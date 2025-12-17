  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Kobuleti Municipality
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Chakvi
3
Kobuleti
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complexe résidentiel SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complexe résidentiel SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complexe résidentiel SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complexe résidentiel SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Afficher tout Complexe résidentiel SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complexe résidentiel SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Tsikhisdziri, Géorgie
depuis
$57,684
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 29
An upscale seafront residential area surrounded by an oasis of palm trees and lavish flora and fauna and offering breathtaking views of the Black Sea Facility management of the resort will be provided by an international management company with a vast experience in resort and hospitality …
Agence
Satellite Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
Afficher tout Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
Kobuleti, Géorgie
depuis
$24,990
Nombre d'étages 12
Complexe résidentiel de confort classe Rustaveli 27 est situé dans le centre de Kobuleti.Du 5ème étage et au dessus il y a une vue sur la mer.Autour du complexe résidentiel infrastructure bien développée - magasins, restaurants, écoles et jardins d'enfants.La mer est à 450 mètres de la maiso…
Agence
Gulfstream
Laisser une demande
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Afficher tout Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Géorgie
depuis
$23,375
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 11
Complexe résidentiel moderne de deux blocs, situé à 80 m de la mer, à 800 m du jardin botanique et à 10 km du centre de Batumi. Appartements avec vue sur la mer et la montagne dans la zone pittoresque du Cap Vert.Caractéristiques:Deux accès directs à la mer.Spa, club de fitness, magasins, pa…
Agence
Gulfstream
Laisser une demande
OneOne
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Chakvi, Géorgie
depuis
$156,763
L'année de construction 2021
Surface 35–107 m²
12 objets immobiliers 12
A unique resort located on 100,000 m2 area in an ecologically clean subtropical zone, on the Black Sea coastline, only 9 km from the city of Batumi. The complex combines the Dreamland Oasis hotel, private apartments and more than 50 objects of its own infrastructure. 1 bedroom apartments…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Apartment 2 chambres
107.4
251,811
Appartement
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Développeur
Dreamland Oasis Chakvi
Laisser une demande
Appart-hôtel Oasis DL
Appart-hôtel Oasis DL
Appart-hôtel Oasis DL
Appart-hôtel Oasis DL
Appart-hôtel Oasis DL
Afficher tout Appart-hôtel Oasis DL
Appart-hôtel Oasis DL
Chakvi, Géorgie
depuis
$57,966
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 16
Agence
Gulfstream
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller