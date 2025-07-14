  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Tbilissi
  4. Complexe résidentiel Arki Univers

Complexe résidentiel Arki Univers

Tbilissi, Géorgie
depuis
$116,107
;
7 1
ID: 32653
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Métro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé

Revue vidéo de complexe résidentiel Arki Univers

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Vous regardez
Complexe résidentiel Arki Univers
Tbilissi, Géorgie
depuis
$116,107
