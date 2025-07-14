  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Complexe résidentiel MARINA CLUB

Complexe résidentiel MARINA CLUB

Batoumi, Géorgie
depuis
$85,000
depuis
$1,800/m²
;
2 1
ID: 28006
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    18

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

ELT Le quartier est construit sur 7 hectares de terrain sur le nouveau boulevard de Batumi. Le complexe a été conçu par des architectes de renommée mondiale en partenariat avec Wyndham Hotels & Resorts. L'entreprise va au-delà du concept de quartier et crée une nouvelle dimension sous la forme d'un quart qui s'inscrit parfaitement dans le rythme de la ville du XXIe siècle et de ses défis. Ce complexe haut de gamme se compose de 3 blocs, dont l'un a 16 étages, et les deux autres - 18 étages. Les bâtiments sont reliés par un podium commun. L'année de construction est 2022 et l'année d'achèvement est 2025.

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Revue vidéo de complexe résidentiel MARINA CLUB

Posez toutes vos questions
Realting.com
Aller
