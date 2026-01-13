  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Iméréthie
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Koutaïssi
1
Municipalité de Tchiatoura
1
Complexe résidentiel Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Complexe résidentiel Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Complexe résidentiel Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Complexe résidentiel Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Complexe résidentiel Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Complexe résidentiel Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Mghvimevi, Géorgie
depuis
$65,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 15
Agence
Риэлтор без границ
Immeuble White Square Kutaisi
Immeuble White Square Kutaisi
Immeuble White Square Kutaisi
Immeuble White Square Kutaisi
Koutaïssi, Géorgie
depuis
$30,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 15
About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it …
Agence
sisnogroup
Immeuble Domus Paliashvili
Immeuble Domus Paliashvili
Immeuble Domus Paliashvili
Immeuble Domus Paliashvili
Immeuble Domus Paliashvili
Koutaïssi, Géorgie
depuis
$3,300
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 13
Agence
sisnogroup
