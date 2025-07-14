Complexe résidentiel MARINA CLUB

ELT Le quartier est construit sur 7 hectares de terrain sur le nouveau boulevard de Batumi. Le complexe a été conçu par des architectes de renommée mondiale en partenariat avec Wyndham Hotels & Resorts. L'entreprise va au-delà du concept de quartier et crée une nouvelle dimension sous la forme d'un quart qui s'inscrit parfaitement dans le rythme de la ville du XXIe siècle et de ses défis. Ce complexe haut de gamme se compose de 3 blocs, dont l'un a 16 étages, et les deux autres - 18 étages. Les bâtiments sont reliés par un podium commun. L'année de construction est 2022 et l'année d'achèvement est 2025.