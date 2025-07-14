  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.

Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.

Batoumi, Géorgie
depuis
$133,000
12
ID: 27370
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

    Classe premium
  • L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Chambres d'hôtel à Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.

Radisson Blu Residences Batumi - un complexe résidentiel et hôtelier exclusif de 5* 26 étages avec un CASINO sur la mer, conception exclusive de résidences utilisant des matériaux, meubles et équipements selon les normes internationales Radisson.

Radisson Blu Residences offre une occasion unique d'investir dans des résidences de marque qui combinent luxe et potentiel de revenu élevé.

Ce projet offre confort et élégance de première classe, et le nom Radisson Blu garantit le prestige, ce qui en fait un choix idéal pour les investisseurs qui veulent combiner une vie sophistiquée avec des investissements financiers fiables.

Les appartements sont commandés avec une rénovation clé en main, dont le design exclusif est développé selon les normes internationales de la chaîne hôtelière Radisson.

Revenu jusqu'à 14% par an!
28 jours pour vos propres vacances par an!

Contrat de location avec Radisson pour 20 ans!
Système de piscine 60/40 (distribution des bénéfices provenant du revenu brut provenant de l'utilisation de toutes les chambres d'hôtel de sa catégorie).

Premier paiement 20%
Pas de versements jusqu'en décembre 2027!

2ème catégorie de chambre:

  • Studios
  • Chambre à partir de 31.6 m2 avec un lit ou deux lits simples.
  • Chambres simples
  • Chambre à partir de 50.1 m2 avec une chambre séparée et salon-cuisine.

Infrastructure complexe:

  • Casino
  • Centre SPA
  • Jardin miniature avec plantes
  • Aire de jeux pour enfants
  • Plage privée
  • Piscine extérieure chauffée
  • Restaurant avec terrasse
  • Bar et coin salon sur le toit
  • Stationnement souterrain
  • Salle de conférence
  • Réception
  • Centre de remise en forme

Lieu:

  • Village de villégiature Gonio
  • Vers la mer - 50 m
  • Au centre de Batumi - 14 km
  • A l'aéroport - 8 km

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie

