants, promenade, parc
  • Haute liquidité Zone touristique
  • Demande de location toute l'année
  • Infrastructure confortable et moderne


🏙 Sur le complexe

  • Complexe multifonctionnel haut de gamme
  • Architecture moderne, vitrage panoramique
  • Façade ventilée, balustrades en verre
  • Ascenseurs OTIS / CONNE / Mitsubishi
  • Système de chauffage et de climatisation VRF
  • Résistance sismique 9 points
  • Réception, sécurité et service 24/7
  • Société de gestion avec service de location


🏡 Appartements.

  • Vue sur la mer
  • Format de livraison - cadre premium
  • La possibilité de réparation du développeur au début des ventes de 250 $ / m2


💰 Prix et plan de paiement

Coût : à partir de 59040 $

🔹 1. Premier versement 25%

🔹 2. Installation pour 52 mois (sans intérêts)


📈 Attractivité des investissements

  • Rendements jusqu'à 12%
  • Augmentation des coûts - jusqu'à 48 %
  • Gestion des contrats de location

🤝 Accompagnement

  • travail officiel avec le constructeur
  • sélection et essais
  • visualisation en ligne
  • un sauvetage
  • Aide au mobilier et à la location

🚩Le nombre de lots pour la prévente est limité - le temps de réserver un prix de marché.

📞Écrivez, et je vais sélectionner la configuration optimale et calculer un plan de paiement individuel.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 61.0
Prix ​​par m², USD 2,000
Prix ​​de l'appartement, USD 122,000
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 29.1
Prix ​​par m², USD 2,050
Prix ​​de l'appartement, USD 59,665

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
