  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Municipalité de Khelvatchaouri
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

maisons
5
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Quartier résidentiel VILLA ORTA
Quartier résidentiel VILLA ORTA
Quartier résidentiel VILLA ORTA
Kapreshumi, Géorgie
depuis
$147,500
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 2
Surface 252 m²
1 objet immobilier 1
Esteco - construction of houses in Georgia! We present to you an exclusive design of the cottage mini-complex, which is located in the suburbs of the coastal city of Batumi! It consists of two types of villas, which are located on a mountainside in two rows: In the lower - Villa DEX (210m² t…
Développeur
Esteco
Laisser une demande
Quartier résidentiel VILLA DEX
Quartier résidentiel VILLA DEX
Quartier résidentiel VILLA DEX
Kapreshumi, Géorgie
depuis
$138,300
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 2
Surface 210 m²
2 objets immobiliers 2
Esteco - construction of houses in Georgia! br / br / We present to you an exclusive design of the cottage mini-complex, which is located in the suburbs of the coastal city of Batumi! br / br / It consists of two types of villas, which are located on a mountainside in two rows: br / In the l…
Développeur
Esteco
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller