  2. Géorgie
  Complexe résidentiel Krtsanisi Reserve Villas

Complexe résidentiel Krtsanisi Reserve Villas

, Géorgie
Prix ​​sur demande
Paiement avec crypto-monnaie
ID: 33096
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/12/2025

Emplacement

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

M. Krtsanisi Le parc de la rivière Kura offre aux résidents et aux visiteurs une occasion rare de vivre la tranquillité de la nature intacte, tout en restant connecté à la commodité de la vie urbaine moderne. Le paysage à couper le souffle dans la forêt préservée de la plaine inondable crée un cadre idéal pour une vie calme et luxueuse.

La vision du parc Krtsanisi englobe à la fois la conservation et la communauté, reconnaissant que la protection la plus efficace vient de personnes qui comprennent et valorisent les systèmes naturels. Les résidents sont introduits dans la nature remarquable de Géorgie tout en bénéficiant d'équipements de première classe. L'environnement dynamique du bord de la rivière crée un sentiment d'écoulement inégalé tout au long du développement, offrant aux résidents un accès continu aux loisirs à base d'eau et les effets de refroidissement et de calme de la présence de la rivière.

Faits saillants du développement :

  • Secteur total : 590 Hectares d'excellence planifiée.

  • Front de mer : 10 kilomètres de front de rivière et promenade.

  • Espace vert: 310 Hectares de nature ouverte et parcs.

  • Infrastructure sociale : écoles élites, cliniques de classe mondiale, installations sportives professionnelles et sécurité.

  • Luxury Living: Hôtels haut de gamme, résidences de marque, boutiques de créateurs et restaurants et bars emblématiques.

  • Arts & Culture: Quartiers de divertissement dédiés et retraites spa & bien-être.

  • Luxueux maisons individuelles et multifamiliales, villas et appartements.

Tbilissi Waterfront est l'endroit où les ponts de la ville symbolisent plus que le simple passage – ils représentent l'unité et la continuité. Ici, la tradition inspire l'innovation, et chaque espace reflète la chaleur de l'hospitalité géorgienne.

Structures disponibles (rénovées):

  • 3 chambres Villa: 2 Stories293 m2 — prix par demande

  • 3 chambres Villa: 2 étages 307 m2 — prix par demande

  • 4 chambres Villa: 345 m2 — prix par demande

  • 4 chambres Villa: 2 Histoires 367 m2 — prix par demande

  • 6-Chambre Villa: 2 Stories: 595 m2 — prix par demande

  • 6-Chambre Villa: 2 Stories: 596 m2 — prix par demande

Situé dans la réserve gérée de Ponichala, le projet offre un accès direct à un point d'accès unique à la biodiversité. Cet écosystème forestier préservé assure que vos vues restent vert émeraude et votre air reste intact, fournissant un tampon naturel permanent entre votre maison et l'agitation de la ville.

, Géorgie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel

Actualités des développeurs

14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Toutes les nouvelles
Vous regardez



