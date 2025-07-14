Complexe résidentiel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.

Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.

Vous pouvez acheter 1/2, 1/4, 1/8 d'une chambre - demandez à nos gestionnaires le prix et les conditions.

Garantie de rachat !

Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!

Prix:

1/8 d'une chambre à partir de 51 324 USD de revenus - à partir de 5 132 USD par an!

1/4 d'une chambre à partir de 78 724 USD - à partir de 7 872 USD par an!

Chambre entière à partir de 275 364 USD de revenus - à partir de 27 536 USD par an!

Nous gagnons des revenus dès le premier jour après l'achat, et non après l'achèvement de la construction et le lancement de l'hôtel.

Autrement dit, vous commencez à gagner le lendemain après le paiement intégral.

Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua est un hôtel unique de vingt étages avec des fonctions de spa, une zone aqua et un restaurant panoramique sur le toit.

L'hôtel fait partie du complexe Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, le premier complexe en Géorgie avec des services All Inclusive et la plus grande infrastructure - 90 objets sur 15 000 m2, ce qui le rend attrayant pour les touristes toute l'année, quelle que soit la saison.

3 catégories de chambres:

Norme

Chambre 31.2 m2 avec un lit ou deux lits simples.

Différentes vues sont disponibles, y compris la mer et la montagne.

De Luxe

Chambre 50,9 m2 - 51,1 m2 avec une chambre séparée et salon-cuisine.

Chaque chambre offre une vue sur la mer et les montagnes.

Luxe

Chambre 44,8 m2 - 58,2 m2 avec une chambre séparée et salon-cuisine.

Grand balcon, chaque chambre offre une vue panoramique sur la mer.

Dans les chambres:

Armoire

Lit

Bureau

Chaise de travail

Tables de chevet

Poitrine des tiroirs

Table latérale

Canapé salon (deLuxe et Luxe)

Meubles de terrasse

Miroirs

Téléphones

Télévision

Sécurité électronique

Fer et planche à repasser

Sèche-cheveux

Poussière électrique

Grille-pain

Bouilloire

Machine à café

Hob

Réfrigérateur

Four

Micro-ondes

Plats, couverts

Linge de lit, Peignoirs, Pantoufles

Infrastructure complexe:

12 restaurants, cafés, bars

7 piscines

ESP

Centre de remise en forme

2 terrains sportifs

Aires de jeux, salles de jeux, cafés et clubs pour enfants

Parc pour enfants

Rope ville avec trampoline et mur d'escalade

Salle de conférence

4 salles de réunion

Coworking

Mini golf

Bowling

Cinéma

Billards

Bibliothèque

Tableaux d'échecs

Location de vélo et scooter électrique

Jeux de société

Maison des vins

Salle de dégustation

Maison Chacha

Salle des banquets

Complexe de bain

Centre de thérapie du vin et de médecine à base de plantes

Douche de charcot

Salles de sel

Jacuzzi

Salles de massage

Ressort artésien

Zone de photo marquée

Magasin de souvenirs

Marchés et éco-commerce

Stationnement

Hélipade

Lieu:

Village de villégiature Gonio

Vers la mer - 400 m

Au centre de Batumi - 14 km

A l'aéroport - 8 km

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.