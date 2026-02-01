  1. Realting.com
Appartements dans les nouveaux bâtiments

Gardabani Municipality
3
Complexe résidentiel Tbilisi W. Townhouses
Complexe résidentiel Tbilisi W. Townhouses
Complexe résidentiel Tbilisi W. Townhouses
Complexe résidentiel Tbilisi W. Townhouses
Complexe résidentiel Tbilisi W. Townhouses
Complexe résidentiel Tbilisi W. Townhouses
Karatakla, Géorgie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 2
Surface 215–277 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe résidentiel de la rivière Kura offre aux résidents et aux visiteurs une occasion rare de vivre la tranquillité de la nature intacte tout en restant connecté à la commodité de la vie urbaine moderne. Le paysage à couper le souffle dans la forêt préservée de la plaine inondable cré…
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel Tbilisi W. Villas
Complexe résidentiel Tbilisi W. Villas
Complexe résidentiel Tbilisi W. Villas
Complexe résidentiel Tbilisi W. Villas
Complexe résidentiel Tbilisi W. Villas
Complexe résidentiel Tbilisi W. Villas
, Géorgie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 2
Surface 293–596 m²
6 objets immobiliers 6
Le complexe résidentiel de la rivière Kura offre aux résidents et aux visiteurs une occasion rare de vivre la tranquillité de la nature intacte tout en restant connecté à la commodité de la vie urbaine moderne. Le paysage à couper le souffle dans la forêt préservée de la plaine inondable cré…
Complexe résidentiel Tbilisi W. Residences
Complexe résidentiel Tbilisi W. Residences
Complexe résidentiel Tbilisi W. Residences
Complexe résidentiel Tbilisi W. Residences
Complexe résidentiel Tbilisi W. Residences
Complexe résidentiel Tbilisi W. Residences
, Géorgie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 5
Surface 61–150 m²
3 objets immobiliers 3
Le complexe résidentiel de la rivière Kura offre aux résidents et aux visiteurs une occasion rare de vivre la tranquillité de la nature intacte tout en restant connecté à la commodité de la vie urbaine moderne. Le paysage à couper le souffle dans la forêt préservée de la plaine inondable cré…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.3
1
Apartment 2 chambres
93.8
1
Apartment 3 chambres
149.8
1
